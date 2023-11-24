Ранняя седина: от чего седеют волосы и что с этим делать?

Во всем виновата генетика?

С возрастом у большинства мужчин и женщин волосы теряют цвет и становятся серыми. Иногда этот процесс начинается раньше времени, до 20-30 лет, и может серьезно повлиять на самооценку. Давайте разберемся, почему волосы седеют раньше времени, какие факторы могут на это повлиять и можно ли предотвратить этот процесс.

Как и от чего седеют волосы

Чтобы понять механизм развития ранней седины, нужно взглянуть на то, как происходит нормальное старение волос. Каждый волос состоит из корня и стержня. Корень находится в волосяном мешочке – фолликуле – в верхнем слое кожи головы, и содержит особые клетки – меланоциты. Они продуцируют пигмент – меланин, который придает волосам цвет. С возрастом количество меланоцитов снижается, поэтому волос начинает терять цвет, становится тусклым и серым.

Множество исследований посвящены тайне появления седины, особенно влиянию генетики на этот процесс. Возраст появления седины почти в 90% случаев можно объяснить генетической предрасположенностью. Особенно это прослеживается у людей, близкие родственники которых также рано начали седеть. Кроме того, существуют редкие генетические состояния, например, прогерия – заболевание, при котором человек ускоренно стареет. У людей, страдающих от этого состояния, волосы могут терять цвет уже в детском возрасте.

Однако генетика седины остается сложной и не до конца понятной из-за множества факторов – сложных взаимодействий генов, окружающей среды, окислительного стресса, и других факторов, которые рассмотрены ниже.

Причины появления седины

Активные формы кислорода (АФК), образующиеся одновременно с меланином во время фазы активного роста волос, могут повредить меланоциты и волосяные фолликулы. Недостаток в организме антиоксидантов – веществ, которые препятствуют негативному воздействию АФК, может приводить к повреждению меланоцитов, что приводит к появлению седых волос.

Курение может быть причиной ранней седины. Токсины, содержащиеся в сигаретах, повреждают меланоциты и способствуют утрате цвета волос.

Снижение уровня гормонов щитовидной железы приводит к уменьшению активности меланогенеза в волосяных фолликулах, что может вызывать раннюю седину, алопецию и изменения морфологии волос.

Недостаток витамина B12, меди, железа и других питательных веществ может способствовать поседению волос. Исследования выявили, что низкие уровни кальция и витамина D3 могут быть связаны с появлением седых волос. В некоторых случаях также обсуждался дефицит цинка и его связь с поседением. Это может быть связано с тем, что медь, железо, кальций и цинк играют важную роль в процессе образования меланина, который отвечает за цвет волос. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы выявить однозначную связь между дефицитами и появлением седины.

Можно ли измерить седину

Седина – это естественное явление, обычно седые волосы появляются в возрасте около 30 лет, но у некоторых они могут появиться раньше. О ранней седине говорят, если волосы седеют в возрасте до 20 лет у европейцев и до 30 лет у африканцев.

Не существует единой общепризнанной системы оценки седины. Однако некоторые врачи используют следующие критерии:

Процент седых волос. Это самый распространенный способ измерения седины. Врач или другой медицинский работник считает количество седых волос на голове пациента и делит это количество на общее количество волос на голове. Умеренное поседение начинается от 25 %.

Это самый распространенный способ измерения седины. Врач или другой медицинский работник считает количество седых волос на голове пациента и делит это количество на общее количество волос на голове. Умеренное поседение начинается от 25 %. Количество седых волос. Этот метод измеряет общее количество седых волос на голове пациента.

Этот метод измеряет общее количество седых волос на голове пациента. Процент пораженных участков головы. Этот метод предоставляет информацию о том, где и в какой степени происходит поседение.

Стоит отметить, что не всякая степень седины требует обязательной коррекции. Здесь важна индивидуальная оценка пациента врачом и личные предпочтения человека по внешнему виду.

Можно ли «вылечить» седину

Поседение волос – неизбежный естественный процесс, который не считается болезнью. К сожалению, не существует универсального средства против него.

Если есть установленная причина, например, седина вызвана дефицитом витамина B12 или гипотиреозом, то лечение этих состояний может помочь замедлить или остановить процесс старения волоса. В остальных случаях седина считается косметической проблемой. Вместе с тем, правильное питание, отказ от курения могут замедлить появление седины. Остальные методы воздействия на поседение волос чаще всего представляют собой экспериментальные подходы и требуют дополнительного исследования. Вот что предлагают ученые и врачи.

Витаминотерапия. Некоторые врачи рекомендуют принимать витамины и минералы, такие как биотин, цинк, медь и селен, для замедления и остановки седины. Однако исследования показали, что эти добавки не всегда эффективны.

Некоторые врачи рекомендуют принимать витамины и минералы, такие как биотин, цинк, медь и селен, для замедления и остановки седины. Однако исследования показали, что эти добавки не всегда эффективны. Пантотенат кальция. Пантотенат кальция является одним из часто назначаемых препаратов при ранней седине. В старом исследовании, опубликованном в в индийском журнале IJDVL, было показано, что высокие дозы пантотената кальция (200 мг/день) могут замедлить или остановить седину у некоторых людей. Однако в других исследованиях эти результаты не были подтверждены.

Пантотенат кальция является одним из часто назначаемых препаратов при ранней седине. В старом исследовании, опубликованном в в индийском журнале IJDVL, было показано, что высокие дозы пантотената кальция (200 мг/день) могут замедлить или остановить седину у некоторых людей. Однако в других исследованиях эти результаты не были подтверждены. Фотохимиотерапия (ПУВА-терапия). ПУВА-терапия – это метод лечения, при котором пациент принимает внутрь или наносит на кожу фотосенсибилизирующее вещество псорален, а затем подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Этот метод может стимулировать рост волос и регенерацию клеток кожи, включая меланоциты, которые производят меланин. В одном исследовании было показано, что эта терапия может быть эффективна для лечения седины, однако другие исследования не подтвердили эти результаты.

В последние годы ученые нашли ряд новых методов лечения седины, которые все еще находятся на стадии разработки, но имеют большой потенциал.

Доставка лекарств через волосяные фолликулы. Этот новый подход к лечению седины заключается в доставке лекарств непосредственно к волосяным фолликулам. Такими переносчиками могут быть липосомы, которые представляют собой небольшие пузырьки. Исследования показали, что липосомальная доставка меланина в волосяные фолликулы может привести к потемнению волос. Этот подход имеет большой потенциал, но необходимы дополнительные исследования, чтобы разработать безопасные и эффективные методы доставки лекарств через волосяные фолликулы.

Этот новый подход к лечению седины заключается в доставке лекарств непосредственно к волосяным фолликулам. Такими переносчиками могут быть липосомы, которые представляют собой небольшие пузырьки. Исследования показали, что липосомальная доставка меланина в волосяные фолликулы может привести к потемнению волос. Этот подход имеет большой потенциал, но необходимы дополнительные исследования, чтобы разработать безопасные и эффективные методы доставки лекарств через волосяные фолликулы. Применение новых соединений, таких как SkQ. SkQ обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показали, что SkQ может помочь предотвратить или обратить вспять ряд возрастных изменений, в том числе поседение волос. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты.

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Появление седых волос – это естественный процесс, который может быть вызван множеством факторов. Ученые продолжают изучать причины ранней седины и разрабатывать методы ее предотвращения.

Сейчас общество принимает разные особенности внешности, включая седину. Седые волосы стали даже модным трендом, и многие люди выбирают этот цвет волос, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

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Фото: East News/AP Photo/Andrew Harnik, Stanton j Stephens / Image Source / Image Source via AFP, Innocenti / Cultura Creative / Cultura Creative via AFP