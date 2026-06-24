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  4. Жена Неймара: «Люди думают, что мы «трофейные жены», сидим дома и не работаем. Но у меня свое дело, я сама оплачиваю счета»

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Жена Неймара: «Люди думают, что мы «трофейные жены», сидим дома и не работаем. Но у меня свое дело, я сама оплачиваю счета»
Жена Неймара: я оплачиваю своим счета сама.

Супруга форварда сборной Бразилии Неймара, инфлюенсер и предприниматель Бруна Бьянкарди, заявила, что не считает себя «трофейной женой».

«Люди думают, что мы «трофейные жены», которые сидят дома и не работают.

Я отвечаю: подождите минутку, у меня есть свое дело, я плачу своей команде, выплачиваю зарплаты. Я сама зарабатываю и самостоятельно оплачиваю счета», – сказала Бьянкарди в подкасте Elas Que Jogam.

Отметим, что аккаунт Бруны Бьянкарди в инстаграме насчитывает 15,6 млн подписчиков.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: UOL
logoСборная Бразилии по футболу
logoсветская хроника
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Комментарии

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Молодец! Гордимся.
Еще одна которая всё сама. 🙈🤦🤣
Спасибо ей за всё 🙏!!! Легенда!
Ну а задаться вопросом почему из тысячи таких же бразильянок деньги есть выплачивать у тебя ,а не у них ,условно,не судьба?Фактор неймара здесь существенен.Это же не футболист из любительской лиги
очередная нетакуся
"Начала с нуля". Инфа сотка.
Свое дело на которое денег дал муж)
Старо как мир
Вот вы смелетесь над женой Неймара, а у нее между прочим свое дело, она полностью независима мужа, да-да, вот так. Развивает свой личный бизнес, который она получила за счет семейного бизнеса…
Для справки, у до Неймар она была уже не бедна и работала в бизнесе ее отца, в отличии от Жоржины, которая поднялась за счет фиктивных отношений с Роналду.
Оплачиваю счета,только не своими деньгами.
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