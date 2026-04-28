СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков

СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки.

Спортивно-дисциплинарный комитет наложил штрафы по итогам драк во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (1:3, 0-2).

Команды получили 144 минуты штрафа. В первом и втором периодах произошли массовые драки.

По итогам рассмотрения эпизода денежными штрафами были наказаны оба клуба – по п.5.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (команда чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию)

Персональные денежные штрафы получили главные тренеры «Локомотива» (Боб Хартли ) и «Авангарда» (Ги Буше). Они наказаны в соответствии с п. 4.10. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ - «главный тренер команды, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию».

Как зачинщики драки оштрафованы нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков и защитник «Локомотива» Алексей Береглазов .

Вратарь омского клуба Никита Серебряков получил штраф за демонстрацию «непристойного, нецензурного или оскорбительного жеста по отношению к любому лицу».

Кроме того, СДК принял решение не накладывать дополнительное наказание на защитника ярославцев Александра Елесина, который во второй игре получил двойной малый штраф за удар головой.

