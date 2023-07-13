Информация о событии:

Дата проведения: 11-12 августа 2023 года

Место проведения: Казань, Центр семьи «Казан»

Соревнования: триатлон (113, Olympic, Sprint – индивидуально и в эстафете), SWIMRUN 3 и 6 км, заплывы MILE и DOUBLE MILE, детские забеги TIMERKIDS

Ссылка на регистрацию: timerman.org/events/458

Официальный сайт: timerman.org

Telegram-канал организаторов: t.me/timerman_org

Контакты для связи: info@timerman.org

TIMERMAN в четвертый раз проведет в Казани триатлонный фестиваль. KAZAN TRIATHLON – это два насыщенных дня, в ходе которых фанаты спорта могут принять участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде, свимрану (поочередное преодоление беговых и плавательных этапов), а также выйти на старт главного события уик-энда – триатлона.

Маршруты и дистанции соревнований

Трассы соревнований скоро будут объявлены: организаторы обещают в этом году новые маршруты триатлона. Стартово-финишный городок будет расположен около Центра семьи «Казан» – главного дворца бракосочетаний. Следите за обновлениями в социальных сетях TIMERMAN (Вконтакте, Telegram).

Для участия доступно три дистанции триатлона: – 113 – полужелезная дистанция (1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега), – olympic – олимпийская дистанция (1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега), – sprint – спринт (750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега). Все дистанции можно преодолеть лично и в составе команды (relay).

SWIMRUN пройдет на двух дистанциях – 3 и 6 км, плавание – MILE, то есть 1 морская миля (1,852 км), и DOUBLE MILE, то есть 2 морские мили (3,704 км). Для детей доступны традиционные для серии забеги TIMERKIDS – 300 м, 600 м и 1 км в зависимости от возраста ребенка.

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация открыта на сайте организатора и продлится до 7 августа. Если лимит участников будет достигнут раньше, регистрация закроется досрочно. Свободные слоты также можно будет приобрести 11 августа в рамках ЭКСПО .

Для соревнований установлены возрастные ограничения:

все дистанции триатлона и эстафета – 18 лет и старше;

все дистанции свимрана – 18 лет и старше;

все дистанции плавания – 18 лет и старше;

забег TIMERKIDS на 1 км – 11-17 лет;

забег TIMERKIDS на 600 м – 7-10 лет;

забег TIMERKIDS на 300 м – 3-6 лет.

Обращаем внимание, что организаторами установлены временные лимиты на преодоление дистанций – учитывайте это при регистрации. Для триатлона дополнительно установлены таймкаты для каждого этапа и лимит на финишное время:

на дистанции 113 – 1 час и 10 минут на плавание, 5 часов и 10 минут на отсечке после велоэтапа, 8 часов на финише;

на дистанции Olympic – 1 час на плавание, 3 часа на отсечке после велоэтапа, 4 часа и 30 минут на финише;

на дистанции Sprint – 30 минут на плавание, 1,5 часа на отсечке после велоэтапа, 2 часа и 15 минут на финише.

Временные лимиты для соревнований SWIMRUN составляют:

на дистанции 6 км – 1 час и 15 минут;

на дистанции 3 км – 45 минут.

Для заплывов:

на дистанции DOUBLE MILE – 2 часа и 15 минут;

на дистанции MILE – 1 час и 10 минут.

Стоимость участия

полужелезный триатлон 113 – 9 000 руб.

олимпийский триатлон Olympic – 6 000 руб.

триатлон Sprint – 4 000 руб.

SWIMRUN 6 км – 2 400 руб.

SWIMRUN 3 км – 2 000 руб.

заплыв DOUBLE MILE – 3 300 руб.

заплыв MILE – 2 900 руб.

В соревнованиях по триатлону вы можете перерегистрировать купленный слот на другого человека до 3 августа с доплатой 500 рублей. Сменить дистанцию можно также до 3 августа при наличии свободных мест на других дистанциях. Для свимрана и плавания условия те же, но крайний срок – 7 августа.

Бонусы за регистрацию

Если у вас есть клубная карта Спортмастера, укажите номер телефона, привязанный к карте, при регистрации на сайте организатора, и вы получите стоимость стартового слота в виде бонусов, которые затем можно потратить на покупку спортивной экипировки. Подробнее на сайте Спортмастера.

Получение стартовых пакетов

Место выдачи стартовых пакетов – Центр семьи «Казан». Выдавать их будут 11 августа по следующему расписанию:

9:30–10:30 – выдача стартовых пакетов участникам дисциплины SWIM 11:00–13:00 – выдача стартовых пакетов участникам дисциплины SWIMRUN, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов) 11:00–16:30 – выдача стартовых пакетов участникам забегов TIMERKIDS, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов) 11:00–20:00 – выдача стартовых пакетов участникам дисциплины «триатлон», регистрация новых участников (при наличии свободных слотов)

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности;

оригинал медицинской справки*, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности);

для участников триатлона дополнительно – лицензию ФТР (подробности на сайте Федерации триатлона России), при этом лицензия обязательна для всех членов эстафетной команды;

для участников свимрана и плавания дополнительно – оригинал страхового полиса (необходимо сдать копию);

для участников забегов TIMERKIDS – оригинал свидетельства о рождении ребенка;

для льготной категории граждан – документ, подтверждающий право на льготы.

*Можно сдать копию справки при предъявлении оригинала.

Программа и расписание соревнований

Плавание, свимран и детские забеги пройдут в пятницу 11 августа, триатлон – в субботу 12 августа.

11 августа, пятница

11:00 – старт заплывов MILE и DOUBLE MILE 14:30 – старт SWIMRUN 6 км и SWIMRUN 3 км 16:30–21:00 – постановка велосипедов в транзитную зону для участников дисциплины «триатлон» 16:45–16:50 – старт детского забега TIMERKIDS (дистанция 300 метров, 2017 – 2020 г.р.) 16:55–17:05 – старт детского забега TIMERKIDS (дистанция 600 метров, 2013 – 2016 г.р.) 17:15–17:30 – старт детского забега TIMERKIDS (дистанция 1 км, 2006 – 2012 г.р.)

12 августа, суббота

6:00 – старт дистанции 113 11:00 – старт дистанции Olympic 12:30 – старт дистанции Sprint 14:30–16:30 – выдача велосипедов из транзитной зоны

В день старта (в субботу 12 августа) поставить велосипед в транзитную зону нельзя, постановка велосипедов открыта только в пятницу .

Результаты соревнований фиксируются электронной системой хронометража. Предварительные результаты высылаются участникам сразу после финиша по SMS (проверьте номер телефона, который указали при регистрации). Итоговые результаты будут опубликованы на сайте организатора не позднее 25 августа 2023 года.

Как добраться

Обращаем внимание, что во время проведения соревнований автомобильные дороги могут быть перекрыты, поэтому рекомендуем добираться до места старта общественным транспортом.

Можно воспользоваться наземным транспортом:

до остановки «Энергетический университет» ходят автобусы №15, 22, 28, 29, 75, 89 и троллейбус №2;

далее до Центра семьи Казан пройти пешком не более 10 минут.

Также рядом со стартово-финишным городком расположена станция метро «Козья слобода».

Рекорды соревнований

В 2019 году в рамках KAZAN TRIATHLON проводились соревнования на полной дистанции триатлона, при этом из-за погодных условий плавательный этап был сокращен в два раза. Победителями, установившими рекорды трассы, стали:

у мужчин – Михаил Клячин (9:13:59);

у женщин – Вера Колечкина (12:14:34).

Рекорды на дистанции Olympic принадлежат:

у мужчин – Вячеславу Васильеву (2:02:05);

у женщин – Варваре Григорьевой (2:22:36).

На дистанции Sprint:

у мужчин – Михаилу Бастракову (59:17);

у женщин – Кристине Евграфовой (1:13:32).

Соревнования на полужелезной дистанции пройдут впервые .

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Фото: vk.com/timerman_org