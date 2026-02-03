Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча: «Мы ждали вообще Егора Виноградова. Это оказался Тимур Муханов»

Муханова перепутали с Виноградовым в микст-зоне после матча.

Тимура Муханова перепутали с Егором Виноградовым в микст-зоне после матча «Торпедо » с «Адмиралом » (3:2 ОТ) 2 февраля.

Нападающий клуба из Нижнего Новгорода Муханов забил победный гол в овертайме.

После игры в микст-зоне журналист представил его как Егора Виноградова.

– С нами герой Фонбет овертайма чемпионата Континентальной хоккейной лиги Егор Виноградов. Мы вручаем вам статуэточку, Егор.

– Я Тимур.

– Тимур, извините, пожалуйста.

– Тимур Муханов.

– Мы ждали вообще Егора Виноградова. Там... Это оказался Тимур Муханов , – сказал журналист.