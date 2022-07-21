Кошмарное лето «Калгари»: потеряли Годро, теперь на выход собрался Ткачак

Грядет перестройка.

«Калгари» на пороге больших перемен. Команда уже потеряла лучшего бомбардира. Джонни Годро пошел на рынок свободных агентов и не вернулся, подписав большой контракт с «Коламбусом». А несколько дней спустя еще и второй бомбардир команды Мэттью Ткачак сообщил, что не намерен подписывать долгосрочный контракт. И это, по данным The Athletic, означает, что его скоро обменяют.

Что это значит для «Калгари»?

Скорее всего, катастрофу.

Джонни Годро ушел без компенсации. Мэттью Ткачак вроде бы пока не требует, но настойчиво подталкивает клуб к обмену. Причем не абы куда, а в определенные команды, что автоматически снижает цену, которую «Флэймс» могут за него получить. Ну и вообще обмен звезды довольно редко идет на пользу тому, кто с ней расстается.

В итоге к новому сезону «Калгари», видимо, останется без двух главных игроков. По масштабу удара это, может быть, не то же самое, что выдернуть сейчас из «Эдмонтона» Макдэвида и Драйзайтля, но довольно близко.

В прошлом сезоне Годро и Ткачак вошли в топ-8 лучших бомбардиров. Совсем немного похуже, чем двое других парней из одной команды в этой таблице.

Мало того, Годро и Ткачак – это еще и две трети от самой эффективной тройки прошлого сезона, по крайней мере, по игре в равных составах.

«Калгари» очевидно правильно оценивал ситуацию (о нынешних проблемах намекал еще короткий контракт трехлетней давности на 7 млн, обычно таких игроков сразу подписывают дорого и надолго) и не собирался сдаваться, поэтому и подал в арбитраж. Это означает, что Мэттью Ткачак не сможет получать предложения от других команд, несмотря на статус ограниченно свободного агента.

По данным PuckPedia, Ткачак также не может сейчас принять квалификационное предложение от «Флэймс» с зарплатой 9 млн долларов (хотя, скорее всего, и не собирался). Подача заявления в арбитраж дает «Калгари» больше времени, чтобы договориться с игроком о долгосрочном контракте. Слушание состоится 11 августа.

«Это дает нам возможность продолжить работу над соглашением с его представителями, исключив при этом возможность оффершита», – говорится в заявлении клуба.

Но если так и не договорятся, «Калгари» очевидно ждет перестройка. Вся эта система, которую выстроил Дэррилл Саттер, без звезд работать не будет. А звезд у «Флэймс» больше нет, и взять их негде – за Ткачака равноценного игрока точно никто не даст.

Если вчера ты выглядел реальным претендентом на Кубок Стэнли, которому нужно немного кое-где подкрутить, а сегодня вдруг оказываешься перед необходимостью перестройки, конечно, это катастрофа.

Что это значит для Ткачака?

Теперь очевидно, что Ткачак не заинтересован в продлении контракта и не намерен оставаться в команде. Никак иначе информацию The Athletic, что он предоставил список команд, в которые готов перейти, воспринимать нельзя.

Что это за команды: «Сент-Луис», «Вегас», «Флорида», «Нэшвилл» и «Даллас». Интерес к нему также проявляли «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», но готов ли Мэттью с ними говорить, пока неизвестно. Известно, что в списке пять перечисленных выше клубов. Они, прямо скажем, довольно разные – находятся очень далеко друг от друга и в разных конференциях. Но они все американские, а, если помните, Годро тоже американец и главным мотивом его ухода было желание переехать в США (во-первых, там семья, во-вторых, в Канаде более строгие ковидные ограничения). И большинство этих клубов из мест, где нет налога штата.

По данным The Athletic, довольно серьезное предложение «Калгари» уже делал «Сент-Луис»: пик первого раунда, Тори Круг и Джордан Кайру. «Флэймс» отказались. А «Сент-Луис» – это команда, в которой заканчивал карьеру и много лет работает Кит Ткачак. Поэтому, вероятно, это и есть главный претендент на Мэттью.

Также называют среди претендентов «Детройт», который мощно усилился этим летом. У «Ред Уингс» есть свободное место под потолком, и Ткачак может стать ключевым игроком в этой системе. Возможными участниками сделки между «Калгари» и «Детройтом» называют Тэйлора Бертуцци или Якуба Врану плюс проспекты в лице Филипа Задины или Филипа Гронека. Пока не очень похоже, чтобы такой пакет заинтересовал «Калгари», и неизвестно, захочет ли туда сам Мэттью. Правда, второй момент в данном случае не первостепенный, потому что законных оснований выбирать, куда его обменяют, у него нет. Потому что он ограниченно свободный агент, а права – у «Калгари».

Скорее всего, эта ситуация быстро не разрешится и станет главным хедлайнером лета в НХЛ. Так что готовьтесь к тому, что новостей вокруг Мэттью Ткачака будет еще очень много.

Фото: globallookpress.com/Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency, Larry Macdougal/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Josie Lepe