Сперцян о встрече с Овечкиным: «Александра спросили, знает ли он меня. Он посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Ему сказали: «Один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства»
Сперцян про Овечкина: Александр на меня посмотрел и сказал: «Что-то знакомое».
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о знакомстве с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.
– В твоем аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбиком. Расскажи, как эта встреча случилась.
– Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришел Александр. Так и сделали фото.
– Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?
– Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства в Краснодаре» (улыбается).
– Что на это ответил Александр?
– Мы посмеялись, да и все, – сказал Сперцян.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?10174 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Есть же всем известный закон подлости:
В преддверии 2-х важнейших матчах с Динамо после таких фраз может что-то пойти не так и тогда тысячи комментаторов на спортсе его сожрут