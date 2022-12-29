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Малкин с сыном, Ротенберг, Ларионовы и, разумеется, Овечкин. Раздаем титулы в хоккее за 2022-й

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От ветерана года до привоза года.

2022 год в хоккее завершается довольно громко. России проиграла Беларуси на Кубке Первого канала. Александр Овечкин обошел по голам почти всех конкурентов в НХЛ – остался только Гретцки. КХЛ не смогла отвоевать у минспорта право на 5 легионеров, а в самом чемпионате все больше укрепляются взаимоотношения СКА и «Сочи» – первая команда лиги постоянно обменивается игроками с последней.

Нам едва хватило номинаций, чтобы выделить всех основных героев 2022-го.

Рекордсмен года – Александр Овечкин, «Вашингтон»

Последние месяцы года ассоциируются только с достижениями Овечкина. Шайб и рекордов у него было так много, что их очень сложно собрать в одном месте. Главное: Овечкин выбил 800 голов в регулярках НХЛ, затем обошел Горди Хоу и занял второе место в исторической гонке снайперов (802). А еще стал лучшим в истории по количеству бросков за карьеру.

Семья года – Игорь Ларионов и Игорь Ларионов II, «Торпедо»

В мае 2022 года Игорь Ларионов стал новым главным тренером «Торпедо» – уже через месяц к команде присоединился его сын. Но вместо привычной истории блата в хоккее мы получили один из самых ярких клубов в КХЛ, лидером которого на льду стал как раз Игорь Ларионов II.

Тренер был уверен в нем и приглашение объяснял так: «Ему надо было зайти туда, где он может себя проявить. Настоящий шанс и возможность играть в тот хоккей, в который он умеет играть – за счет головы и за счет ног тоже». В итоге все сработало – клуб уже перезаключил с ним контракт до 2024-го. 

Чемпионы года – сборная Финляндии

Финны считались одними из фаворитов на Олимпиаде-2022, хотя по ожиданиям точно уступали России. Но счет финала – 2:1 в пользу Финляндии.

Потом страна принимала ЧМ-2022 – там снова случилась победа, но уже совсем без участия России: все решилось в драматичном финале с Канадой (4:3 ОТ) – три очка в том матче набрал Микаэль Гранлунд (2+1).

Восхищение года – Крис Летанг, «Питтсбург»

Перенес инсульт во второй раз за жизнь – через неделю тренировался, а спустя 12 дней отыграл больше 20 минут против «Баффало».

«Знайте, что хоккей для меня – это страсть, – объяснял он свое скоро возвращение. – Мне потребуется много времени, чтобы от него отказаться». Летангу уже 35 лет. Завершать карьеру без рекомендации врачей он не собирается.

Выступление года – Андрей Мартемьянов, «Сибирь»

Мартемьянов работает в «Сибири» с апреля 2021-го, но по-настоящему удивил именно в этом сезоне. Клуб показывал видео из раздевалки после матча с «Сочи» (0:3) на турнире имени Пучкова. Обязательно пересмотрите его полностью, а мы оставим главную цитату тренера «Сибири»: «Тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю, мы так очков не наберем». 

Летний движ сработал – в КХЛ клуб Мартемьянова весь сезон идет в зоне плей-офф.

Возвращение года – Иван Мирошниченко, «Авангард»

В марте врачи выявили у юного Мирошниченко лимфому Ходжкина – и под вопросом оказался не только следующий сезон, но и вся карьера хоккеиста. Иван прошел лечение, пообщался с Марио Лемье, который побеждал болезнь, по видеосвязи – и уже летом медперсонал допустил его к тренировкам, а на драфте НХЛ Мирошниченко ушел 20-м.

Сейчас Иван играет в системе «Авангарда» и даже провел несколько матчей за главную команду. Параллельно все хоккейное сообщество переживает за Родиона Амирова – он борется с раком.

Обмен года – СКА получил Никишина

В июле «Спартаку» получил за защитника кучу молодых игроков из Питера: Седова, Чибрикова, Свечкова, Кукштеля, Кровякова, а также права на Мальцева, Морозова, Марченко и Рубцова. Кажется, в обмене выиграл СКА: никто из талантов звездой пока не стал, а Никишин входит в число лучших снайперов и ассистентов КХЛ среди защитников и закрепляется в статусе ведущего игрока СКА.

Подарок года – привоз Алекса Недельковича, «Детройт»

«Детройт» проиграл «Миннесоте» (5:6 Б) в обычном матче регулярки, но вратарь Алекс Неделькович сделал тот вечер запоминающимся. Еще при 1:1 он неудачно среагировал на вброс шайбы в зону: махнул по ней клюшкой – и забил в свои.

Ровно за 20 лет до перформанса американца – 10 марта 2002-го был еще один вратарский гол – но тогда Евгений Набоков забил в чужие. 

Ветеран года – Александр Попов, ЦСКА

ЦСКА обыграл «Металлург» в финале Кубка Гагарина. Серия продлилась семь матчей – а в решающем победную шайбу забросил на тот момент 41-летний Александр Попов. КХЛ признала его самым ценным игроком плей-офф, но на награждение нападающий не вышел. Оказалось, что он играл с разрывом связок колена. Карьеру Попов в итоге так и не продолжил – стал в ЦСКА тренером по развитию игроков.

Красота года – Дарья Луконькина

Мы подробно рассказывали об этой девушке. 19-летняя Дарья выиграла конкурс красоты в Нижнем Новгороде, а затем стала самой красивой девушкой страны – обошла 50 конкуренток из разных регионов России. Теперь она примет участие в конкурсе «Мисс Земля-2023». Какое отношение к хоккею? Студентка педагогического университета – чирлидер «Торпедо».

Милота года – сын Малкина в раздевалке «Питтсбурга»

Евгений Малкин проводил 1000-ю игру в НХЛ – и в честь этого «Питтсбург» устроил ему интересную акцию. В раздевалке клуба появился 6-летний Никита Малкин и озвучил стартовую пятерку «пингвинов» на матч, в которой, разумеется, был и его отец. Момент до слез.

Все игроки хлопали Никите, а самым впечатлительным оказался тренер Салливан: «Думаю, Джино и Никита запомнят такое на всю жизнь».

Вечеринка года – Эрик Джонсон и Кубок Стэнли

Джонсон – один из ветеранов нынешнего состава за «Колорадо», он в клубе с 2011-го. Поэтому капитан – Габирэль Ландескуг – передал выигранный Кубок Стэнли именно ему. Джонсон устроил с ним яркое празднование на льду, но вне льда было еще интереснее: «Мы налили туда кучу вина, но у него был настоящий металлический привкус. Я могу сказать вам, что вы можете вместить в него 14 бутылок пива. Мы провели много тестов».

Мотиватор года – Роман Ротенберг

СКА проигрывал «Куньлуню» 0:3 перед третьим периодом, но вытащил матч и победил в серии буллитов (4:3). Как удалось совершить каибэк? Роман Ротенберг явно думает, что дело в его словах в перерыве: «На третий период была установка – яйца в кулак и на пятак. Ребята это выполнили». Потом Ротенберг показывал в телеграм-канале футболку с этой цитатой.

Армеец года – Иван Федотов

Для вратаря этот год получился насыщенным: отыграл за Россию на Олимпиаде-2022, а потом выиграл с ЦСКА Кубок Гагарина. Казалось, что сейчас в карьере Федотова будет новый этап – он подписал годовой контракт с «Филадельфией», но уехать туда не успел. Летом его забрали в армию на год – попал в Северодвинск. В октябре Иван тренировался со сборной Военно-морского флота – хорошо, что с ним все в порядке.

Спаситель года – Мэйсон Мактавиш, Канада U20

Молодежный чемпионат мира-2022 стартовал дважды (с Россией и без) – и завершился только в августе: Канада выиграла у Финляндии в овертайме (3:2) – и лишила соперника золота еще и на молодежном уровне. Но той победы могло и не быть: капитан Канады Мэйсон Мактавиш смахнул шайбу с линии ворот в дополнительном времени: «Я просто увидел, как она летит, и подумал: «Надо что-то с этим сделать». Серьезно, я даже не осознал, что случилось».

Открытие года – Максим Дорожко, «Витязь»

Он выступал в ВХЛ, уходил и возвращался в систему «Витязя», участвовал в турнирах 3х3. Но в сентябре 2022-го Дорожко пережил резкий взлет в карьере: сначала дебютировал со скамейки в игре против ЦСКА, а уже в матче с «Локомотивом» набил 42 сэйва и сыграл на ноль (пропустил только на буллитах).

В итоге вратарь закрепился в основе «Витязя», съездил на Матч звезд КХЛ и сыграл за Россию на Кубке Первого канала. Все это он пережил за несколько месяцев.

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Фото: REUTERS/Jamie Sabau, Charles LeClaire; РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin

2 комментария

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Vovadjo
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Йозе марине года-роман Ротенберг
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VictorVallecano
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Йозе Марино года - Вротенберг.
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