  • ЮЧМ-2026. США забросили 9 шайб Швеции, Канада разгромила Норвегию, Словакия проиграла Финляндии, Чехия уступила Германии
На юниорском чемпионате мира по хоккею проходят матчи группового этапа.

На юниорском чемпионате мира по хоккею-2026 Чехия уступила Германии (2:3 ОТ), Канада разгромила Норвегию (8:0), Швеция с крупным счетом проиграла США (1:9), Словакия потерпела поражение от Финляндии (4:5 ОТ).

Турнир проходит в Словакии. Сборная России U18 не была допущена к участию.

Юниорский чемпионат мира-2026

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЮЧМ-2026

Таблица ЮЧМ-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
немцы потрясающие. сдуть датчанам и грохнуть чехов. кто бы такое сказал заранее - в дурку определили бы)))
Ответ Б.И.С.
немцы потрясающие. сдуть датчанам и грохнуть чехов. кто бы такое сказал заранее - в дурку определили бы)))
Ну так это нелогично говорить в целом. Условно можно еще сказать победят датчан и чехов или проиграют датчанам или чехам. Это более логично.
Ответ Б.И.С.
немцы потрясающие. сдуть датчанам и грохнуть чехов. кто бы такое сказал заранее - в дурку определили бы)))
Немцы играли , как грязные свиньи. Чуть Томека не убрали
Нельсон, майер, Каллен, мартынюк, плант, троттье, стюарт, где то мы уже слышали такие фамилии в нхл
Ответ tolgol1974
Нельсон, майер, Каллен, мартынюк, плант, троттье, стюарт, где то мы уже слышали такие фамилии в нхл
а Лемье, слышали?))
25 ударов, 8 шайб. Что там, шведы вратаря забыли в гостинице и поставили на ворота массажиста?
Ответ NoN
25 ударов, 8 шайб. Что там, шведы вратаря забыли в гостинице и поставили на ворота массажиста?
Датский вратарь выручал много, в итоге должен за него шведский пустить
Как-то по взрослому финны раскатали словаков в 3 на 3..
После датского воротчика шведский играет как дырка
Весёлый матч))
Кстати может кому то интересно Дивизион 1Б ЮЧМ. Австрия Италия 4 1 логично в целом.
Франция Литва 2 3 в основное время. Прикол в этой игре вот какой Франция ко 2 мин 2 0 сделала, а счет по броскам в 1 периоде был 17 3 в пользу Франции, но во 2 периоде 9 5 по броскам. А за 3 период литовцы забили 3 шайбы, при чем перебросали французов 10 6. Итог 2 3. Так бывает, Литва 2 раза 2 место в Д1Б на ЮЧМ заняла, при чем выше Франции была
Это про то, какие шансы у Германии с США. Просто никаких. США не отпустит 1 место ну никак. Чехия просто сама его потеряла. После гола в большинстве чехов против шведов я уже не сомневался в их 1 месте. А вот с немцами чехи не смогли выиграть.
Пока чехословаки самые веселые матчи устраивают на этом ЮЧМ.
блин, ну серьёзно, полевые у финнов потеют, стараются, сравнивают, выходят вперёд, а потом чувак сзади пропускает 3 с 8 бросков. это даже как-то не по-фински))
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
38 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем