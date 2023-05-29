В мире есть несколько самых жестких в мире ультрамарафонов – Badwater на 270 км по «Долине смерти» в Америке, Marathon Des Sables по пустыне Сахаре. А еще есть ультрамарафон на выбывание – Big Dog’s Backyard Ultra, длящийся «до победного», пока не останется один участник.

Дистанцию в 6,7 км по круговой трассе нужно преодолеть за час — например, пробежать за полчаса и отдыхать оставшееся время до конца часа. Или проходить медленно, укладываясь в 60 минут, но совсем без отдыха – ведь в начале нового часа все участники выходят на новый круг. Тот, кто не успел выйти на стартовую линию, покидает гонку.

Backyard Ultra придумал американец Гэри «Лазарус Лейк» Кантрелл в 2011 году – буквально провел ее на заднем дворе своей фермы. Сейчас «Бэкярды» проводят во многих странах, в том числе в России – и две недели назад состоялась гонка, на которой был установлен рекорд России по количеству пройденных кругов.

Мировой рекорд – 101 круг и 677,3 километров. Эта гонка длилась больше четырех суток.

Российский рекорд составил 49 кругов – двое суток и 328,6 км. Установили его на St.Petersburg Backyard Ultra в Ленобласти – в России несколько гонок этого формата и, конечно, организаторы каждой мечтают, чтобы национальный рекорд обновили именно у них. Но если почитать чаты трейлраннеров, вы встретите удивительное единодушие: забег от петербуржцев – самый атмосферный и душевный. Здесь уделяют максимум внимания условиям для спортсменов, здесь нет развлечений и шоу, только качественная зона отдыха и забота волонтеров.

Мы попросили организаторов питерского «Бэкярда», Екатерину и Станислава Старковых, рассказать, как они делают питерскую гонку «на заднем дворе».

Тщательно выбирают место для гонки и знают все локации Ленобласти, потому что уже три года каждое воскресенье проводят трейловые пробежки для всех желающих

Это уже второй ультрамарафон на выбывание, который мы проводим. Первый St.Petersburg Backyard Ultra состоялся 21-22 мая, в 2023 году – 27–29 мая 2023 – второй.

После первого старта мы провели анонимный опрос среди участников, где спрашивали, что понравилось и не понравилось и что можно улучшить. Один из пунктов – маршрут. На первом старте было много подъемов и спусков, которые быстро выматывали участников.

Мы стали искать более пологий маршрут – он бы позволил бежать больше кругов и дал спортсменам возможность проявить весь потенциал выносливости.

Вообще мы в первую очередь не организаторы забегов, а создатели сообщества «Dикие». Мы проводим бесплатные трейловые пробежки каждое воскресенье в 8 утра, для всех уровней бегунов из любых клубов. Готовим дистанции от 5 до 25 км, и поскольку с нами бегает по 50-80 человек, то есть разделение на группы темпу – от 4:30 мин/км до 7:30 мин/км.

У каждой группы есть пейсмейкеры, которые ведут по маршруту и не дают заблудиться, задавая темп – то есть нужно просто следовать за лидером, не обязательно иметь часы со скаченным треком. Так что если человек хочет попробовать трейлраннинг, но ехать одному в лес страшновато, то у нас есть веселая и дружная компания, которая не оставит в беде и не бросит.

«Dикие трейлы» проходят стабильно каждое воскресенье в 8 утра, вне зависимости от погоды и времени года, но мы каждый раз меняем локацию – благодаря этому знаем много вариантов трасс.

Когда мы начали искать для «Бэкярда» более ровную трассу, с меньшим набором высоты, то ездили на разведку на юг области, в поля. В один из разов забрели через лес к большой просторной поляне, на которой в центре стоял пьедестал для награждения. Тут же подумали – это знак!

Оказалось, что это территория казачьего конного клуба. Мы тут же познакомились с местным атаманом Сергеем – он пригласил на чай, и мы в тот же день договорились о проведении старта. Кирпичные постройки конного клуба и общий антураж места как раз напоминали тот самый «задний двор», как в оригинальном американском Big Dog’s Backyard Ultra. При этом у участников в распоряжении были умывальники, душ, электричество, помещение для сна и отдыха.

«Бэкярд» цикличен – чтобы выходить на старт снова и снова, нужно задавать себе правильные вопросы

На нашем «Бэкярде» нет никаких шоу-программ, музыки, громкоговорителей и других развлечений. Мы стремимся сохранить ламповую, аутентичную, душевную атмосферу, задуманную основателем «Бэкярда» Лазарусом Лейком.

Big Dog’s Backyard Ultra – самый изматывающий забег в мире. Его создатель также придумал знаменитый Barkley Marathon

В России много трейловых соревнований и ультрамарафонов, и на некоторых из них мы принимали участие не только как бегуны, но и как организаторы. Это ультратрейлы на Эльтоне, в Хибинах, «Маркотх». Поэтому мы давно горели мечтой провести собственный старт. Но хотелось предложить любителям бега что-то новое, интересное и необычное, в увлекательном формате. Так пришла мысль о Backyard Ultra, который в Санкт-Петербурге тогда никто не проводил.

Самый первый «Бэкярд» в России – Moscow Backyard Ultra – спортсмен, тренер и организатор трейлов Игорь Владимиров провел на своей даче в Подмосковье в 2019 году. Старт повторили в 2020-м, но больше Игорь его не делал.

Мы начали общаться с Лазарусом, задавали ему вопросы о нюансах и правилах гонки, читали обсуждения на специальном закрытом форуме, где обмениваются опытом организаторы Backyard Ultra по всему миру, пересматривали видео на Youtube и читали все интервью о Backyard Ultra, прежде всего делая акцент на самый аутентичный старт, который проводится самим Лазом в США на его «заднем дворе».

Мы также разговаривали с ультрамарафонцами, которые принимали участие в «Бэкярдах» – с Андреем Василенко, Владимиром Переседовым и Татьяной Масловой. Так мы поняли, что нужно самим бегунам, а не зрителям, поэтому первоочередное внимание на нашем забеге решили отводить спортсменам – их удобству, поддержке и помощи. В команде волонтеров нет случайных людей – это бегуны с опытом, которые знают, что нужно спортсмену в той или иной ситуации.

Формат «Бэкярда» на фоне других ультрамарафонов или суточного бега невероятно азартен! В нем побеждает не тот, у кого выше скорость, как все привыкли, а тот, кто более вынослив, и кто умеет быстрее восстанавливаться – как физически, так и психологически. Здесь может победить даже любитель, малоизвестный спортсмен, который избрал лучшую стратегию на гонку.

Бэкярд – цикличен. Каждый час приходится выходить на очередной круг, бежать его и снова возвращаться в лагерь. Каждый раз, завершая круг, спортсмен спрашивает себя: «Еще кружок? А смогу ли я? А зачем это мне?». Эти вопросы способны как выбить из гонки (если не найдешь внутри себя правильные ответы), так и наоборот укрепить веру в свои силы, чтобы продолжить борьбу. Цикл завершается и начинается новый.

Для нас, как для организаторов, это тоже вызов – сможем ли мы создать все условия для того, чтобы участники из круга в круг находили в себе ресурсы снова выходить на старт.

Организаторы почти не спят, как и участники – все ради результатов спортсменов

Участники часто приезжают на «Бэкярд» вместе с саппортом – помощником, который помогает в перерывах между кругами. В этом году одной из таких помощниц была 11-летняя Таня из Беларуси, которая поддерживала своего папу Алексея Патрусова. Она ловко справлялась с каждой задачей от папы, с полуслова понимая любую просьбу. Такая поддержка помогла Алексею установить новый национальный рекорд Беларуси – 27 часов (181,06 км). Это самая значимая награда для нашей команды.

Компания ультрамарафонцев подобралась очень сильная, и было очевидно, что есть все шансы как минимум обновить рекорд старта St.Petersburg Backyard Ultra, а как максимум установить новый рекорд России. Имя Ивана Заборского нам также было хорошо известно по его прошлым спортивным достижениям, и когда он в последний день регистрации оставил заявку на участие, мы поняли, что это заявка на победу. В итоге у нас два рекорда, белорусский и российский – 49 кругов (328,6 км).

Иван Заборский установил новый рекорд России в гонке Backyard Ultra. Он пробежал 49 кругов или 328,6 км

Несмотря на то, что у организаторов был график дежурства, нормально поспать на протяжении двух суток так и не удалось. В первую ночь заснуть не получалось из-за адреналина и эмоций, во вторую ночь – боялись пропустить «развязку». Зато такое состояние депривации сна позволило лучше понять, что чувствует и ощущает ультрамарафонец на «Бэкярде», когда бежит вторые сутки.

В России есть еще «Бэкярды», мы пока были только на одном старте, который также проводится в Санкт-Петербурге, но с радостью посетили бы и другие – например, в Краснодарском крае и Самарской области. Чем больше будет «Бэкярдов» в стране, тем больше будет популярности у формата, а значит выше шанс приблизиться к мировому рекорду (а может, и установить новый). И показать, что в России тоже есть выдающиеся спортсмены, сильные духом и телом.

Фото: St.Petersburg Backyard Ultra