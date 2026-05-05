Дарья Миронова: «Без Овечкина НХЛ сложно представить – он перевернул лигу за два десятилетия. Думаю, он останется еще хотя бы на год»

Дарья Миронова: без Овечкина НХЛ сложно представить.

Журналистка и телеведущая Дарья Миронова , работающая в США, высказалась о будущем капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

– Вокруг Овечкина уже не было такого ажиотажа, как год назад?

– В этом году уже все было спокойно. В прошлом сезоне все ждали рекорд. Но, с другой стороны, так мало времени отвели на саму церемонию – семь минут. Будто бы давайте побыстрее, чтобы можно было уже жить дальше.

В этом году уже вообще такого не было. Естественно, под конец придумали хоть какой-то анонс Кросби против Овечкина, вдруг это последний матч. Но там еще и Евгений Малкин есть, и это всегда был такой треугольник.

– Вы считаете, Овечкин продолжит карьеру в НХЛ?

– Я думаю, что останется еще хотя бы на один год. Пока что сложно представить эту лигу без Овечкина. Это не просто хоккеист, это человек, который за два десятилетия, что здесь играет, перевернул лигу. И пока что тяжело представить, что Овечкин – раз и не будет играть. Болельщики тоже такой факт не принимают.

В какой-то период времени, допустим, фанаты «Питтсбурга» могли сказать: «Фу, мы не любим Овечкина». А сейчас же вы такое не услышите, потому что люди относятся уважительно. Они понимают, что Овечкин может принять решение об окончании карьеры в НХЛ , и не хотят этого, потому что Александр до сих пор умеет удивлять эту лигу, – сказала Миронова.