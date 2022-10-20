Как Мохаммед Али отказался идти на войну во Вьетнаме. За это ему дали 5 лет тюрьмы и лишили титулов

Но за решетку он не попал.

В карьере Мохаммеда Али множество ярчайших моментов, но один из самых легендарных связан не совсем со спортом. Гражданская позиция Али противоречила внешней политике США: боксер выступал против войны во Вьетнаме и отказался служить в армии.

Юрий Истомин рассказывает, что происходило с Али в тот период и чем жила страна во время боевых действий.

США ввязались во Вьетнамскую войну в 1964-м, но массовое антивоенное движение возникло только через несколько лет

Конфликт во Вьетнаме – следствие краха колониального режима в Азии. Сразу после Второй мировой Франция пыталась силой удержать контроль над Индокитаем, куда помимо Вьетнама входили Лаос и Камбоджа. Но не преуспела. В 1954-м стороны подписали Женевские соглашения: Париж выводил войска из региона, а Вьетнам, пусть и разделенный на две части, получил независимость.

В будущем, после проведения выборов, страна должна была воссоединиться, но по обе стороны от границы сложились репрессивные режимы, не желавшие терять власть. Кроме того, на юге возникли боевые ячейки сторонников севера – Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Движение часто называли вьетнамскими коммунистами – сокращенно Вьетконг.

Партизанские отряды не встречали серьезного сопротивления. Разразилась настоящая гражданская война, где Северный Вьетнам (а позже и СССР с Китаем) помогал повстанцам, а США – их противникам. Но американцы полноценно забрались в конфликт только в 1964-м – после так называемых инцидентов в Тонкинском заливе. В течение трех дней Северный Вьетнам дважды атаковал эсминец «Мэддокс» – это и стало поводом для вторжения США в Индокитай.

Сегодня мы ассоциируем войну во Вьетнаме с расцветом в Америке движения хиппи и пацифистов. Однако между началом открытых боевых действий и такой реакцией общества прошло несколько лет. По данным Университета Вашингтона, крупнейшим выступлением после Тонкинских инцидентов стал пикет 50 человек в Нью-Йорке. В первой половине 1965-го в крупных городах США протестовали в лучшем случае несколько сотен человек, а к концу года антивоенные акции собирали 10-12 тысяч.

Ядром движения пацифистов стали студенты вузов, активисты Национального комитета за обоснованную ядерную политику и общества «Женщины за мир». К тому же опросы говорили о поддержке войны: согласно исследованиям Института Гэллапа за 1965 год, 61% американцев считали, что ввод войск во Вьетнам не является ошибкой. Лишь 24% утверждали обратное. Но это были пиковые значения – в последующие годы отношение менялось, и антивоенное движение росло.

Мохаммеда пытались призвать перед боем за звание чемпиона мира, но Али провалил тест на интеллект

Еще до Тонкинского инцидента Мохаммед Али получил первую повестку.

25 февраля 1964 года он победил Сонни Листона и стал чемпионом мира, но бой мог и не состояться: за несколько недель до этого Мохаммеда настойчиво звали в призывной пункт. Хотя официально американские солдаты не участвовали в конфликте во Вьетнаме, там базировался ограниченный контингент – более 20 тысяч солдат и офицеров. Али вполне мог пополнить их ряды.

Считается, что тогда Мохаммеда спас тест на интеллект. В призывном пункте он прошел медобследование, но не справился с IQ-тестом, который требовал минимум 92 балла. Али набрал только 78.

Комиссия подозревала, что спортсмен симулирует, и пригласила повторно спустя два месяца. Действующий чемпион мира и правда не жульничал, показал такой же результат и заодно дал себе точную характеристику: «Я же самый великий, а не самый умный».

Али грозила тюрьма за отказ от присяги. Чтобы не ехать на фронт, он назвал себя «священником исламской религии»

Через два года ситуация на фронтах осложнилась. В 1966-м в горячей точке службу проходили уже около полумиллиона американских военных. Критерии к призывникам заметно снизились, и Али уже признавался годным.

Правда, боксер все чаще выступал с антивоенными призывами. Он не скрывал, что понятия не имеет, где находится Вьетнам, самые известные высказывания позже кочевали из одной биографии в другую: «Я ничего не имею против Вьетконга», «Вьетконговцы мне не сделали ничего плохого» и «Вьетконговцы никогда не называли меня ниггером». Последняя, скорее всего, приписывается ему ошибочно. Известно, что эта цитата фигурировала на плакате одного из протестующих в феврале 1966 года, а позже ее растиражировали активисты. Впрочем, эту фразу Мохаммед, вероятно, тоже произносил, но уже позже – на суде по делу об отказе от службы в армии.

1966-й для Али прошел непросто: он выходил в ринг в Канаде, Британии и Германии, но из-за антивоенной позиции ему запрещали биться в США. Только в феврале 1967-го Али позволили провести бой в Техасе. При этом даже в армии он бы точно смог боксировать: например, служивший во время Второй мировой Джо Луис участвовал в показательных поединках для повышения боевого духа солдат.

Но даже от такой роли Али отказался. Когда в 1967-м его вновь попытались призвать, он не принес присягу. Сначала боксер издевательски заполнил анкету, где указал Уильяма Шекспира президентом США, а затем не вышел из строя, когда офицер назвал его имя. Он не откликнулся ни на Кассиуса Клея, ни на Мохаммеда Али. За демарш его лишили титулов и боксерской лицензии, но были и угрозы серьезнее – ему светила тюрьма.

Во время судебного процесса Али объяснил отказ от службы тем, что он «священник исламской религии», а заодно выдал еще раз по пунктам, почему вьетконговцы ему не враги. Мохаммед заявил, что лучше оказаться за решеткой, чем стрелять во вьетнамцев.

Суд приговорил боксера к пяти годам тюрьмы, но на время апелляции ему позволили остаться на свободе. Кроме того, Али должен был заплатить 5 тысяч долларов штрафа, а еще ему на три года запретили участвовать в боях. В провластной прессе Мохаммеда унизительно назвали уклонистом и изменником – в ответ на это в апреле 1968-го Esquire вышел с легендарной обложкой: фото пронзенного стрелами боксера сопровождала подпись «Страсти Мохаммеда Али».

Как закончилась война во Вьетнаме

Мохаммед Али не сел в тюрьму по той же причине, почему американцы вывели войска из Вьетнама. Война стала непопулярной. Пока продолжалась затянувшаяся апелляция, слова Кассиуса Клея и просто идеи пацифизма все больше отзывались в американцах. В феврале 1968-го уже 46% жителей заявили, что вторжение в Индокитай было ошибкой. С ними не соглашались 42%, но разрыв стремительно увеличивался.

Как раз в те месяцы прошли самые громкие антивоенные акции. Сначала в октябре 1967-го стотысячная толпа отправилась маршем на Пентагон. Власти не могли скрыть огромные потери: в 1967-м погибло не менее 11 тысяч солдат. Требование остановить призыв на никому не нужную бойню прекрасно гармонировало с разошедшейся на цитаты речью Али в суде.

Впрочем, вскоре страна следила за процессом уже над самими демонстрантами. В августе 1968-го в Чикаго проходил съезд Демократической партии США – как раз ее представлял действующий президент Линдон Джонсон. Съезд сопровождали акции протеста, растянувшиеся на несколько дней. Главное требование – вывод войск из Вьетнама. Кульминацией стали события в Линкольн-парке, где поздно вечером 25 августа вспыхнули столкновения с полицией. В них пострадали сотни человек, а через несколько месяцев начался суд над организаторами манифестации – так называемой «Чикагской семеркой». Слушания получили огромный резонанс, а подсудимые использовали процесс как еще одну трибуну, чтобы озвучить антивоенную позицию. В итоге присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении пятерых.

«Чикагская семерка» встретила приговор уже при новом президенте. На выборах победил Ричард Никсон, обещавший завершить боевые действия «почетным миром». В качестве компромисса он выступал за «вьетнамизацию войны», то есть возлагал ответственность за ход операции на правительство в Сайгоне. В итоге американские солдаты действительно покинули Индокитай, но «почетного мира» не получилось. Север победил, а официально война закончилась только в 1975-м.

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Фото: Gettyimages.ru/Terry Fincher; eastnews.ru/Underwood Archives