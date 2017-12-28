В КХЛ платят больше, чем в НХЛ. Но не всем

Возвращаться в Россию обычно выгодно.

КХЛ уже почти 10 лет. Ни в одном из сезонов не было жесткого потолка зарплат. Одна из причин – страх, что игроки, которых заманивали большими контрактами, а в последнее время еще и Олимпиадой, сбегут в НХЛ при первых же неловких попытках клубов вместиться под потолок. Команды, привыкшие его нарушать, заявляют о важной патриотической миссии (возвращают русских звезд домой) и противятся жестким мерам.

Только это слишком дорого. Из реальных звезд вернулся только Илья Ковальчук – он разорвал контракт с «Нью-Джерси», когда результаты клуба начали проседать. Андрей Марков вернулся в Россию как крутой ветеран из НХЛ, но его приезд не был обставлен декорациями Пхенчхана. Нестеров вряд ли получил бы в НХЛ хотя бы миллион – маловато для звезды, Ничушкин провел в Америке два неплохих сезона, но явно закисал. Все остальные камбэки – это скорее отзывы. Так концерны возвращают у потребителей неисправные автомобили.

Кто из этих игроков мог заинтересовать клубы НХЛ? За что Марченко и Калинин получили двукратное повышение? Первого выставляет на уэйвер «Детройт», подбирает «Торонто», но там его держат в запасе. Второй, который и в КХЛ не был звездой, ехал центром нижних звеньев в самый безнадежный клуб НХЛ, а на второй год контракта скатился до АХЛ. Какой безумный менеджер мог дать им сопоставимые контракты?

Вот еще задача: найдите в рейтинге зарплат новых легионеров, которые поиграли в НХЛ больше Калинина или Плотникова. Если отбросить несуразный контракт Ландера, то в этом списке не видно Кинга, Паренто, Фонтейна, Скилле, Чипчуры, Гарбутта, Секача или Скривенса. Их нет в топах рейтинга – и даже на подступах к нему только последние двое. Бурмистров или Трямкин тоже не получили двукратного повышения после возвращения.

Возникает парадоксальная ситуация: два клуба формируют рынок, делят зоны ответственности, отпихивают всех от него, но сами же завышают траты. С точки зрения экономики, логики и чего угодно еще это просто нерационально. И особенно странно с учетом курса на сокращение госрасходов.

Возможно, в 2020-м жесткий потолок зарплат все-таки появится. Если, конечно, летом ЦСКА не выдаст очередные дикие контракты и не попросит о новой отсрочке.

Использовано фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Tom Pennington