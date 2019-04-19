21 год назад «Колорадо» последний раз брал Кубок Стэнли: тренировал команду Боб Хартли, а в составе жгли Руа, Сакик и Форсберг

Гениальный «Колорадо»-2001.

От редакции: впервые текст был опубликован 19 апреля 2019-го, когда Боб Хартли в свой первый сезон КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Сейчас, когда «Колорадо» всего в трех победах от чемпионства, история о последнем Кубке Стэнли «Эвеланш», пожалуй, даже актуальнее.

«Это было самое шокирующее поражение за то время, что я руковожу этой командой. Я не стесняюсь сказать: сегодня проиграла команда, которая была лучше», – генменеджер «Эвеланш» Пьер Лакруа был взбешен. Его команда несколько часов назад уступила «Далласу» седьмой матч финала Запада: «Колорадо» превратил 0:3 в 2:3 и был близок к овертайму, но Рэй Бурк попал в штангу в решающий момент.

Весной 2000-го «лавины» выменяли двух суперветеранов, не бравших на тот момент Кубок Стэнли – Бурка и Дэйва Андрейчука. Не помогло даже это: переполненная звездами команда споткнулась об унылый, но эффективный «Даллас», который тащил вратарь Эд Белфор.

В Денвере не собирались растрачивать остаток лучших лет своих лидеров, Сакику было 30, Руа – 35, а в «Колорадо» они выиграли лишь один Кубок Стэнли. Андрейчук продолжил карьеру в «Баффало», а вот Бурк подписал однолетний контракт – его погоня за перстнем не была закончена.

Перед началом сезона-2000/01 журнал Sports Illustrated предсказал финал «Колорадо» – «Торонто» с победой «Эвеланш». Журналисты во многом связывали это именно с желаниями лидеров команды: Сакик становился свободным агентом и хотел выходить на рынок 1 июля в случае очередной неудачи. Примерно такая же ситуация была у Руа, который перед сезоном сказал, что это будет важнейший год в карьере. О мотивации Бурка знали все – казалось, что если эта команда не станет чемпионом, то в таком виде она просто перестанет существовать.

Боб Хартли на тот момент провел два сезона на посту главного тренера. В свое время он занял пост в «Колорадо» вообще без опыта работы в НХЛ, но с репутацией победителя на всех уровнях. Бывший работник стекольного завода уже взял чемпионские титулы в юниорской лиге Квебека и АХЛ – теперь от него ждали самого главного кубка. В своем «Колорадо» Хартли успешно совмещал атаку в стиле «Детройта» и вязкую оборону, характерную для «Далласа» и «Нью-Джерси» тех лет.

Сезон начинался громко: 17 октября Патрик Руа стал лучшим в лиге по числу вратарских побед, а через 5 дней его арестовала полиция, обвинив в домашнем насилии. Вратарь сорвал две двери с петель, после чего его жена позвонила 911 в два часа ночи, а потом повесила трубку. Полиция приехала очень быстро и арестовала Руа – он даже провел шесть часов за решеткой перед тем, как выйти за залог.

Супруги появились вместе через две недели – они целовались на публике, но уехали на разных автомобилях. В январе 2001-го все обвинения были сняты – следов домашнего насилия не обнаружили. На всякий случай Руа нанял одного из самых известных адвокатов Колорадо, Памелу Маки (в 2004-м будет защищать Кобе Брайанта). Она доказала, что ее клиент не нарушал закон, сокрушив свои собственные двери. Впрочем, брак все равно распался в 2005-м.

Больше регулярку «Колорадо» ничто не отравляло. «Лавины» выиграли ее с солидными 118 очками, практически не проваливались по ходу сезона (единственный неудачный отрезок – четыре поражения подряд в начале февраля). На домашнем Матче звезд сыграли сразу пять человек – Руа, Бурк, Форсберг, Сакик и Милан Гейдук. Их состав казался почти идеальным.

Правда, Пьер Лакруа всегда был готов сделать команду лучше. Летом он обменял Сандиса Озолиньша на Нолана Пратта и к февралю явно успел пожалеть об этом решении: домосед был неплох для низших пар, но в плей-офф нужно было больше элитных защитников. Лакруа решил выменять еще одного, верного своей бестрофейной команде – Роба Блэйка из «Лос-Анджелеса».

Правда, вера эта имела свои нюансы. Летом того года Блэйк тоже выходил на рынок свободных агентов: «Кингс» не захотели давать ему контракт на 9 млн долларов, которые просил защитник – деньги нужны были на другое. Тут и подсуетился Лакруа, который мог пожертвовать одним из своих краев – основным активом, который переехал в Лос-Анджелес, стал Адам Дэдмарш.

«Колорадо» вообще каждый дедлайн совершал большие трейды, но при этом глубина их состава не уменьшалась, лучшие молодые игроки не покидали клуб. В топ-6 играли Алекс Тангуэй, уже в 21 год ставший одним из ведущих нападающих, и Крис Друри, который после неудачных сезонов был даже более нетерпелив, чем лидеры клуба: «Возможно, уже скоро многих из нас не будет в раздевалке клуба». Эти парни не играли в чемпионском 1996-м - от той команды ко второму кубку осталось лишь шесть человек.

«Ванкувер» с молодыми лидерами «лавины» прошли быстро и легко, но во втором раунде их ждал «Лос-Анджелес», который до этого успел завалить «Детройт» и собирался сделать то же с командой своего бывшего капитана. Первый матч в гостях «короли» внезапно выиграли, потом фаворит успокоился и выиграл три матча подряд, но на пути стал Феликс Потвен. «Кот» выдал два сухих матча подряд, причем один из них ушел в два овертайма – три часа игрового времени Потвин не давал забить лучшей атаке лиги.

«Колорадо» вытащил седьмой матч, но в финал конференции пришлось идти без Форсберга – он повредил селезенку. Хуже того, травму получил еще и Джо Сакик. Как потом вспоминал Рэй Бурк, серия против «Сент-Луиса» была одной из тяжелейших в его карьере: «Как они прессовали наших защитников! Думаю, что против меня никогда не применяли такого количества силовых приемов». За пять игр финала Запада сыграли четыре овертайма, так что счет 4-1 не должен обманывать – это не было легкой победой, а действительно вытянутой на зубах и порванных жилах.

Впереди был финал с «Нью-Джерси» – матч победителя западной регулярки против победителя восточной, Руа против Бродера, агрессивный претендент против действующего чемпиона. Лучшего завершения последнего сезона НХЛ XXI века, чем этот финал, не придумать.

За одну серию «Колорадо» провел лучшую и худшую игры сезона: в первом матче они размазали «Девилс» 5:0, переиграв соперника во всех аспектах. Четвертая игра стала провалом: «Лавины» бросили по воротам лишь 12 раз, счет после того матча стал 2-2. Пятую игру в Денвере хозяева тоже проиграли, но диктор «Пепси Центра», тем не менее, пригласил зрителей на седьмую игру.

Перед шестым матчем Бурк обратился с речью к раздевалке: «Нужно сыграть так, чтобы после игры каждый из нас, посмотрев в зеркало, мог сказать: я отдал все силы для победы. Если мы сможем честно сказать «да», то у меня нет никаких сомнений в том, что мы победим».

«Дьяволы» давили в начале матча, забили гол, который отменили, имели три большинства подряд, а потом Скотт Гомес неловко сыграл в средней зоне и напоролся на щелчок от Адама Фута. После этого «Нью-Джерси» развалились, получили 0:4, закончив игру при полупустой арене.

Ларри Робинсон, тренер «Дэвилс», после матча заявил, что его команде «надрали задницы и начистили рожи». Впрочем, на седьмую игру в Денвер он поехал с язвительным настроением: на тренировке Робинсон сказал игрокам, что они могут оставаться на чемпионский парад «Эваланш», а на пресс-конференции ляпнул, что любит мочиться на парадах.

Уже во время исполнения гимна камера поймала слезы на глазах 40-летнего Бурка. Слезы были видны и во время матча, и лишь на последних минутах при счете 3:1 в кадр попал улыбающийся защитник. Тем не менее, сам Рэй потом говорил, что 10 минут казались ему вечностью на уровне 22 сезонов в НХЛ, которые он сыграл до этого.

Все знают, что было потом:

Сразу после того, как Бурк отправился в микст-зону, ему позвонил сам премьер-министр Канады. Работники лиги дали Жану Кретьену приоритет перед сотней журналистов с диктофонами. «Да, месье Кретьен... Да, я счастлив, что имя очередного франкоканадца появится на кубке... Да, я не перестану идти за мечтой... Да, я невероятно горд... Спасибо, до свидания». Потом у Бурка спросили, что еще спросил Кретьен. Защитник ответил «Попросил заглянуть к нему, если я буду в Оттаве».

Хотя Бурк завершил карьеру, в «Колорадо» все еще оставался суперзвездный костяк и тренер-чемпион. Правда, вину за старение костяка фактически повесили на Хартли – его уволили через полтора года после второй победы.

Хотя Лакруа потом совершал масштабные трансферы (в сезоне-2003/04, например, в Денвер приехали Кария и Селянне), после увольнения Хартли команда больше не доходила до финала конференции.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Brian Bahr