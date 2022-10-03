Слышали о референдуме в Бюзингене? Из-за него немецкий клуб играет в чемпионате Швейцарии

Проблему эксклава не решили даже за 100 лет.

Иногда 96% голосов недостаточно, чтобы перенести несколько пограничных столбов. Так произошло с деревней Бюзинген, которая находится в Германии, хотя со всех сторон окружена Швейцарией. Впрочем, местный футбольный клуб давно порвал связи с ФРГ, как этого хотели местные жители.

Бюзинген – село на полторы тысячи жителей. И швейцарцы отказываются забирать его к себе

Бюзинген расположен на правом берегу Рейна в верхнем течении реки. С конца XV века он подчинялся австрийской короне, в эпоху Наполеоновских войн эти земли сначала перешли к княжеству Вюртемберг, а затем к Бадену. Как раз в то время деревня превратилась в анклав, окруженный Швейцарской конфедерацией, и ситуация не изменилась даже после объединения Германии в 1871 году. Впрочем, Бюзинген всегда очень тесно сотрудничал с соседями из Швейцарии, и в конце XIX века местные фермеры даже заключили соглашение о свободной торговле.

Определить судьбу деревни предложили самим жителям в конце 1918 года. После Первой мировой в Европе прокатилась волна плебисцитов. Например, Дания, которая не участвовала в конфликте, получила северную часть Шлезвига и отодвинула границу поближе к Килю. Референдумы также прошли в Силезии – на территории, где проживали как немцы, так и поляки. Позже, в 1935-м, Германия по итогам голосования присоединила Саар.

Что-то подобное, только в меньших масштабах, прошло в Бюзингене. Жителей спросили, чего они хотят – оставаться частью Германии или быть вместе со швейцарцами. 96% проголосовавших выбрали второй вариант, на что были рациональные причины: Германия проиграла Первую мировую, ей светил огромный долг по репарациям, а Швейцария не участвовала в бойне и выглядела гораздо более благополучно.

Вот только правительство конфедерации не знало, как поступить с итогами плебисцита. Швейцарцы рассмотрели прошение жителей, но считали правильным предложить Германии что-то взамен. Это вызвало бы непонимание тех, чьи земли могли отойти Германии.

Позже попытки Бюзингена сменить прописку пресекались Берлином, а с приходом к власти Гитлера это вообще стало невозможным. Впрочем, даже в годы Второй мировой вопрос о статусе небольшой полоски земли на берегу Рейна поднимался, например, в Британии. Правительство королевства предложило Швейцарии забрать Бюзинген себе, но она отказалась, сославшись на нейтралитет.

Последний случай, когда флаг анклава мог смениться на красный с белым крестом, датирован 1956-м. Речь вновь шла об обмене, и Швейцария опять отказалась. Сейчас как таковой границы вокруг Бюзингена нет, и даже во время пандемии перемещение жителей почти не ограничивали. Сюда вполне может нагрянуть швейцарская полиция, если нужно задержать преступника. Тут расплачиваются в основном швейцарскими франками, причем до 1980-х немецкие марки в местных магазинах вообще не принимались, но сейчас можно воспользоваться и евро.

«Бюзинген» присоединился к швейцарской лиге 75 лет назад. Когда-то на местном футбольном поле росло дерево

Если политическое воссоединение так и не состоялось, то в спортивном плане оно произошло. Местный любительский клуб называется «Бюзинген», и через два года он отметит столетие. Каких-то значимых достижений к этой дате никто не обещает – команда откровенно слабая. Впрочем, на фоне остальных немецких клубов она выделяется тем, что заявлена в чемпионат соседней страны. Гостей официального сайта «Бюзингена» встречает надпись «Мы немецкий футбольный клуб в Швейцарии и швейцарский футбольный клуб в Германии».

Из-за того, что городок совсем небольшой и свободной земли не хватало, первое время команда играла на поле, где посреди штрафной росло ореховое дерево. Так продолжалось три года, пока организаторы матчей не попросили его срубить.

В клубе около 300 игроков в командах разных возрастов

В 1937-м игроков «Бюзингена» заботили уже совсем другие вещи. С приходом к власти нацистов ужесточились требования к спортивным сообществам. В Германии пытались создать строгую пирамиду атлетических клубов, и команду анклава заставили вступить в один из них. Городок остался без футбола на 10 лет.

После войны «Бюзинген» возродили и сходу присоединили к Швейцарскому футбольному союзу. С тех пор команда играет не в Германии, а фактически в соседней стране. Все это время клуб обитал в низших лигах, а его лучшим достижением стало участие в четвертом по силе дивизионе в середине 1970-х. Сегодня «Бюзинген» выступает в региональном чемпионате седьмого уровня, где занимает последнее место.

Играть не в своей лиги – норма для Европы. «Вадуц» тоже выступает в Швейцарии, а «Сан-Марино» прописался в Италии

В Швейцарии есть и более показательные примеры клубов, которые базируются в другой стране. Самый очевидный – «Вадуц». В Лихтенштейне нет своего чемпионата (зато есть Кубок, благодаря которому команда из столицы карликового государства пробилась в Лигу конференций), так что клуб выступает в лиге соседней страны. В 2021-м он даже играл в высшем дивизионе Швейцарии, но сейчас «Вадуц» совмещает еврокубки со второй по силе лигой.

Его судьба похожа на судьбу «Сан-Марино». Клуб из одноименной страны мог бы играть в домашнем чемпионате, но задумка была иная. Местная федерация футбола специально создала команду еще в 1960-м, чтобы игроки получили бесценный опыт низших итальянских лиг. В 1980-х она попала в Серию D, а в 1990-м поднялась до С2. В 2019-м «Сан-Марино» объединили с итальянской «Каттоликой» и лишили былого названия. Руководство клуба осталось в карликовом государстве, но домашние матчи команда проводит недалеко от Римини.

К слову, в российском футболе подобные случаи тоже были. В 1990-м «Прогресс» из Черняховска Калининградской области на один сезон заявился в Балтийскую лигу – объединенный чемпионат Эстонии, Латвии и Литвы. Позже карельская «Сортавала» регулярно играла с финскими клубами и даже весьма успешно боролась с ними в Кубке страны, пока не грянул дефолт, вынудивший вернуться на родину.

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Фото: globallookpress.com/Felix Kastle/dpa; facebook.com/fcbuesingen; commons.wikimedia.org