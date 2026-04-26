  • Кубок Стэнли. «Каролина» обыграла «Оттаву», «Миннесота» одолела «Даллас», «Филадельфия» проиграла «Питтсбургу»
Кубок Стэнли. «Каролина» обыграла «Оттаву», «Миннесота» одолела «Даллас», «Филадельфия» проиграла «Питтсбургу»

В Кубке Стэнли проходят матчи серий первого раунда.

В первом раунде Кубка Стэнли «Оттава» уступила «Каролине» (2:4), «Миннесота» одолела «Даллас» (3:2 ОТ), «Филадельфия» проиграла «Питтсбургу» (2:4).

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-4

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Итак 2-2 в серии Даллас Миннесота. Наверное самый лучший хоккей на данном этапе КС
Ответ Al_P
А может Тампа-Монреаль?
Ответ pops_79
Нет, тут он качеством выше. Тампа пока на шару выиграл игру. Монреаль лучше смотрится
По игре вообще серия не на свип, но с такой реализацией моментов и с таким ПП в частности Оттава может только сама себя винить
Возможно последняя игра сезона для Питтсбурга. Летс гоу Пенс ))
Ответ lazurant
Последняя игра ПО в карьере Малкина, Кросби, Летанга. Вполне вероятно
Свече зачёт кстати, хорошо вбил в лёд
какое же бестолковое большинство у Миннесоты, Хьюз вроде бы супер игрок, но толку мало, слишком много на себя берет, крутится, возится, но как-то вовремя под удар отдать не может, и все пытается сам бросать, хотя бросок - не его сильное место, и в итоге куча моментов запарывается
Этот гол назревал, Даллас выдохся под конец овертайма, много потерь, на ватных ногах уже катались, а Сота лезла и лезла, заслуженно дожали.
Ураганы тренируют игру в меньшинстве, причём 5 на 3 стоит особняком
Сильно приложили Никишина, здоровья ему!
Грязных силовых достаточно , нацеленных именно на покалечить , не люблю такое. Когда силовой такой как Овечкин против Ягра это топ, что по смыслу , что по красоте . А толкать со спины в шею в борт , это чистая грязь. А потом драться бегут , при том что никто этого не умеет и не сильно хочет, но типа надо и только и ждут чтобы их разняли . Чувствуется фейковая маскулинность
Ответ Vladimir2017
Омерзительные команды
Ответ Vladimir2017
Силовые Ши Вебера на Сашке посмотри, после которых он с кучей говна в штанах еле пермещался.
Возможно Пингвинам аукнется ставка на Скиннера. Шиловс именно в кубковых играх играет хорошо, а иногда и топово.
Ответ Белый офицер
Согласен, роковая ошибка. Еще при переходе в клуб.
Ответ Белый офицер
Скиннер тащил в проигранных матчах. Не его вина, что команда была пассивна.
