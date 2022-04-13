США и Иран могут провести на ЧМ матч мира. Страны разорвали дипотношения 40 лет назад

Ремастер встречи 1998-го.

Жеребьевка чемпионата мира в Катаре свела в одну группу сборные США и Ирана. Эти государства связывают давние и очень непростые отношения: если раньше Вашингтон помогал Тегерану, то сегодня власти двух стран шлют друг другу проклятья.

Когда-то Иран и США дружили. Американцы даже помогали обогащать уран

Современный Иран – это очень закрытая страна, куда не так просто попасть иностранцу. Но в середине прошлого века ситуация была иной. Территория и ресурсы средневосточного государства очень интересовали мировые державы, поэтому новейшая история Персии, а затем и Ирана (так страна называлается с 1935 года) – это серия оккупаций, интервенций, кабальных и, напротив, весьма выгодных международных договоров.

Например, в 1941 году – всего через два месяца после вторжения Германии в СССР – британские и советские войска вошли на территорию Ирана, чтобы не дать местному шаху Резе Пехлеви сблизиться с Гитлером. Позже к ним добавились американцы, и в последующие годы через оккупированную союзниками зону шли военные поставки по программе ленд-лиза – даже больше, чем по арктическому маршруту в Мурманск. Естественно, каждая из стран попутно преследовала собственные интересы: в Москве мечтали о социалистическом правительстве в Тегеране, а США и Великобритания занялись освоением новых нефтяных месторождений.

После войны бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вывели оккупационные войска, а в 1951-м к власти в Иране пришел Мохаммед Мосаддык. Премьер-министр конфликтовал с шахом Мохаммедом Резой Пехлеви, сыном свергнутого в 1941 году Резы Пехлеви, и их противостояние вылилось в государственный переворот. Борьба между главой правительства и монархом активизировалась после того, как Моссадык национализировал всю нефтяную промышленность. Эту отрасль тогда полностью контролировал британский монополист АИНК (англо-персидская нефтяная компания, сегодня известна как BP), и национализация обернулась большими проблемами. У Ирана не было ни технологий, ни кадров, ни логистических возможностей для продажи главного ресурса страны. Попутно Мосаддык выступал за демократические реформы и снижение роли шаха, поэтому Пехлеви в 1953-м отстранил премьера. Опальный политик был весьма популярен у народа, так что отставка привела к волнениям – и монарх бежал из страны.

Выступление сторонников Мосаддыка

Пехлеви вернулся всего через несколько месяцев, но теперь на его стороне были сильные союзники. Британцы очень хотели вернуть АИНК, хотя понимали, что вряд ли справятся в одиночку, поэтому привлекли к внутрииранскому конфликту США. Американцам пообещали долю от будущих доходов нефтяной отрасли, что их полностью устроило. В итоге ЦРУ помог шаху устроить монархический переворот против либерального Мосаддыка, и сегодня эти события оценивают весьма однозначно. В 2013-м вскрылись архивные документы, которые подтвердили причастность американских спецслужб к операции «Аякс», в результате которой Пехлеви вернул власть в Иране.

Шах договорился с западными партнерами о создании новой нефтяной компании, половина прибыли которой доставалась правительству, а остальное делили АИНК, Shell и американские фирмы. Соглашение подписали сроком на 25 лет (до 1979 года), и этот период Иран провел с пользой, потому что в его экономику вливали деньги американцы и другие западные инвесторы. Этому не мешали даже в целом неплохие отношения Тегерана с Москвой. В 1960-х советские специалисты приезжали в Иран осваивать металлургические месторождения, а капиталисты строили фабрики и заводы. Как раз тогда, например, с конвейера сошел Paykan – первый иранский автомобиль, основанный на одной из моделей Chrysler.

Первую модель Paykan выпускали в Иране с 1967-го по 2005-й. Но ее до сих пор производят в Судане

Но самая впечатляющая сделка с американцами – это покупка у США 5-мегаваттного исследовательского реактора для иранской ядерной программы, которую запустили при поддержке президента Эйзенхауэра в конце 1950-х. Соединенные Штаты все эти годы действительно помогали расщеплять уран, но только для мирных нужд. Более того, в 1968-м Иран присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Исламская революция в корне изменила образ жизни иранцев. Это привело к разрыву дипотношений с США

Экономические успехи Ирана контрастировали с ужесточением политического режима. Шах либерализовал и вестернизировал некоторые сферы жизни – например, дал женщинам избирательные права и ввел бесплатное высшее образование. Но попутно Пехлеви концентрировал все больше власти, усиливая роль спецслужб и борясь с оппозицией.

Шаха не поддерживали не только сторонники демократизации, но и исламские фундаменталисты. Тем не нравилось, что религия быстро теряет влияние на общество, и страна становится более светской. Лидером радикального протестного крыла стал имам Рухолла Хомейни, который много лет критиковал Пехлеви, за что даже был выслан за границу в 1964-м. Он вернулся в Иран только через 15 лет, когда в стране уже во всю бушевала революция.

Шах с семьей на 2500-летии Персидской империи в 1971-м. На торжества потратили до 200 млн долларов

Здесь тоже не обошлось без западного влияния: в 1977 году президент США Джимми Картер предложил шаху отпустить политических заключенных, но из тюрем вышли не только умеренные, но и радикальные оппозиционеры. Тогда же начались протесты, переросшие в беспорядки, которые вынудили Пехлеви пойти на еще большие уступки. Умиротворить толпу не получилось, поэтому шах ввел военное положение. Важнейшие событие революции произошло в сентябре 1978 года, когда от выстрелов солдат погибли несколько десятков (по другим данным – сотни) протестующих. Бойня в Тегеране мобилизовала оппозиционеров, и уже в январе шах бежал из страны. Власть оказалась в руках премьер-министра Шапура Бахтияра, но остановить революцию он не мог. Глава правительства пригласил из-за границы Хомейни, который в апреле 1979-го провозгласил Иран исламской республикой.

Хотя среди протестующих было много сторонников либерализации, страна пошла совсем по другому пути. Еще в ходе революции религиозные радикалы объявили войну всему западному – тому, что противоречит представлениям о праведном образе жизни. Скажем, военное положение 1978-го объявили вскоре после пожара в тегеранском кинотеатре, в котором погибли больше 400 человек. Оппозиция считала это провокацией, но правительство возложило ответственность за террористический акт на фундаменталистов, которые действительно устраивали в то время пожары. Например, в весьма религиозном городе Тебризе оппозиционеры поджигали бары, банки и полицейские участки.

В итоге именно радикалы оказались самой организованной силой в этом противостоянии, поэтому больше 40 лет Иран остается одним из немногих теократических государств, где религиозные законы – это не просто строчки в священном писании. Сегодня главная должность в стране принадлежит не президенту, а верховному руководителю, обладающему не только политическим, но и духовным авторитетом. Рухолла Хомейни занимал этот пост до самой смерти в 1989-м, после чего Иран возглавил Али Хаменеи. Президент тоже есть, и они даже меняются – за 40 лет в этой должности побывали восемь человек.

Исламская революция полностью изменила уклад жизни иранцев. Он стал более традиционным и патриархальным. Женщины потеряли в правах, признаются только три религии: ислам, христианство и зороастризм. Гомосексуализм стал уголовным преступлением, в стране действует смертная казнь.

Сам переворот не стал поводом для разрыва отношений между Ираном и США, но за ним в ноябре 1979 года последовал захват посольства Соединенных Штатов. Тогда в заложники попали 66 дипломатов и прочих работников представительства. Тегеран пообещал их отпустить, если Вашингтон выдаст свергнутого шаха, но Пехлеви пробыл в Америке недолго и вскоре перебрался в Панаму, а в 1980-м умер.

Все это время дипломатов продолжали удерживать власти Ирана. США попытались освободить их силой, организовав в апреле 1980-го спецоперацию «Орлиный коготь», которая, правда, провалилась. В итоге пришлось договариваться: Штаты обещали снять некоторые санкции и больше не вмешиваться во внутренние дела страны, но дипломатические отношения были разорваны и не восстановлены до сих пор.

Сборные Ирана и США уже встречались. Перед матчем американцам подарили белые розы

Иран находится в экономической изоляции, но в спортивном плане страну почти ничего не ограничивает. Даже западные страны, которые считают себя политическими противниками Тегерана, не бойкотируют матчи против сборной исламской республики. США – не исключение.

Из недавних примеров – встреча Ирана и Штатов на олимпийском баскетбольном турнире: американцы победили в Токио с разгромным счетом 120:66. Волейболисты встречаются даже чаще: летом 2021-го играли в Римини в Лиге наций (3:0 в пользу Ирана), а до этого проводили матчи друг с другом почти каждый год.

В футболе тоже были пересечения. Впервые Иран и США сыграли на групповом этапе ЧМ-1998, и встреча стала одной из самых обсуждаемых на турнире еще до стартового свистка. Перед матчем Рухолла Хомейни заявил, что его футболисты не должны первыми подходить к сопернику для традиционного рукопожатия (этого требовал жребий, ведь иранцы формально играли в гостях). В итоге американцы пошли навстречу – в прямом и переносном смысле. С предматчевыми процедурами связана и другая история: иранцы вручили соперникам белые розы – как символ мира.

Встреча получилась особенной для главного тренера команды исламской республики. Джалаль Талеби еще как футболист застал времена более свободного дореволюционного Ирана. Он играл на Олимпиаде-1964 и проходил стажировку в «Челси», а после революции переехал как раз в США. На родину Талеби вернулся только через 15 лет и почти сразу возглавил сборную, причем его назначили за несколько недель до старта турнира во Франции – после того, как внезапно уволили хорвата Томислава Ивича.

Нормально подготовить футболистов было сложно, но главный матч Иран все же выиграл. Встреча с США стала второй по счету, к тому моменту команда Талеби уступила Югославии (0:1). Исход игры с американцами решили два мяча в конце каждого из таймов: Иран победил 2:1, но в последнем туре проиграл Германии и не прошел дальше. Впрочем, США вообще не набрали ни одного очка и финишировали в группе четвертыми.

Однажды Иран и США провели товарняк в Калифорнии. Чтобы игра состоялась, вмешался Госдеп

Если в 1998-м команды двух непримиримых государств свел жребий, то через два года они сами договорились о товарищеском матче. Более того, иранские футболисты приехали на игру в Соединенные Штаты (после матча с мексиканцами). Трибуны арены в пригороде Сан-Франциско Пасадине заполнили 50 тысяч зрителей, встреча завершилась миром – 1:1.

Изначально матч должен был пройти летом 1999-го, причем не в Калифорнии, а в столице США. Это не нравилось гостям, они не хотели играть в Вашингтоне, поэтому предложили перенести встречу на западное побережье, где проживала большая иранская диаспора.

В ноябре 1999-го футболисты должны были получить визы в США, но посольство в Тегеране не работало уже 20 лет – со времен захвата заложников. Важным требованием для въезда оставалось снятие отпечатков пальцев. Организаторы матча из федерации футбола Соединенных Штатов искали компромисс, предложив, например, организовать дактилоскопию в аэропорту Чикаго. Иранская делегация считала унижением уже саму процедуру, поэтому требовала пустить в США без виз, фотографирования и сдачи отпечатков пальцев. Решение выбивали на самом высоком уровне – подключили даже Государственный департамент.

Переговоры наложились на внутриполитический кризис в Иране: там критиковали президента республики и сторонника диалога с западом Мохаммаде Хатами. Под давлением он даже распорядился отменить поездку сборной в США, но к тому моменту федерации уже подписали контракт, и за его разрыв полагался крупный штраф. В итоге команду все же отпустили.

В январе 2000 года иранцы прилетели в Чикаго, где для футболистов и тренеров организовали специальную зону с паспортным контролем. Правда, вопреки договоренностям, пограничники потребовали сдать отпечатки пальцев. Иранцы отказались и заявили, что полетят домой. Пришлось вмешаться представителю федерации футбола США: он предоставил документ из Госдепа, где говорилось, что футболистам сборной Ирана разрешено въехать в страну без лишних формальностей.

Отношения между странами обострились в 2020-м. Но сейчас возможен компромисс

Дипломатические контакты Ирана и США не восстановлены до сих пор. Исламская республика по-прежнему находится под мощными экономическими санкциями, которые, в частности, ввели не только отдельные страны, но и ООН. В основном они касаются ракетной и ядерной программ Ирана и затрагивают, например, нефтяную отрасль. В 2015 году США, Россия, Германия и другие страны выступили с компромиссом, который сегодня принято называть «Иранской ядерной сделкой». Она фактически отменяет санкции в обмен на завершение разработок по обогащению урана.

Переговоры с тех пор не прекращаются, а в 2017-м США решением Дональда Трампа и вовсе вышли из сделки. Но еще сильнее отношения испортились в январе 2020-го, когда американцы ударом ракеты по аэропорту Багдада убили иранского генерала Касема Сулеймани. Это была не только ключевая военная фигура, но и важный внешнеполитический стратег Тегерана. Сулеймани был известен непримиримой позицией по Израилю и стремлением усилить влияние Ирана на всем Ближнем Востоке. Кроме того, Касем помог Башару Асаду удержать власть в Сирии, его даже называли будущим президентом исламской республики.

Иран ответил на убийство генерала залпами по американской базе в Ираке, причем никто и не скрывал, что это просто акт возмездия. События января 2020 года чуть не положили начало большой войне, но, к счастью, не получили продолжения.

Спустя два года в отношениях между Ираном и США наметилось легкое потепление. После прихода к власти Байдена американцы активизировали переговоры по ядерной сделке. А с началом событий на Украине Вашингтон увидел в иранских энергоносителях альтернативу российским.

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Фото: wikipedia.org; Gettyimages.ru/Marcus Brandt/Bongarts, Tasos Katopodis; ERIC FEFERBERG / AFP