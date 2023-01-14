Ice Dream
Блог

3 гола за 26 секунд! В КХЛ устроили сумасшедшую перестрелку

Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
Максим Шалунов Максим Шалунов
Андрей Сергеев Андрей Сергеев
Никита Рожков Никита Рожков
Давид Думбадзе Давид Думбадзе
видео
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Совсем немного до рекорда не хватило.

До окончания регулярки остается не так много времени – и командам нужны очки в каждом матче. Если СКА может оступиться – проиграть условному «Витязю» (а потом еще кому-нибудь) и не заметить, то «Северсталь» подобного себе позволить не может. Она находится в топ-8, но отрыв от минского «Динамо» к утру пятницы составлял всего 3 очка.

В новом году Череповец играет неважно: две победы (одна из них по буллитам) в четырех матчах. Поездка в Ярославль могла чуть улучшить положение «Северстали» – ведь «Локомотив» вообще не выигрывал в 2023-м. Но вышло все иначе – 6 пропущенных шайб и решенный вопрос о победителе в начале третьего периода. Лучшим у Ярославля был Максим Шалунов: 2+1 первая звезда игры и личный рекорд по голам.

Но, разумеется, «Северсталь» по ходу матча не собиралась сдаваться – и благодаря их неуступчивости в середине матча началась настоящая перестрелка.

На 32:36 нападающий гостей Никита Рожков классным броском в большинстве превратил почти разгром в удобный для камбэка счет.

Но уже в следующей смене Андрей Сергеев бросил из средней зоны, ошарашив всех вокруг. Бросок в стиле Андрея Кутейкина сразу же отправил Александра Самонова на лавку.

Только «Северсталь» и не думала останавливаться: уже в следующей контратаке Давид Думбадзе шикарно бросил без шансов для Даниила Исаева – и снова не такие уж катастрофичные «-2».

Эти три гола Ярославль и Череповец наколотили за 26 секунд – второй результат в истории КХЛ. Встать на чистое первое место не хватило лишь пяти секунд.

«Нам победа была нужнее, чем «Северстали». Не все было гладко, но победа есть победа. Есть такое правило: следующая смена после гола в любые ворота – очень важная. Обычно у нас играют опытные ребята, но они не должны этого делать до бесконечности. Как опытные хоккеисты могут сыграть – мы знаем, но этому должны научиться все. Сегодня у нас был и отрицательный опыт, но если анализируешь, если мозг работает, то это хороший урок. На ошибках учатся», – делился своими впечатлениями Игорь Никитин после игры.

У «Локомотива» первая победа в году, а у «Северстали» обострилась борьба за плей-офф (Минск проиграл «Амуру», но только по буллитам). По календарю командам встречаться еще два раза – теперь в Череповце, но, кажется, лучшей перестрелки в этой регулярке мы уже не увидим.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Локомотив – Северсталь 6:2 (2:0, 2:2, 2:0)
Дата проведения
13 января, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Шалунов (Беляев, Андронов)
2:0 – 20 Полунин (Красковский, Елесин)
3:0 – 31 Никулин (Алексеев, Сергеев)
3:1 – 33 Рожков (Гераськин, Пресс)
4:1 – 33 Сергеев (Рафиков, Алексеев)
4:2 – 34 Думбадзе (Моисеев, Абросимов)
5:2 – 44 Беляев (Шалунов)
6:2 – 54 Шалунов ()
Вратари: Исаев 27/29 – Самонов 13/17, Королев 6/8.

Покер за 24 минуты! Канадский защитник психанул и в одиночку обыграл «Адмирал»

Игрока «Ак Барса» приятель развел почти на 5 млн рублей. Запугивал криминальными авторитетами и угрожал сломанной карьерой

КХЛ обречена, пока нам твердят, что хоккей – не шоу-бизнес, а очень важное дело. Только что запороли милейшую историю

Фото: vk.com/hcseverstal

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Дьячков
Ответ morgan23
А почему после гола, время еще секунд пять идет дальше
Посмотри внимательней. Всегда 2-3 секунды еще едет. Перед вбрасыванием корректируют. Особенно это актуально вконцовке матча. Где доли секунды возвращают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
morgan23
А почему после гола, время еще секунд пять идет дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий