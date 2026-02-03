  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча: «Мы ждали вообще Егора Виноградова. Это оказался Тимур Муханов»
Видео
10

Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча: «Мы ждали вообще Егора Виноградова. Это оказался Тимур Муханов»

Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча.

Тимура Муханова перепутали с Егором Виноградовым в микст-зоне после матча «Торпедо» с «Адмиралом» (3:2 ОТ) 2 февраля.

Нападающий клуба из Нижнего Новгорода Муханов забил победный гол в овертайме.

После игры в микст-зоне журналист представил его как Егора Виноградова.

– С нами герой Фонбет овертайма чемпионата Континентальной хоккейной лиги Егор Виноградов. Мы вручаем вам статуэточку, Егор.

– Я Тимур.

– Тимур, извините, пожалуйста.

– Тимур Муханов.

– Мы ждали вообще Егора Виноградова. Там... Это оказался Тимур Муханов, – сказал журналист.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoТимур Муханов
logoТорпедо
logoАдмирал
logoКХЛ
logoЕгор Виноградов
видео
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ледогостер поставил лайк 😀
Ответ Пинающий Достоинства
Ледогостер поставил лайк 😀
Ждал комментария про легенду)
Ответ Пинающий Достоинства
Ледогостер поставил лайк 😀
Лидогостер, не Ледогостер. А вы ждали Ледогостера?
Тимур Виноградов
- Здравствуйте, Тимур.
- Здравствуйте, Тимур.
Наивысшая степень непрофессионализма. Человек очень далек от хоккея, ну не знаешь состав, как ты можешь ждать Виноградова, если специально даже кепки на героях ОТ? Это неуважение не только к Виноградову и команде, но и ко всем болельщикам
Я не Егор я Тимур, забавно получилось.
Не хватило третьего его ответа: Тимур Ренатович Муханов)
Было такое уже, игрока Автомобилиста перепутали, тогда даже клип сделали.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Торпедо» об обмене с «Северсталью»: «Win-win» для обеих сторон. Принятое клубами решение должно поспособствовать развитию спортсменов»
25 января, 12:16
«Торпедо» выменяло Муханова у «Северстали» на Чефанова и Береснева
25 января, 11:13
«Каролина» выбрала 18 россиян на последних 4 драфтах НХЛ. Сейчас права на игроков из российских лиг закрепляются за клубами бессрочно
29 июня 2025, 03:55
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Женская сборная США разгромила Финляндию, Канада обыграла Швейцарию, Германия победила Японию
сегодня, 22:32
Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
сегодня, 21:54
Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
сегодня, 21:43
Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»
сегодня, 21:14
НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них
сегодня, 20:03
Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
сегодня, 19:32
Грызлов на встрече с Ротенбергом: «Доступность детского спорта важна для воспитания здорового поколения. Нужна система развития – от дворовых «коробок» до национальной сборной»
сегодня, 19:07
Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»
сегодня, 18:48
Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
сегодня, 18:34
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
сегодня, 21:59
Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
сегодня, 21:04
Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира
сегодня, 20:53
Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
сегодня, 20:28
«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона
сегодня, 19:43
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
сегодня, 17:57
Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»
сегодня, 16:23
Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
сегодня, 16:09
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
сегодня, 15:12
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
сегодня, 14:55
Рекомендуем