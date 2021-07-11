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Марадона на пике играл за саудовцев: 100 тысяч долларов за матч и золотой меч в подарок, дубль и 5:2 против «Брондбю» Шмейхеля

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«Наполи» был недоволен.

Для сборной Аргентины ЧМ-2022 начнется сегодня с матча против саудовцев. В преддверии турнира ни один день не проходил без рассуждений о том, заслужил ли Лионель Месси поднять над головой Кубок мира. Кто только не высказался на эту тему – Роберт Левандовски, Уэйн Руни, Маурисио Почеттино…

Но пока у Месси нет главного титула, а значит величайшим игроком в истории сборной остается Диего Марадона. Он, к слову, успел поиграть и за саудовцев.

В середине восьмидесятых Марадона оседлал самый гребень волны. Его дубли в плей-офф проходившего в Мексике чемпионата мира принесли аргентинцам победы над Англией и Бельгией. А сезон-1986/87 складывался не безоблачно, но в решающий момент «Наполи» превзошел конкурентов и впервые в истории выиграл скудетто  – помогли 10 голов Марадоны, в том числе победный в апрельском матче с «Миланом» Фабио Капелло. Бруно Джордано приласкал мяч у боковой линии в глубине поля и сделал безупречный заброс с левого полуфланга к вратарской, а Марадона занес стопу, чтобы за счет жонглерского движения проскользнуть мимо кипера Джулио Нучари и с острого угла пробить в пустой ближний. 90 тысяч зрителей в Неаполе взревели, предвкушая скорое чемпионство!

В том же 1987 году базирующемуся в Джидде «Аль-Ахли» исполнялось 50. И саудовский клуб пригласил на юбилей ярчайшую звезду мирового футбола – Марадону.

К круглой дате был приурочен особый матч. 11 ноября 1987 года «Аль-Ахли» принял в Саудовской Аравии гостей из Европы – датский «Брондбю». Эта команда была действующим чемпионом Дании, еще в 1987-м «Брондбю» играл в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов и уступил лишь будущему победителю главного клубного турнира – «Порту». Причем на выезде датчане проиграли с минимальным счетом 0:1, пропустив от Рабаха Маджера, а в ответном матче долгое время вели, и лишь гол Жуари на 74-й минуте склонил чашу весов в пользу «драконов». Позднее те же самые люди, что забивали в ворота «Брондбю», стали авторами голов и в финале. Именно Маджер и Жуари принесли португальскому клубу Кубок чемпионов в майском противостоянии с «Баварией».

В 1987-м «Брондбю» был действительно серьезной силой. В составе на ноябрьский матч с «Аль-Ахли» вышли Кент Нильсен, Ларс Ольсен, Йон Йенсен и Бриан Лаудруп. Все они пять лет спустя станут чемпионами Европы. Нильсен проведет пару сезонов в качестве игрока стартового состава в «Астон Вилле». Йенсен забьет в финале Евро-92 победный гол в ворота немцев и на несколько лет отправится в «Арсенал». Лаудруп оставит заметный след в «Баварии», «Фиорентине», «Рейнджерс» и «Аяксе», а также ненадолго залетит по ходу карьеры в «Милан» и «Челси». 

Считается, что «Наполи» был недоволен вояжем аргентинца на Ближний Восток ради какого-то выставочного матча – клуб волновал риск травмы лидера. Но саудовцы знали, как заинтересовать Марадону. За одну-единственную товарищескую игру в футболке «Аль-Ахли» Диего получил вознаграждение, эквивалентное сотне тысяч долларов. И это лишь наиболее авторитетная версия – в итальянских медиа писали даже о 250 тысячах.

«Наполи» 8 ноября скатал нулевую ничью с «Комо» и был лидером Серии А после восьми туров. В чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальных сборных, и заманчивое предложение арабского шейха Халеда Абдаллаха, шефствовавшего над «Аль-Ахли», Марадона отклонить просто не мог.

Диего появился в форме с привычным десятым номером, зеленые цифры красовались на спине на белом фоне (традиционные цвета «Аль-Ахли» и Саудовской Аравии), а спереди виднелся характерный логотип Pepsi. Матч быстро перетек в моноспектакль одного актера. Игроки арабского клуба с предельной ясностью осознавали что делать – просто пасовать на приглашенного хедлайнера.

Сперва Марадона проник в штрафную «Брондбю» и лаконичным взмахом левой стопы подбил отскочивший от газона мяч так, чтобы красиво перебросить вратаря. Забитый в одно касание гол Диего отпраздновал вприпрыжку, радостно вращая руками перед объятиями с партнерами по «Аль-Ахли».

Ближе к концу игры Марадона с кудеснической легкостью улизнул от двоих близ штрафной, выбежал к углу вратарской и в озорном стиле пнул по мячику носком левой бутсы – точно в дальнюю девятку. Истинное искусство!

Диего поучаствовал еще в трех результативных атаках в том матче, но сам ограничился парой голов. Этого хватило, чтобы разметать «Брондбю» – 5:2. Несомненно, без Марадоны все сложилось бы иначе. В сезоне-1987/88 «Аль-Ахли» отнюдь не впечатлял и занял в саудовской лиге третье место с конца, едва не покинув высший дивизион. Своими силами такая команда с «Брондбю» не совладала бы.

Искренний заряд аргентинца и в особенности нешаблонный второй гол вдохнули кураж в зрителей – болельщики оценили игру Марадоны овациями и песнопениями. Чтобы заполнить арену в тот вечер, на трибуны пришли более 60 тысяч человек.

Все дело было именно в Марадоне – столько в Саудовской Аравии на футбол не ходят. Амин Юнес, поигравший в «Аль-Иттифаке», нынешней осенью так описал саудовские реалии в интервью Sport1: «Большая проблема – это фан-культура. Если сравнивать с Германией, это день и ночь. Футболисты в Саудовской Аравии вели бы себя по-другому, если бы выходили играть в присутствии 80 тысяч зрителей. Мне довелось играть там перед пятью сотнями болельщиков, и это еще были хорошие дни».

В память о выставочной игре в Джидде осталось фото – Марадона с молодым, еще не истасканным пороками лицом позировал с бело-зеленым шарфиком «Аль-Ахли» на шее в окружении смуглых и бородатых партнеров.

О том праздничном матче в городе на берегу Красного моря редко вспоминают, но о нем не забыл в автобиографии, пожалуй, наиболее известный игрок в истории «Брондбю» – Петер Шмейхель.

«Марадона был моим героем, если говорить о полевых футболистах. Показывать зарубежный футбол как следует в Дании начали с итальянской лиги – во второй половине 80-х канал TV2 транслировал матчи Серии А по воскресеньям.

Марадона находился на пике вместе с «Наполи». В то время в Италии нужно было чуть ли не прикончить кого-нибудь на футбольном поле, чтобы получить желтую карточку. И казалось, что в каждой игре соперники как раз пытались сделать это [убить Марадону]. Его пинали, били, захватывали, ломали и провоцировали. А он все равно появлялся на телеэкране каждое воскресенье – прыгая и танцуя, возвышаясь над всем этим из раза в раз. Это была поэзия, это был балет.

В 1987-м «Брондбю» наняли, чтобы сыграть против «Аль-Ахли» в Саудовской Аравии. От этого клуба Марадона получил один миллион долларов – для выступления в роли приглашенного игрока. Все это было подарком ко дню рождения одного из саудовских принцев, подготовленным его отцом.

На торжественном ужине нам вручили медали, а Марадоне преподнесли большущий золотой меч, инкрустированный драгоценными камнями.

Перед стартовым свистком он пожал руку каждому игроку из нашего состава, после этого пожаловали принц и его отец. Последний потратил столь много денег на эту феерию, что решил, будто он может просить Марадону о чем угодно. Он сказал: «Покажи какие-нибудь трюки». И Марадона начал трюкачить. «Еще», – сказал отец. Марадона сделал что-то еще. Так и продолжалось. 5 минут, 10, 15 – Марадона все жонглирует мячом. Но штука в том, что он не чувствовал смущения, это его не раздражало. Он улыбался и получал удовольствие от самого себя», – поделился воспоминаниями легендарный вратарь, сыгравший в Джидде, пусть и не с первых минут.

В самой Саудовской Аравии Марадону не забыли. В конце 2021-го, год спустя после смерти великого аргентинца, в Эр-Рияде организовали Maradona Cup. «Барселона» сыграла с «Бока Хуниорс». «Блауграна» привезла в саудовскую столицу Дани Алвеса, Филиппе Коутиньо и кучу молодежи и проиграла в серии пенальти.

Матч Аргентина – Саудовская Аравия на ЧМ-2022 – это тоже в каком-то смысле Кубок Марадоны. Игра приходится почти точно на вторую годовщину со дня смерти футбольного гения, а заведомое превосходство латиноамериканцев в классе над соперником делает ее по сути выставочной.

Фото: Gettyimages.ru/David Cannon/Allsport; arabnews.com; Twitter/elpibedeoro_10

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