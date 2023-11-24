Ранняя седина: от чего седеют волосы и что с этим делать?
Во всем виновата генетика?
С возрастом у большинства мужчин и женщин волосы теряют цвет и становятся серыми. Иногда этот процесс начинается раньше времени, до 20-30 лет, и может серьезно повлиять на самооценку. Давайте разберемся, почему волосы седеют раньше времени, какие факторы могут на это повлиять и можно ли предотвратить этот процесс.
Как и от чего седеют волосы
Чтобы понять механизм развития ранней седины, нужно взглянуть на то, как происходит нормальное старение волос. Каждый волос состоит из корня и стержня. Корень находится в волосяном мешочке – фолликуле – в верхнем слое кожи головы, и содержит особые клетки – меланоциты. Они продуцируют пигмент – меланин, который придает волосам цвет. С возрастом количество меланоцитов снижается, поэтому волос начинает терять цвет, становится тусклым и серым.
Множество исследований посвящены тайне появления седины, особенно влиянию генетики на этот процесс. Возраст появления седины почти в 90% случаев можно объяснить генетической предрасположенностью. Особенно это прослеживается у людей, близкие родственники которых также рано начали седеть. Кроме того, существуют редкие генетические состояния, например, прогерия – заболевание, при котором человек ускоренно стареет. У людей, страдающих от этого состояния, волосы могут терять цвет уже в детском возрасте.
Однако генетика седины остается сложной и не до конца понятной из-за множества факторов – сложных взаимодействий генов, окружающей среды, окислительного стресса, и других факторов, которые рассмотрены ниже.
Причины появления седины
- Активные формы кислорода (АФК), образующиеся одновременно с меланином во время фазы активного роста волос, могут повредить меланоциты и волосяные фолликулы. Недостаток в организме антиоксидантов – веществ, которые препятствуют негативному воздействию АФК, может приводить к повреждению меланоцитов, что приводит к появлению седых волос.
- Курение может быть причиной ранней седины. Токсины, содержащиеся в сигаретах, повреждают меланоциты и способствуют утрате цвета волос.
- Снижение уровня гормонов щитовидной железы приводит к уменьшению активности меланогенеза в волосяных фолликулах, что может вызывать раннюю седину, алопецию и изменения морфологии волос.
- Недостаток витамина B12, меди, железа и других питательных веществ может способствовать поседению волос. Исследования выявили, что низкие уровни кальция и витамина D3 могут быть связаны с появлением седых волос. В некоторых случаях также обсуждался дефицит цинка и его связь с поседением. Это может быть связано с тем, что медь, железо, кальций и цинк играют важную роль в процессе образования меланина, который отвечает за цвет волос. Однако требуются дополнительные исследования, чтобы выявить однозначную связь между дефицитами и появлением седины.
Можно ли измерить седину
Седина – это естественное явление, обычно седые волосы появляются в возрасте около 30 лет, но у некоторых они могут появиться раньше. О ранней седине говорят, если волосы седеют в возрасте до 20 лет у европейцев и до 30 лет у африканцев.
Не существует единой общепризнанной системы оценки седины. Однако некоторые врачи используют следующие критерии:
- Процент седых волос. Это самый распространенный способ измерения седины. Врач или другой медицинский работник считает количество седых волос на голове пациента и делит это количество на общее количество волос на голове. Умеренное поседение начинается от 25 %.
- Количество седых волос. Этот метод измеряет общее количество седых волос на голове пациента.
- Процент пораженных участков головы. Этот метод предоставляет информацию о том, где и в какой степени происходит поседение.
Стоит отметить, что не всякая степень седины требует обязательной коррекции. Здесь важна индивидуальная оценка пациента врачом и личные предпочтения человека по внешнему виду.
Можно ли «вылечить» седину
Поседение волос – неизбежный естественный процесс, который не считается болезнью. К сожалению, не существует универсального средства против него.
Если есть установленная причина, например, седина вызвана дефицитом витамина B12 или гипотиреозом, то лечение этих состояний может помочь замедлить или остановить процесс старения волоса. В остальных случаях седина считается косметической проблемой. Вместе с тем, правильное питание, отказ от курения могут замедлить появление седины. Остальные методы воздействия на поседение волос чаще всего представляют собой экспериментальные подходы и требуют дополнительного исследования. Вот что предлагают ученые и врачи.
- Витаминотерапия. Некоторые врачи рекомендуют принимать витамины и минералы, такие как биотин, цинк, медь и селен, для замедления и остановки седины. Однако исследования показали, что эти добавки не всегда эффективны.
- Пантотенат кальция. Пантотенат кальция является одним из часто назначаемых препаратов при ранней седине. В старом исследовании, опубликованном в в индийском журнале IJDVL, было показано, что высокие дозы пантотената кальция (200 мг/день) могут замедлить или остановить седину у некоторых людей. Однако в других исследованиях эти результаты не были подтверждены.
- Фотохимиотерапия (ПУВА-терапия). ПУВА-терапия – это метод лечения, при котором пациент принимает внутрь или наносит на кожу фотосенсибилизирующее вещество псорален, а затем подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Этот метод может стимулировать рост волос и регенерацию клеток кожи, включая меланоциты, которые производят меланин. В одном исследовании было показано, что эта терапия может быть эффективна для лечения седины, однако другие исследования не подтвердили эти результаты.
В последние годы ученые нашли ряд новых методов лечения седины, которые все еще находятся на стадии разработки, но имеют большой потенциал.
- Доставка лекарств через волосяные фолликулы. Этот новый подход к лечению седины заключается в доставке лекарств непосредственно к волосяным фолликулам. Такими переносчиками могут быть липосомы, которые представляют собой небольшие пузырьки. Исследования показали, что липосомальная доставка меланина в волосяные фолликулы может привести к потемнению волос. Этот подход имеет большой потенциал, но необходимы дополнительные исследования, чтобы разработать безопасные и эффективные методы доставки лекарств через волосяные фолликулы.
- Применение новых соединений, таких как SkQ. SkQ обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показали, что SkQ может помочь предотвратить или обратить вспять ряд возрастных изменений, в том числе поседение волос. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты.
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Появление седых волос – это естественный процесс, который может быть вызван множеством факторов. Ученые продолжают изучать причины ранней седины и разрабатывать методы ее предотвращения.
Сейчас общество принимает разные особенности внешности, включая седину. Седые волосы стали даже модным трендом, и многие люди выбирают этот цвет волос, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
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Фото: East News/AP Photo/Andrew Harnik, Stanton j Stephens / Image Source / Image Source via AFP, Innocenti / Cultura Creative / Cultura Creative via AFP