«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3

«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ).

«Вегас » одолел «Юту» (5:4 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).

При этом по ходу матча «Голден Найтс» вели со счетом 3:0, а затем уступали со счетом 3:4 (во втором периоде «Мамонту» удалось забить дважды за 29 секунд).

Победную шайбу забросил защитник Ши Теодор на последней минуте овертайма. Его признали первой звездой встречи.

Ранее в дополнительном периоде не был засчитан гол форварда «рыцарей» Павла Дорофеева (из-за офсайда). Россиянин мог сделать дубль – он открыл счет на 2-й минуте.

По 3 очка у «Вегаса» набрали форварды Бретт Хауден (2-я звезда, 2+1, второй гол перевел игру в овертайм) и Джек Айкел (0+3). У «Юты» ассистентский хет-трик сделал защитник Михаил Сергачев .