Онлайн-трансляция марафона «Белые ночи»: мастер спорта и победитель забегов Артур Бурцев комментирует старт
В Питере «Белые ночи» – крупнейший марафон города и, возможно, лучший по атмосфере марафон в стране. Подключайтесь к нам в субботу 10 июня и вечером в воскресенье 11 июня. Старт забега на 10 км будет дан в 21:00 (вечером 11 июня), старт марафона (42,2 км) – в 22:00. Завершится забег почти в 4 утра, когда добегут последние финишеры. Мы будем вещать со старта примерно с 20:30 до часу ночи, комментировать старт будет Артур Бурцев – член сборной команды Санкт-Петербург, выигрывавший забег «Пушкин – Санкт-Петербург» и десятку на «Белых ночах».
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