«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
При этом по ходу матча «Голден Найтс» вели со счетом 3:0, а затем уступали со счетом 3:4 (во втором периоде «Мамонту» удалось забить дважды за 29 секунд).
Победную шайбу забросил защитник Ши Теодор на последней минуте овертайма. Его признали первой звездой встречи.
Ранее в дополнительном периоде не был засчитан гол форварда «рыцарей» Павла Дорофеева (из-за офсайда). Россиянин мог сделать дубль – он открыл счет на 2-й минуте.
По 3 очка у «Вегаса» набрали форварды Бретт Хауден (2-я звезда, 2+1, второй гол перевел игру в овертайм) и Джек Айкел (0+3). У «Юты» ассистентский хет-трик сделал защитник Михаил Сергачев.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22427 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Кучеров 6(1+5)
Капризов 6 (1+5)
Барбашёв 4 (2+2)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Сергачёв 3 (0+3)
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин и Кучеров лидеры.
Болеем за наших!