Какие бренды кроссовок можно назвать лучшими? Наверно, при формировании списка многое будет зависеть от назначения обуви. Кроссовки – это не только повседневная, но также спортивная и специализированная обувь (например, трекинговые кроссовки). А ведь еще есть дизайнерские модели, выпускаемые ограниченными тиражами.

Попробуем разобраться во всем многообразии представленных на рынке моделей и упорядочить обувной хаос.

Лучшие бренды кроссовок

Nike

Основание: 1964 год

Страна происхождения: США

Американский бренд уже давно доминирует на рынке кроссовок. Основанный Филом Найтом и Биллом Бауэрманом Nike подарил миру множество успешных и легендарных моделей – Air Jordan, серию Air Max, Nike Cortez, в которых бегал Форрест Гамп в одноименном фильме. Журнал Forbes признал Nike самым ценным спортивным брендом в мире.

Nike Cortez

Air Jordan, основанный компанией в 1984 году специально для баскетболиста Майкла Джордана, до сих пор остается одним из самых узнаваемых брендов специализированной обуви. Даже если вы не играете в баскетбол, вы узнаете фирменный логотип, на котором изображен Майкл в прыжке.

adidas

Основание: 1949 год

Страна происхождения: Германия

adidas – крупнейший в Европе и второй в мире по обороту бренд спортивной обуви. Он появился после раскола совместного предприятия братьев Дасслер Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Три полоски adidas – символ, который знаком почти каждому.

Самые узнаваемые кроссовки adidas – это беговые серии Adizero и Terrex, кеды Superstar и Stan Smith, а также Yeezy – коллаборация, выпущенная совместно с рэпером Канье Уэстом.

adidas Superstar

Puma

Основание: 1948 год

Страна происхождения: Германия

Puma – вторая половина совместной компании Дасслеров, которая ушла в самостоятельное плавание в 1948 году. Бренд сконцентрировался на производстве спортивной обуви, включая шиповки и футбольные бутсы.

Сейчас помимо прочего Puma производит гоночную обувь и сувенирную продукцию для главных команд Формулы-1 (Mercedes, Ferrari, Red Bull), а также линейку беговых кроссовок. В Puma Deviate Nitro Молли Сайдел выиграла медаль на олимпийском марафоне в Токио.

ASICS

Основание: 1949 год

Страна происхождения: Япония

ASICS – самый известный спортивный бренд Японии. В конце 90-х – начале 00-х он доминировал на рынке беговой обуви, пока его не потеснил Nike. Тем не менее до сих пор среди бегунов-любителей ASICS популярен и пользуется репутацией надежного и проверенного временем производителя.

Помимо спортивного направления у ASICS также есть дочерний бренд Onitsuka Tiger, который начинал с беговых и баскетбольных кроссовок, но после поглощения со стороны ASICS в основном выпускает повседневную обувь.

Onitsuka Tiger Corsair

Среди популярных моделей производителя можно выделить серию беговых кроссовок Gel и стильные Onitsuka Tiger Corsair.

Reebok

Основание: 1958 год

Страна происхождения: Великобритания

Reebok специализируется на производстве кроссовок для фитнеса и бега, а также повседневной обуви. С 2010 года компания является партнером CrossFit, для которой выпускает фирменную линейку обуви, одежды и аксессуаров.

Среди известных моделей Reebok стоит выделить повседневную классику Classic Leather, технологичные кроссовки для фитнеса Nano X, а также беговую линейку Floatride.

Reebok Classic Leather

New Balance

Основание: 1906 год

Страна происхождения: США

NB – один из старейших производителей спортивной обуви, одежды и инвентаря, который пережил спад и почти полный крах в середине XX века, а затем возрождение благодаря беговому буму 70-х годов.

Также New Balance – один из немногих брендов, который производит значительную часть обуви в США и Великобритании: компания дорожит культовыми моделями, поэтому с гордостью указывает в каталогах ’’Made in USA’’.

Лучшие бренды кроссовок для бега

Кроссовки для бега – это отдельная ниша со своими правилами и требовательными покупателями. После марафонского бума 70-х годов многие производители обуви освоили производство беговых кроссовок, но лишь малая часть из них смогла закрепиться на рынке.

В кроссовках для бега важную роль играют параметры, которые обычно менее значимы для повседневной обуви:

Вес – чем меньше, тем лучше. Особенно это касается марафонок.

Подошва – должна быть одновременно щадящей для ног и упругой для эффективного возврата энергии на каждом шаге. Последние два десятилетия идет настоящая гонка вооружений: более совершенные и упругие пеноматериалы, карбоновые пластины, подметки для идеального сцепления с асфальтом.

Верх – максимально легкий и дышащий. В соревновательных моделях он больше похож на носок. По этой причине стоит с осторожностью относиться к беговым кроссовкам с пометкой Elite – в них минимальная поддержка стопы, поэтому от спортсмена требуется высокий уровень мастерства.

Nike

Nike долго запрягал и выстрелил лишь в 00-х, но сейчас это безусловный номер №1 в мире беговой обуви. Подавляющая часть забегов на стадионе от спринта до длинных дистанций, а также пробегов по шоссе, выигрывается в кроссовках американского бренда.

Среди топовых моделей стоит выделить:

Alphafly – самые технологичные кроссовки, в которых Элиуд Кипчоге пробежал выставочный марафон быстрее двух часов и установил официальный мировой рекорд на марафоне в 2022 году в Берлине.

Vaporfly – не менее успешная модель, в которой было установлено множество национальных рекордов и одержано несчитанное количество побед на мировых стартах.

Pegasus – одни из самых известных универсальных кроссовок, которые подойдут как для тренировок, так и для соревнований.

adidas

Немцы идут по пятам Nike и в последние годы навязали им конкуренцию, особенно на шоссе. adidas смог выпустить успешные марафонки с карбоновой пластиной и подписать несколько сильных атлетов, благодаря чему протоколы мировых марафонов уже не выглядят как закрытая вечеринка Nike.

Модели, на которые стоит обратить внимание:

Adizero Adios Pro – визитная карточка adidas и основное оружие в борьбе с Nike. Легкие и отзывчивые марафонки с карбоновой пластиной.

Adizero Takumi Sen – кроссовки для быстрого бега, очень быстрого бега. Лучше всего подойдут для дистанций от 5 до 10 км.

Ultraboost – самые мягкие и отзывчивые кроссовки adidas. Немного громоздкие и тяжеловатые, но очень упругие.

Puma

Puma относительно недавно ворвалась в беговую элиту, но уже смогла зарекомендовать себя и подписать несколько сильных атлетов. Среди линейки беговой обуви особо выделяется серия Nitro, выполненная на фирменном пеноматериале. Это устойчивые кроссовки с хорошей поддержкой стопы и стильным дизайном:

Deviate – верхняя модель, самые технологичные марафонки Puma. Легкие, упругие, оснащены карбоновой пластиной.

Velocity – универсальная модель, как Pegasus у Nike. Подойдет для любых тренировок и соревнований.

Magnify – кроссовки с большим количеством пеноматериала. Оптимальны для длительных пробежек и тяжелых бегунов.

ASICS

Японцам в последние годы удалось перезапустить беговое направление и вернуться в элиту. Особенно удачными вышли карбоновые марафонки. Тем не менее классические модели тоже на слуху и пользуются спросом:

Metaspeed Sky и Metaspeed Edge – быстрые и легкие. Идеальные соревновательные кроссовки.

Gel-Kayano – классика, проверенная временем. Кроссовки подойдут как для быстрых и длительных тренировок, так и для соревнований вплоть до марафона.

GT1000 и GT2000 – одни из самых популярных кроссовок для новичков. Обеспечивают отличную поддержку стопы и хорошее сцепление с поверхностью.

Noosa Tri – специальная модель для триатлона. В ней используется быстрая шнуровка, мягкий внутренник, не требующий носков, и удобные петли для быстрого надевания.

Gel-Fujisetsu – кроссовки, оснащенные металлическими шипами для бега зимой, в том числе по наледи.

Hoka One One

Французский бренд начинал с производства трейловых кроссовок на упругой подошве, но постепенно освоил и шоссейные модели, в том числе с карбоновой пластиной. Hoka – одни из самых популярных кроссовок для новичков и среди трейлраннеров.

Среди проверенных моделей стоит выделить Clifton (ежедневные тренировки), Carbon X (соревнования на шоссе) и Speedgoat (трейлраннинг).

Saucony

Американский бренд успешно представлен как в сегменте повседневной обуви, где обрел своих почитателей, так и в беговой среде. Среди беговых моделей зарекомендовали себя:

Endorphin Pro (Elite) – соревновательные кроссовки с карбоновой пластиной.

Kinvara – универсальная тренировочная модель.

Peregrine – кроссовки для бега по пересеченной местности и в тяжелых погодных условиях (снег, слякоть, дождь).

Salomon

Salomon – французская компания, которая в большей степени известна как производитель горнолыжного, сноубордического и лыжного снаряжения. Также бренд занимает лидирующую позицию в сегменте трейловой обуви. Многие модели стали культовыми и не теряют популярности до сих пор:

S/Lab – лучшие соревновательные кроссовки бренда, которые подойдут для трейлов на короткие и длинные дистанции.

Speedcross – кроссовки с агрессивным профилем и протектором для самых сложных условий, включая грязь, снег и наледь.

Spikecross – модель с металлическими шипами для бега по льду, наледи и жесткому снегу.

Лучшие бренды кроссовок для тренировок и фитнеса

Для занятий в зале к кроссовкам предъявляется немного другие требования, чем к беговой обуви:

важна поддержка стопы, чтобы можно было безопасно выполнять движения во всех направлениях;

обязательно дышащий верх;

небольшая толщина подошвы, чтобы обеспечить устойчивость.

На какие модели стоит обратить внимание:

Nike Metcon – легкие, дышащие кроссовки с хорошей поддержкой стопы. Модель универсальна и подойдет для фитнеса, кроссфита и даже пауэрлифтинга.

Puma Fuse – модель с фирменной подметкой Puma Grip, которая обеспечивает отличное сцепление с поверхностью и стабильность. Fuse подойдет для тренировок в зале и на улице.

Reebok Nano X – модель, специально разработанная для кроссфита. Упругая пена, поддержка стопы и пятки, дышащий верх и малый вес.

Under Armour TriBase Reign – еще одна модель, специально разработанная для фанатов кроссфита. Удобная, стабильная и легкая.

Лучшие повседневные бренды кроссовок

Повседневные кроссовки – это широкое поля для выбора. Здесь есть классика для фанатов обуви без лишних элементов, есть стильные молодежные модели, люксовые и дизайнерские кроссовки.

Помимо перечисленных вначале брендов из повседневных кроссовок стоит отметить:

Converse – ныне принадлежащий Nike бренд, который в первую очередь известен кедами Chuck Taylor All Star.

Jordan – также дочерний бренд Nike, который начинал с баскетбольных кроссовок, но уже давно стал законодателем мод в молодежной обуви. Air Jordan 1 – мечта многих подростков.

Vans – икона скейтерской обуви, которая постепенно перекочевала в повседневный сегмент. Vans Old Skool до сих пор остаются одной из самых популярных моделей у молодежи.

New Balance 550 – одна из самых популярных моделей повседневных кроссовок. Удобная и стильная.

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Фото: imdb.com; unsplash.com/@lefterisk, nike.com, adidas.com, puma.com, asics.com, reebok.com, newbalance.co.uk, hokaone.one, saucony.com, salomon.com, converse.com, underarmour.com, vans.com