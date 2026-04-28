Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу с передачи Ивана Барбашева в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (5:4 ОТ, 2-2).
25-летний россиянин открыл счет на второй минуте встречи. Гол стал для него первым в текущем розыгрыше плей-офф.
Еще один гол Дорофеев забил в овертайме, но он был отменен из-за офсайда у Джека Айкела.
Сегодня Павел (18:07, 4:50 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он реализовал 1 из 4 бросков в створ (кроме того, 1 раз попал в перекладину) и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
В первом раунде плей-офф сыграли 23 игрока.
Вот список 32х россиян, вышедших на КС26 и итоги серий первого раунда:
ВОСТОК (место в конференции и пары первого раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
(Петр Кочетков, вр., в п/о пока не играл)
победили 4-0
{6. «Оттава»
Артем Зуб, з.}
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
5. «Бостон»
Марат Хуснутдинов, н.
Никита Задоров, з.
(Георгий Меркулов, н., в п/о пока не играл)
............................
3. «Тампа-Бэй»
Никита Кучеров, н.
Андрей Василевский, вр.
(Максим Грошев, з., в п/о пока не играл)
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
..........................
7. «Питтсбург»
Евгений Малкин, н.
Егор Чинахов, н.
(Сергей Мурашов, вр., в п/о пока не играл)
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
(Никита Гребёнкин, н., в п/о пока не играл)
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары первого раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
(Захар Бардаков, н., в п/о пока не играл)
победили 4-0
{8. «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин, н.
Андрей Кузьменко, н.}
.....................
2. «Даллас»
(Илья Любушкин, з., в п/о пока не играл)
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Павел Дорофеев, н.
Иван Барбашев, н.
против
6. «Юта»
Михаил Сергачев, з.
(Дмитрий Симашев, з.
Даниил Бут, н., в п/о пока не играли)
.......................
5. «Эдмонтон»
Василий Подколзин, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.