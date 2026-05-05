  • Сперцян о встрече с Овечкиным: «Александра спросили, знает ли он меня. Он посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Ему сказали: «Один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства»
Сперцян о встрече с Овечкиным: «Александра спросили, знает ли он меня. Он посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Ему сказали: «Один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о знакомстве с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

– В твоем аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбиком. Расскажи, как эта встреча случилась.

– Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришел Александр. Так и сделали фото.

– Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?

– Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства в Краснодаре» (улыбается).

– Что на это ответил Александр?

– Мы посмеялись, да и все, – сказал Сперцян.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
Игроки Динамо сами себя лишили чемпионства
Ответ Алексей Филиппов
Маяк преодолеть невозможно!
Что то знакомое лицо какой то шашлычник или таксист сначала подумал Ови
Ответ sd4fmwrvz8
Очередной гастарбайтер подумал Овечкин
Ответ sd4fmwrvz8
Какой то алкаш без зубов подумал Сперцян
Ну вот на хрена это говорить в СМИ?
Есть же всем известный закон подлости:

В преддверии 2-х важнейших матчах с Динамо после таких фраз может что-то пойти не так и тогда тысячи комментаторов на спортсе его сожрут
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
А у нас где картавые провокаторы... нет не в Берибеджане, а в столице.
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Так это же не Эдик говорил
Теперь в переговорах с Ювентусом или МЮ агентам Сперцяна надо обязательно говорить : это тот самый игрок, который лишил Динамо чемпионства. Во как.
Теперь дважды надо победить Динамо .
Оу оу, полегче
Какое раздутое эго :)))
Словил наверно страшный взгляд на себе
Пора в Реал или Барсу переходить, ну или в Баварию с ПСЖ, раз лишил Динамо чемпионства,что даже Овечкину показали...
Наверное афтограф ему давал--подумал Александр
