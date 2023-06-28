Кудо – боевое искусство и полноконтактный вид спорта, зародившийся в Японии. Кудо включает в себя удары в стойке, броски и захваты, включая болевые и удушающие приемы.

История возникновения кудо: появилось на стыке множества стилей

Кудо – молодой вид единоборств. Он был разработан японцем Адзумой Такаши в 1981 году. Адзума обладал черными поясами по киокушин каратэ и дзюдо, поэтому решил создать гибридное боевое искусство, совмещающее в себе несколько стилей и техник.

Каратэ Кёкусинкай зародился в противовес традиционному каратэ. Основатель стиля хотел жестких поединков

Адзума Такаши родился в городе Кэсэннума префектуры Мияги в 1949 году. После окончания средней школы он проходил службу в японском спецназе, где начал осваивать киокушинкай. В 1972 году он даже открыл секцию киокушинкай карате в университете Васэда.

Такаши преуспел в киокушинкай – он заработал черный пояс 9 дан (из десяти возможных). В 1981 году Адзума решил создать собственный стиль и пришел с предложением к основателю киокушинкай Масутацу Ояме, чтобы развивать новую школу в рамках киокушинкай.

Однако у Оямы было свое видение, из-за чего Такаши был вынужден покинуть киокушинкай и полностью сосредоточиться на собственном виде единоборств, который назвал «Дайдо Дзюку Карате-до». Стиль быстро обрел популярность и к середине 90-х в Японии работало более 80 школ.

Тем не менее Адзума долго не хотел выводить кудо за пределы Японии, но в конечном счете стиль стал популярен за рубежом, и представительства кудо появились по всему миру, включая Россию. Сейчас за пределами Японии функционирует более 60 филиалов кудо.

Изначально кудо называлось «Дайдо Дзюку Карате-до» и только в 2001 году обрело свое текущее имя, которое в переводе с японского означает «путь открытого разума». Тогда же был проведен первый чемпионат мира.

Сейчас кудо претендует на включение в список олимпийских видов спорта.

Помимо того, что Адзума Такаши подарил миру новый вид единоборств, при жизни он успел установить значимый мировой рекорд, внесенный в книгу рекордов Гиннесса: на соревнованиях по тамэсивари (разбивание твердых предметов) в 1995 году он разбил рукой 12 ледяных плит, а в 2001-м улучшил собственный рекорд до 13 плит.

Адзума Такаши умер 3 апреля 2021 года от рака желудка, но его наследие до сих пор живет и развивается.

Особенности кудо

Изначально в кудо применялись только базовые удары и приемы борьбы, но постепенно в него добавились элементы других боевых искусств – муай-тай, бокса, джиу-джитсу.

Бойцы в кудо обязаны носить защитную экипировку. У взрослых спортсменов в базовый комплект входят:

защита головы (специальный шлем);

перчатки;

защита паха.

Женщины и юниоры дополнительно надевают:

защиту торса;

защиту голени.

Юниоры до 16 лет также носят защиту рук.

Правила кудо

Продолжительность поединка в кудо составляет три минуты у мужчин и две минуты у женщин, юниоров и юниорок. Если в основное время зафиксирована ничья, то проводятся дополнительные схватки той же продолжительности, но не более двух овертаймов.

Победителем объявляется спортсмен, набравший «Иппон» – восемь очков. «Иппон» можно получить в одном из следующих случаев:

нокдаун более четырех секунд;

противник не желает продолжать бой по истечении шести секунд;

противник сдается после успешно проведенного болевого или удушающего приема.

Также «Иппон» может быть набран как сумма более мелких оценок – «Вазари», «Юко» или «Кока», за которые присуждается четыре, два и одно очко. Их дают за различные удары и приемы, которые выводят соперника из боя на короткий промежуток времени. В сумму «Иппон» также идут штрафные баллы противника («Хансоку»), которые присуждаются за различные нарушения в ходе боя.

Если после окончания боя фиксируется ничья по очкам, то решение о победителе принимают судьи. При вынесении вердикта они учитывают количество и качество чисто нанесенных ударов, качество бросков и борьбы в партере, а также общую активность в течение поединка.

Система поясов в кудо

В кудо используется система из 10 ученических и 10 мастерских ступеней. Новичок, пришедший в школу кудо, изначально получает белый пояс. После того как он проходит базовый курс обучения и выполняет нормативы по физической подготовке, ему предоставляется право сдать экзамен на присвоение цветного пояса.

10 ученических ступеней разделены на шесть ученических и четыре старших ученических (инструкторских):

10 кю – фиолетовый пояс с одной черной полосой

9 кю – фиолетовый пояс с двумя черными полосами

8 кю – синий пояс с одной черной полосой

7 кю – синий пояс с двумя черными полосами

6 кю – желтый пояс с одной черной полосой

5 кю – желтый пояс с двумя черными полосами

4 кю – зеленый пояс с одной черной полосой, с которого начинаются инструкторские пояса

3 кю – зеленый пояс с двумя черными полосами

2 кю – коричневый пояс с одной черной полосой

1 кю – коричневый пояс с двумя черными полосами

Мастерские ступени отмечаются черным поясом и золотыми полосами:

1 дан – одна узкая полоса

2 дан – две узкие полосы

3 дан – три узкие полосы

4 дан – четыре узкие полосы

5 дан – пять узких полос

6 дан – одна широкая и одна узкая полоса

7 дан – одна широкая и две узкие полосы

8 дан – одна широкая и три узкие полосы

9 дан – одна широкая и четыре узкие полосы

10 дан – две широкие полосы, наивысшее звание в кудо

Польза кудо

Кудо как и многие другие восточные единоборства базируется на развитии техники боя и совершенствовании тела через укрепление духа.

Кудо заключает в себе три философские концепции:

Mujou kan – взгляд на жизнь и мир как на нечто преходящее и пустое. Другими словами, все, что имеет форму, когда-нибудь будет разрушено или изменено, поэтому не следует привязываться к вещам.

Sougo izon – взаимозависимость. Все вещи существуют только потому, что они зависят друг от друга. Поэтому не следует быть самодовольным или тщеславным.

Huhen Huto – открытый ум и беспристрастность. Можно добиться чего угодно, если прикладывать к этому серьезные усилия.

Адзума Такаши говорил: «Когда мы сталкиваемся с какими-либо трудностями, мы должны встречать их позитивно и никогда не уклоняться от них. Только так можно постичь высочайшую истину».

Как начать заниматься кудо

Перечень действующих клубов и секций кудо можно найти на официальном сайте Федерации кудо России. Школы кудо представлены почти во всех регионах страны.

Сертифицированную экипировку можно приобрести в спортивных магазинах или на специализированных онлайн-площадках, например kudowear. Обращайте внимание, что шлемы, перчатки и защитная экипировка в разных видах единоборств может серьезно различаться.

Помимо тренировок ученикам также доступны спортивные сборы. Профессиональные спортсмены выступают на чемпионатах и первенствах округов, всероссийских соревнованиях, Кубке России по кудо, чемпионате и первенстве России. Актуальные региональные и федеральные соревнования можно отслеживать на сайте Федерации.

Что включают в себя тренировки

Помимо отработки ударов и специальных приемов занятия по кудо также включают разнообразные тренировки на силу, выносливость и гибкость.

В зависимости от школы и тренера могут использоваться общеразвивающие упражнения, силовые тренировки с собственным весом и отягощениями, круговые тренировки, беговые тренировки (на короткие и длинные дистанции).

Также используются упражнения на развитие мобильности суставов и растяжку мышц, что позволяет улучшить подвижность и гибкость бойца.

Кудо – динамичный и творческий вид единоборств. Он потребует от вас хорошей физической подготовки, скорости и гибкости. Благодаря богатому арсеналу приемов и техник обучение не будет монотонным, а наличие серьезной защитной экипировки на всех уровнях обеспечит безопасность и низкую травматичность.

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Фото: kudoindia.org, superkarate.ru, kudoclub.com; vk.com/russian_kudo_federation