Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда

Павел Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф.

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил шайбу с передачи Ивана Барбашева в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (5:4 ОТ, 2-2).

25-летний россиянин открыл счет на второй минуте встречи. Гол стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф.

Еще один гол Дорофеев забил в овертайме, но он был отменен из-за офсайда у Джека Айкела.

Сегодня Павел (18:07, 4:50 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 4 бросков в створ (кроме того, 1 раз попал в перекладину) и допустил 1 потерю.