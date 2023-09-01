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Московскому марафону – 10 лет! Как хорошо вы знаете историю забега?

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Старт уже в воскресенье.

Московский марафон – самый массовый забег страны, ради которого каждый год в сентябре перекрывают центр столицы, а тысячи бегунов из России, стран СНГ и дальнего зарубежья устремляются бесконечным потоком по улицам города и набережным Москвы-реки.

Первый Московский марафон, организованный «Беговым сообществом», прошел 15 сентября 2013 года. Забег 2021 года не состоялся из-за коронавирусных ограничений, поэтому старт этого года станет юбилейным десятым.

Мы подготовили небольшой тест, чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете историю главного забега страны.

Фото: Московский марафон, unsplash.com/Jametlene Reskp

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