Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча: «Мы ждали вообще Егора Виноградова. Это оказался Тимур Муханов»
Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча.
Тимура Муханова перепутали с Егором Виноградовым в микст-зоне после матча «Торпедо» с «Адмиралом» (3:2 ОТ) 2 февраля.
Нападающий клуба из Нижнего Новгорода Муханов забил победный гол в овертайме.
После игры в микст-зоне журналист представил его как Егора Виноградова.
– С нами герой Фонбет овертайма чемпионата Континентальной хоккейной лиги Егор Виноградов. Мы вручаем вам статуэточку, Егор.
– Я Тимур.
– Тимур, извините, пожалуйста.
– Тимур Муханов.
– Мы ждали вообще Егора Виноградова. Там... Это оказался Тимур Муханов, – сказал журналист.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
