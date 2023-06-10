ЗОЖ Daily
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Онлайн-трансляция марафона «Белые ночи»: мастер спорта и победитель забегов Артур Бурцев комментирует старт

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В Питере «Белые ночи» – крупнейший марафон города и, возможно, лучший по атмосфере марафон в стране. Подключайтесь к нам в субботу 10 июня и вечером в воскресенье 11 июня. Старт забега на 10 км будет дан в 21:00 (вечером 11 июня), старт марафона (42,2 км) – в 22:00. Завершится забег почти в 4 утра, когда добегут последние финишеры. Мы будем вещать со старта примерно с 20:30 до часу ночи, комментировать старт будет Артур Бурцев – член сборной команды Санкт-Петербург, выигрывавший забег «Пушкин – Санкт-Петербург» и десятку на «Белых ночах».

 

ЭКСПО

Спортивная выставка будет работать два дня – в субботу и воскресенье. Она пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» по адресу проспект Добролюбова, 18.

Время работы:

🟣 Суббота, 10 июня – 10:00-21:00 🟣 Воскресенье, 11 июня – 10:00-16:00

Для получения стартового пакета необходимо предъявить: – документ, удостоверяющий личность; – оригинал медицинской справки с допуском на заявленную дистанцию или дистанцию большей протяженности; – сдать копию справки можно только при предъявлении оригинала.

Если вы не успели зарегистрироваться, то свободные слоты можно будет приобрести на ЭКСПО. Говорят, на 10 км стартовых номеров не осталось, а вот на марафон еще есть места.

Трасса 10 км и марафона

Если в прошлом году забег стартовал и финишировал на Дворцовой площади, то в этот раз организаторы решили пересмотреть маршрут.

Старт обеих дистанций (марафона и забега-спутника на 10 км) будет дан с Петровской набережной, недалеко от Крейсера «Аврора», финишировать участники будут на Дворцовой площади, забегая в финишную арку со стороны Адмиралтейства.

Трасса забега пройдет по центру города, затронув Васильевский и Петроградский острова, а также Центральный и Адмиралтейский районы. Бегуны увидят главные достопримечательности города – Смольный собор, Храм Спаса на Крови, Казанский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Летний сад, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость.

Трасса забега на 10 км:

Полноразмерное изображение можно посмотреть по ссылке.

Трасса марафона:

Полноразмерное изображение можно посмотреть по ссылке.

Помогаем Артуру мы – редакция Sports.ru, Юля, Слава, Тимур – и пока расскажем вам общие моменты, связанные с забегом.

Движемся к марафону!

Марафон «Белые ночи» в прошлом году подарил незабываемые эмоции участникам, болельщикам и телезрителям. Забег вернулся к формату с вечерним стартом и позволил бегунам увидеть город в новых красках, а финишный отрезок на Невском проспекте стал главным украшением спортивного уик-энда.

В этом году нас ожидает новая трасса, конкурентный состав участников и щадящая погода, которая позволит спортсменам полностью раскрыть свои силы и показать высокие результаты.

Ну а мы будем рассказывать, как проходит беговой уик-энд в Северной столице – поможет нам Артур Бурцев – член сборной команды Санкт-Петербурга, победитель забега «Пушкин – Санкт-Петербург» и десятки на «Белых ночах».

Эту трансляцию мы проводим совместно с G-Drive, высокотехнологичным топливом от сети АЗС «Газпромнефть», которое не только заправляет автомобили организаторов, но и поддерживает участников марафона. 

Все подробности уже скоро, а пока напомним, что в субботу с 10:00 до 21:00 и в воскресенье с 10:00 до 16:00 будет работать ЭКСПО, где можно получить стартовый пакет, встретить беговых друзей и прикупить что-то из недостающей экипировки или питания.

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