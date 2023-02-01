50 лет назад Британия вошла в Евросоюз. Это отпраздновали матчем звезд на «Уэмбли»

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Забытая игра 1973-го.

1 февраля исполняется три года Брекзиту – главному внутриполитическому событию Британии последних лет. А полвека назад страна горячо отмечала вступление Соединенного Королевства в Европейское экономическое сообщество: от концертов Status Quo и Slade и выставок достижений европейской культуры до матча с Бобби Чарльтоном, Гердом Мюллером и Францем Беккенбауэром.

Как это было?

Британия вступила в Евросоюз только с третьей попытки. Туда ее не пускал Шарль де Голль

Предшественником современного Евросоюза называют организацию, которая возникла в 1951 году. Тогда Франция, ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Италия подписали Парижский договор. Так появилось Европейское объединение угля и стали – ЕОУС. В середине прошлого века масштабировалась идея общего рынка как гаранта политической стабильности на континенте. Политики полагали, что тесные экономические связи сделают войны бессмысленными, поэтому ЕОУС предотвратит повторение Второй мировой.

В 1957-м представители объединения собрались в Риме и подписали соглашение о создании Европейского экономического сообщества – ЕЭС. Слово «экономический» не должно вводить в заблуждение, потому что стороны договорились не только об общем рынке, но и о политических институтах. Так возникли Ассамблея Европейских сообществ (нынешний Европарламент) и Совет министров (он же – Совет Европейского союза). Еврокомиссию (фактически правительство) создали еще в рамках ЕОУС.

Спустя четыре года после Римского договора к сообществу захотела присоединиться Великобритания. Для этого требовалось согласие всех участников, и, если с другими еще можно было договориться, то Франция сопротивлялась до последнего. Главным противником союза с Британией был Шарль де Голль. Президент считал, что ЕЭС – это прежде всего объединение Франции и ФРГ, а остальные участники общего рынка должны оставаться на вторых ролях.

Де Голль полагал, что вступление в союз соседей с севера не только нарушит баланс сил, но и усложнит любые будущие переговоры. В англичанах он видел прежде всего союзника США, который вряд ли пойдет на компромисс ради общеевропейских интересов. Кроме того, Британия казалось ему сильным конкурентом для французских сельхозпроизводителей. Шарль де Голль отстаивал позицию до последнего и дважды накладывал вето на решение включить Соединенное королевство в ЕЭС – на голосованиях в 1963-м и 1967-м. Впрочем, уже при следующем президенте Жорже Помпиду договариваться с Францией стало проще. В 1972-м стороны пришли к согласию, а договор о вступлении Британии в ЕЭС заработал 1 января следующего года. Вместе с Соединенным королевством к союзу присоединились Ирландия и Дания.

Вступление в ЕЭС отпраздновали фестивалем европейских ценностей – с роком, скандинавским дизайном, «Лебединым озером» и Йоханом Кройффом

В Британии бурно отметили конец переговоров и многолетнего ожидания. Экономический эффект от вступления в ЕЭС в январе 1973-го подсчитывать было рано, но культурный проявился сразу. Правительство страны постаралось, чтобы каждый британец заметил: началась новая эпоха для Соединенного королевства. Для этого придумали фестиваль Fanfare for Europe. Чем-то он походил на Всемирные выставки, появившиеся в Англии еще в середине XIX века, когда в одно место привозили все лучшее из мира искусства, науки и технологий.

«Фанфары» не только чествовали нового участника союза, но и восхваляли европейские культурные ценности. Фестиваль включал выставки французского импрессионизма и итальянского футуризма. Из Дании в Лондон привезли образцы скандинавского дизайна. На Ковент-Гарден прошла постановка «Лебединого озера» с Рудольфом Нуриевым (уже гражданином Австрии, которая, впрочем, в ЕЭС не вступила).

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Елизавета II и Эдвард Хит на постановке «Лебединого озера»

На телевидении тоже было весело. На ITV выбрали королеву красоты ЕЭС – ей стала нидерландская модель Сильвия Кристель. Не менее известный голландец поучаствовал в другой телепередаче: в шоу талантов Йохан Кройфф исполнил свой хит 1969-го – Oei Oei Oei.

Также организаторы провели ралли по маршруту Брюссель – Лондон. А в британской столице гремели рок-концерты Status Quo, Slade и The Kinks. За классику отвечал Парижский оркестр под управлением подданного Британии (что тоже символично) маэстро Георга Шолти.

В матче Общего рынка сыграли Бобби Чарльтон, Франц Беккенбауэр и Герд Мюллер. Но «Уэмбли» собрал только 35 тысяч зрителей

Пожалуй, самым масштабным событием должен был стать гала-матч общего рынка. 3 января на «Уэмбли» встречались футболисты «старой» и «новой» Европы. Команда, составленная из игроков шести стран, подписавших Римский договор еще в 1957-м, играла против объединенной сборной Великобритании, Ирландии и Дании. На афишах этот матч так и представляли: тройка против шестерки. Впрочем, технически одного государства в игре не было: от Люксембурга на «Уэмбли» никого не позвали.

«Новичков» ЕЭС тренировал Альф Рэмси, который семью годами ранее выиграл для сборной Англии домашний чемпионат мира. Футболистами с континента руководил Хельмут Шен. Главная победа тренера сборной ФРГ случится только через полтора года – на чемпионате мира в Западной Германии.

Самыми заметными звездами у англичан были Бобби Мур и Бобби Чарльтон. Последнему исполнилось 35 лет, и вскоре он ушел из «Манчестер Юнайтед». Также в состав попали полузащитник «Ман Сити» Коллин Белл, защитник «Арсенала» Питер Стори, его одноклубник Алан Болл (остался в запасе) и футболист «Ливерпуля» Эмлин Хьюз, по два игрока представляли Северную Ирландию (Пат Дженнингс и Аллан Хантер), Шотландию (Питер Лоример и Колин Стайн) и Данию (Хеннинга Йенсен и оставшийся на скамейке Джон Стин Олсен). Позвали и ирландца Джонни Джайлза.

К слову, не все игроки и тренеры тройки разделяли идеи объединения. Альф Рэмси отказался отвечать, что он думает об общем рынке, и предложил сосредоточиться на футболе. Пат Дженнингс заявил, что он не в восторге от идеи. Алан Болл радовался только тому, что теперь отпуск на континенте станет немного дешевле.

Команда шестерки благодаря немцам тоже выглядела мощно. На приглашение Хельмута Шена отозвались Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Берти Фогтс, Гюнтер Нетцер, Юрген Грабовски, Хорст Бланкенбург и Херберт Виммер (он остался в запасе). В воротах сыграл бельгийский голкипер «Стандардта» Кристиан Пиот (на замене сидел будущий чемпион мира в составе сборной Италии Дино Дзофф), в защите – француз Мариус Трезор из «Марселя», в полузащите – его партнер по сборной Жорж Беретта из «Сент-Этьена». Четыре игрока представляли Нидерланды, но среди них не было Йохана Кройфа. В Лондон приехали футболисты «Аякса» Йохан Нескенс, Вим Сюрбир и Руд Крол, а также игрок «Фейеноорда» Вим ван Ханегем.

Хозяева играли в белом, что для Альфа Рэмси было как минимум привычно. Гости вышли в синих цветах, которые уже тогда символизировали европейское сотрудничество. Почти всю игру контролировали хозяева, команда шестерки отсиживалась в обороне и в первом тайме сдерживала натиск. Но уже на 49-й минуте Хеннинга Йенсен открыл счет, а на 70-й Колин Стайн его удвоил. Победа хозяев 2:0.

У команды Хельмута Шена было достойное оправдание: на континенте сезон ушел на зимнюю паузу, а вот в Англии чемпионат продолжался, что, к слову, сказалось на посещаемости. Выставочный матч проиграл конкуренцию Кубку английской лиги, где хотя бы была турнирная интрига. К тому же билеты на «Уэмбли» стоили дорого. В итоге на трибунах собралось только 35 тысяч зрителей – треть от максимальной вместимости главной арены Англии.

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Фото: Gettyimages.ru/PA Images, Ronald Dumont/Daily Express/Hulton Archive; commons.wikimedia.org