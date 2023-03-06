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Павел Адышкин: променял футбол на бег и стал одним из сильнейших бегунов на шоссе. Смотрите наш влог

Алексей Смертин Алексей Смертин
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«Беговой монастырь», Алексей Смертин, ФК «Локомотив» и тренировки любителей.

Павел Адышкин – талантливый бегун клуба «Беговой монастырь». Он «выстрелил» в сезоне 2022 – установил рекорд трассы на «Ночном забеге» в Москве, победил на Московском полумарафоне и «Северной столице».

Мы провели один день в Москве с Павлом:

– сходили на тренировку «Бегового монастыря» (на нее внезапно врывается Алексей Смертин, который тоже тренируется в этом клубе);

– сходили в музей ФК «Локомотив», чтобы побеседовать о команде, которую Паша любит с детства, его опыте в футболе и в тренерской деятельности (вместо того, чтобы стать тренером по футболу, Павел стал тренером по бегу и теперь готовит любителей к первым забегам);

– взглянули на тренировку, которую проводил Паша, и поговорили о том, чем бег в беге отличается от бега в футболе и как тренироваться любителям, которые хотят совмещать несколько видов спорта, семейную жизнь, марафон и футбол;

– вырвали его из рутины, отправившись в музей.

Особенная благодарность – футбольному клубу «Локомотив» и Музею советских игровых автоматов за помощь в съемках.

Таймкоды:

00:00 – Где тренируется «Беговой монастырь»

01:48 – На тренировку врывается Алексей Смертин

03:48 – Растяжка, разминка, зачем все это нужно

05:40 – Планы Паши на сезон и настрой на соревнования

09:07 – Когда побежит марафон и в чем сложность этой дистанции

10:14 – Как торговался с собой на Казанском марафоне

13:13 – Как себя мотивировать

14:24 – Зачем мы приехали на стадион ФК «Локомотив»

15:44 – Что это за команда и почему она нравится Паше

17:03 – Почему Семин – крутой тренер и чем он вдохновляет Пашу

18:52 – Как Паша начал играть в футбол

19:48 – Чем отличается работа в команде в футболе от команды в «Беговом монастыре»

21:56 – Как Паша перешел из футбола в легкую атлетику

23:19 – Почему стал беговым тренером, а не футбольным

25:05 – Почему Паше нравится тренировать бегунов-любителей

27:27 – Отправляемся в музей, чтобы отвлечься от бега

28:00 – Выставки, театр и кино – что любит Паша?

29:03 – Как Паша тренирует любителей и как футболисту стать бегуном

30:57 – Тренировочный совет любителям

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Фото: Сергей Чернов

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