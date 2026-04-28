  • СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
129

СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков

СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки.

Спортивно-дисциплинарный комитет наложил штрафы по итогам драк во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2). 

Команды получили 144 минуты штрафа. В первом и втором периодах произошли массовые драки.

По итогам рассмотрения эпизода денежными штрафами были наказаны оба клуба – по п.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (команда чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию)

Персональные денежные штрафы получили главные тренеры «Локомотива» (Боб Хартли) и «Авангарда» (Ги Буше). Они наказаны в соответствии с п. 4.10. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ - «главный тренер команды, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию».

Как зачинщики драки оштрафованы нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов.

Вратарь омского клуба Никита Серебряков получил штраф за демонстрацию «непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста по отношению к любому лицу».

Кроме того, СДК принял решение не накладывать дополнительное наказание на защитника ярославцев Александра Елесина, который во второй игре получил двойной малый штраф за удар головой. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
А псина как же? 🤔
Ответ всёотлично
А псина как же? 🤔
Эту собаку никто не трогает - ни судьи ни СДК, постоянно так. Ему можно гавкать на всех - на вратарей, на судей, это же мелочи, ОН ВЕДЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК как некоторые тут пишут
Ответ Anatoly_B
Эту собаку никто не трогает - ни судьи ни СДК, постоянно так. Ему можно гавкать на всех - на вратарей, на судей, это же мелочи, ОН ВЕДЬ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК как некоторые тут пишут
Комментарий скрыт
А почему "пахана" с сынулей не оштрафовали?По-моему с них всё и началось.
Ответ andreymat
А почему "пахана" с сынулей не оштрафовали?По-моему с них всё и началось.
Комментарий скрыт
Ответ Igbin
Комментарий скрыт
Нужно вешать всем хоккеистам микрофоны. Глядишь и провокаций меньше будет.
Осталось оштрафовать арбитров данного матча за некомпетентность и полнейший непрофессионализм.
Ответ spawn0
Осталось оштрафовать арбитров данного матча за некомпетентность и полнейший непрофессионализм.
Хоть раз такое было? Я не припомню.
Ответ maximusdevil
Хоть раз такое было? Я не припомню.
ну по моему у них другая система мотивации , их не ставят на игры,или реже ставят, а это деньги ради которых они и работают.
И думаю этих конечно ставить в будущем не стоит. Многовато ошибок
Береглазова я бы на пару игр отстранил еще, провокатор, его бьют, а он не отвечает..
Ответ machukhinktato
Береглазова я бы на пару игр отстранил еще, провокатор, его бьют, а он не отвечает..
Его за выход на лёд после свистка оштрафовали
Серебряков серый кардинал всей этой заварушки ;))
Ответ Serh08
Серебряков серый кардинал всей этой заварушки ;))
100% так! Там даже на видео видно, никто его не трогал. Сам бы крикнул, но лучше с кулаками накинуться
Ответ Serh08
Серебряков серый кардинал всей этой заварушки ;))
Вообще злодей! Шайбы отбивает, Радулову забить не даёт
Какой объективный СДК😆 Жест Кузнецова был ярче, чем у Серебрякова, видимо🤷‍♀️ хотя тут прямо во время матча и с основных камер)) все равны, даже не обсуждается же, да?
Ответ aigul76
Какой объективный СДК😆 Жест Кузнецова был ярче, чем у Серебрякова, видимо🤷‍♀️ хотя тут прямо во время матча и с основных камер)) все равны, даже не обсуждается же, да?
Видимо у СЮ денег на штрафы не хватало по этому матч штраф дали. У Омска точно хватит.
В НХЛ Радулов так не гавкал там бошку открутят
Ответ jigga
В НХЛ Радулов так не гавкал там бошку открутят
Это смешно)))
Почти в каждом матче плэй-офф НХЛ заварушка и куча провокаций.
Но легче не смотреть даже хотя бы боксскор, а просто написать чушь.
А пёс и недопёсок белые и пушистые? Драться не могут, только лаять!!!
Ответ Александр Черноусов
А пёс и недопёсок белые и пушистые? Драться не могут, только лаять!!!
Они трусы.
А Собаку? Вернее собак ……
Ответ Ястреб
А Собаку? Вернее собак ……
Комментарий скрыт
Ответ Satan777
Комментарий скрыт
Нууу, ощипаных куриц пока не видно. А вот Локомотив там с рельс 0-2 уже несётся)
Прежде чем что-то писать нужно понимать одну вещь. Причинно-следственная связь называется. То что сделал Радулов это следствие. А причина это Серябряков. Вы судите по тому, что попало в кадр. А там далеко не все попадает, что происходит на площадке, да и в серии. Перед любым решением проходит тщательное разбирательство. Ведь уже сразу после игры многие специалисты указывали на Серябрекова. Он главный провокатор инцидента, который повлиял на всю игру. Поэтому его и наказали. А то что он ударил Радулова сзади, лежащего, по голове, которого уже двое атаковали вот это и есть настоящее быдлячество. А прикрываться своей вратарской неприкосновенностью это трижды быдлячество. Поступок Чеккони из той же серии. Омск ещё легко отделался.
Ответ +79065281555
Прежде чем что-то писать нужно понимать одну вещь. Причинно-следственная связь называется. То что сделал Радулов это следствие. А причина это Серябряков. Вы судите по тому, что попало в кадр. А там далеко не все попадает, что происходит на площадке, да и в серии. Перед любым решением проходит тщательное разбирательство. Ведь уже сразу после игры многие специалисты указывали на Серябрекова. Он главный провокатор инцидента, который повлиял на всю игру. Поэтому его и наказали. А то что он ударил Радулова сзади, лежащего, по голове, которого уже двое атаковали вот это и есть настоящее быдлячество. А прикрываться своей вратарской неприкосновенностью это трижды быдлячество. Поступок Чеккони из той же серии. Омск ещё легко отделался.
Да Никита его бы никогда не тронул бы если бы эта Радуловская истеричка не ляпнула ему какуюнибуть гадость.
