ЮЧМ-2026. США забросили 9 шайб Швеции, Канада разгромила Норвегию, Словакия проиграла Финляндии, Чехия уступила Германии
На юниорском чемпионате мира по хоккею проходят матчи группового этапа.
На юниорском чемпионате мира по хоккею-2026 Чехия уступила Германии (2:3 ОТ), Канада разгромила Норвегию (8:0), Швеция с крупным счетом проиграла США (1:9), Словакия потерпела поражение от Финляндии (4:5 ОТ).
Турнир проходит в Словакии. Сборная России U18 не была допущена к участию.
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18361 голос
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Франция Литва 2 3 в основное время. Прикол в этой игре вот какой Франция ко 2 мин 2 0 сделала, а счет по броскам в 1 периоде был 17 3 в пользу Франции, но во 2 периоде 9 5 по броскам. А за 3 период литовцы забили 3 шайбы, при чем перебросали французов 10 6. Итог 2 3. Так бывает, Литва 2 раза 2 место в Д1Б на ЮЧМ заняла, при чем выше Франции была