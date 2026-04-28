  • «Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
«Вегас» одолел «Юту» (5:4 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). 

При этом по ходу матча «Голден Найтс» вели со счетом 3:0, а затем уступали со счетом 3:4 (во втором периоде «Мамонту» удалось забить дважды за 29 секунд).

Победную шайбу забросил защитник Ши Теодор на последней минуте овертайма. Его признали первой звездой встречи. 

Ранее в дополнительном периоде не был засчитан гол форварда «рыцарей» Павла Дорофеева (из-за офсайда). Россиянин мог сделать дубль – он открыл счет на 2-й минуте. 

По 3 очка у «Вегаса» набрали форварды Бретт Хауден (2-я звезда, 2+1, второй гол перевел игру в овертайм) и Джек Айкел (0+3). У «Юты» ассистентский хет-трик сделал защитник Михаил Сергачев

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры:
Кучеров 6(1+5)
Капризов 6 (1+5)
Барбашёв 4 (2+2)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Сергачёв 3 (0+3)

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин и Кучеров лидеры.
Болеем за наших!
Ответ Кагов
Больше всех игр в ПО сыграли, потому и лидеры. До Овечкина и Федорова далеко им по игре
У Кучерова меньше игр в ПО, чем у Фёдорова и Овечкина. Чекай факты, прежде чем писать.
Хороший матч. Вроде бы и обидно за Юту, камбэк сделали с 0-3, а все равно не хватило, а с другой стороны 2-2 в серии и так интереснее.
Самые интересные битвы в первом раунде , что же дальше будет))
Самый лютый матч первого раунда. Просто огнище
Вегас в овертайме додавил, Дорофеева шайбу не засчитали, и Теодор здорово попал за минуту до конца..Огненная серия у Вегаса с Мамонтами
Молодцы, не рассыпались!
первая в этом плейофф игра с сотней хитов (Юта 58-42 ВГК), выложились по полной - интересно, как в следующем матче...
