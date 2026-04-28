  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
12

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал ассистентский хет-трик в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:5 ОТ, 2-2). 

27-летний россиянин впервые отметился результативными действиями в текущем плей-офф. Он повторил рекорд по очкам за одну игру (3) в плей-офф НХЛ для российских защитников. 

Его установил Сергей Зубов в 1994 году (1+2 за «Рейнджерс» в матче с «Айлендерс»). После этого он еще трижды набрал по 3 очка (1994, 2003, 2006).

Кроме него, это сделали Дмитрий Миронов (1 раз, 1994), Сергей Гончар (3 раза – 1995, 2008, 2010), Владимир Константинов (1 раз, 1997), Олег Твердовский (1 раз, 1998), Андрей Марков (1 раз, 2014) и сам Сергачев (2020, в составе «Тампы»). 

Сегодня Михаил (30:32, 4:02 – в большинстве, 4:00 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ, 2 блока и 2 потери. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22427 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЮта
logoНХЛ
logoСергей Зубов
logoОлег Твердовский
logoВегас
logoСергей Гончар
Дмитрий Миронов
рейтинги
logoАндрей Марков
logoВладимир Константинов
logoМихаил Сергачев
logoКубок Стэнли
рекорды
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры:
Кучеров 6(1+5)
Капризов 6 (1+5)
Барбашёв 4 (2+2)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Сергачёв 3 (0+3)
Ответ Кагов
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Очень смешно и оригинально.прям сик- сик
Жаль что пропустили 3 шайбы при "непосредственном" его участии
Итого полезность нейтральная((
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
