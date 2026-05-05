Сперцян о встрече с Овечкиным: «Александра спросили, знает ли он меня. Он посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Ему сказали: «Один из тех, кто лишил «Динамо» чемпионства»

Сперцян про Овечкина: Александр на меня посмотрел и сказал: «Что-то знакомое».

Капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян рассказал о знакомстве с нападающим «Вашингтона » Александром Овечкиным .

– В твоем аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбиком. Расскажи, как эта встреча случилась.

– Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришел Александр. Так и сделали фото.

– Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?

– Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил «Динамо » чемпионства в Краснодаре» (улыбается).

– Что на это ответил Александр?

– Мы посмеялись, да и все, – сказал Сперцян.