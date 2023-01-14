3 гола за 26 секунд! В КХЛ устроили сумасшедшую перестрелку

Совсем немного до рекорда не хватило.

До окончания регулярки остается не так много времени – и командам нужны очки в каждом матче. Если СКА может оступиться – проиграть условному «Витязю» (а потом еще кому-нибудь) и не заметить, то «Северсталь» подобного себе позволить не может. Она находится в топ-8, но отрыв от минского «Динамо» к утру пятницы составлял всего 3 очка.

В новом году Череповец играет неважно: две победы (одна из них по буллитам) в четырех матчах. Поездка в Ярославль могла чуть улучшить положение «Северстали» – ведь «Локомотив» вообще не выигрывал в 2023-м. Но вышло все иначе – 6 пропущенных шайб и решенный вопрос о победителе в начале третьего периода. Лучшим у Ярославля был Максим Шалунов: 2+1 первая звезда игры и личный рекорд по голам.

Но, разумеется, «Северсталь» по ходу матча не собиралась сдаваться – и благодаря их неуступчивости в середине матча началась настоящая перестрелка.

На 32:36 нападающий гостей Никита Рожков классным броском в большинстве превратил почти разгром в удобный для камбэка счет.

Но уже в следующей смене Андрей Сергеев бросил из средней зоны, ошарашив всех вокруг. Бросок в стиле Андрея Кутейкина сразу же отправил Александра Самонова на лавку.

Только «Северсталь» и не думала останавливаться: уже в следующей контратаке Давид Думбадзе шикарно бросил без шансов для Даниила Исаева – и снова не такие уж катастрофичные «-2».

Эти три гола Ярославль и Череповец наколотили за 26 секунд – второй результат в истории КХЛ. Встать на чистое первое место не хватило лишь пяти секунд.

«Нам победа была нужнее, чем «Северстали». Не все было гладко, но победа есть победа. Есть такое правило: следующая смена после гола в любые ворота – очень важная. Обычно у нас играют опытные ребята, но они не должны этого делать до бесконечности. Как опытные хоккеисты могут сыграть – мы знаем, но этому должны научиться все. Сегодня у нас был и отрицательный опыт, но если анализируешь, если мозг работает, то это хороший урок. На ошибках учатся», – делился своими впечатлениями Игорь Никитин после игры.

У «Локомотива» первая победа в году, а у «Северстали» обострилась борьба за плей-офф (Минск проиграл «Амуру», но только по буллитам). По календарю командам встречаться еще два раза – теперь в Череповце, но, кажется, лучшей перестрелки в этой регулярке мы уже не увидим.

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Фото: vk.com/hcseverstal