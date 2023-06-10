Спортивная выставка будет работать два дня – в субботу и воскресенье. Она пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» по адресу проспект Добролюбова, 18 .

Время работы:

🟣 Суббота, 10 июня – 10:00-21:00 🟣 Воскресенье, 11 июня – 10:00-16:00

Для получения стартового пакета необходимо предъявить: – документ, удостоверяющий личность; – оригинал медицинской справки с допуском на заявленную дистанцию или дистанцию большей протяженности; – сдать копию справки можно только при предъявлении оригинала.

Если вы не успели зарегистрироваться, то свободные слоты можно будет приобрести на ЭКСПО. Говорят, на 10 км стартовых номеров не осталось, а вот на марафон еще есть места.