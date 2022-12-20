Что такое перфекционизм? И нужно ли с ним бороться?

Быть лучшим во всем и всегда стремиться к совершенству – многим людям эту привычку закладывают в детстве. Считается, что эта стратегия помогает стать успешным в жизни. Но насколько это в действительности работает? Помогает перфекционизм или мешает? И стоит ли с ним бороться? Разбираемся вместе с Кристиной Вирт, врачом психиатром-психотерапевтом Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте.

Что такое перфекционизм и откуда он берется

Перфекционизм – это поведенческая стратегия, при которой человек всегда стремится достигать идеала, максимально возможных высот, объясняет врач психиатр-психотерапевт Кристина Вирт. «Если человек не испытывает удовлетворения или оно возникает лишь на короткое время при значимом для него достижении, если он считает, что нет предела совершенству, можно говорить о перфекционизме», – добавляет она.

Как правило, у перфекциониста чрезмерно высокие личные стандарты и склонность критиковать себя. Настоящие перфекционисты не приемлют ничего, кроме безупречности, и это может проявляться в критике себя и других и в попытках контролировать все вокруг.

Хотя на развитие перфекционизма влияют врожденные особенности личности, очень важно воспитание. «При склонности родителей, учителей или других значимых взрослых к критике, при выражении любви и принятия только на фоне достижений у ребенка формируется недооценка собственной личности, страх неуспеха», – говорит врач. Отсюда развивается так называемая стратегия сверхкомпенсации: для того, чтобы стать увереннее в себе, получить любовь и признание, человек начинает делать акцент на результате, а не на процессе. Причем результат обязательно должен быть глобальным, иное человек не считает за достижение.

По словам Кристины Вирт, перфекционизм помогает человеку защититься от тревоги. Подталкиваемый страхом продемонстрировать свою несостоятельность, быть хуже других, человек пытается достичь все больше и больше, что дает ему чувство спокойствия. Закрепляется такое поведение именно потому, что, достигая целей, человек каждый раз получает удовлетворение. Однако в долгосрочной перспективе эта стратегия малоэффективна.

Вред перфекционизма

Быть перфекционистом (если речь действительно о перфекционизме, установить его наличие может квалифицированный психолог) довольно сложно , так как невозможно достичь безупречности во всем. Перфекционисты не способны воспринимать личный максимум реалистично, и это становится причиной для стресса.

Перфекционизм не гарантирует достижение результата – это распространенное заблуждение. Часто те, кто стремится к идеалу, менее счастливы , чем остальные, поскольку подолгу ругают себя за незначительные неудачи или отсутствие успеха даже тогда, когда им помешали объективным причины. Им сложно оправиться от разочарования, когда их порой необоснованно высокие ожидания от себя или других не оправдываются. Двигаться вперед, когда все складывается не так, как они надеялись, для них бывает крайне тяжело.

Звучит парадоксально, но у перфекционистов, которые не способны приспособиться к некомфортной для себя ситуации, может возникнуть даже тяга к прокрастинации. Они не допускают мысли о том, что могут что-то сделать несовершенно, и предпочитают не рисковать. К слову, это промедление приводит к усилению самобичевания. Вырваться из этого круга самостоятельно бывает проблематично.

Кроме того, у перфекционистов часто бывают проблемы в отношениях с окружающими: они чрезвычайно озабочены тем, чтобы все вокруг было идеально, и стремятся контролировать все процессы. Это может приводить к конфликтам как на работе, так и в семье.

К прочим негативным последствиям перфекционизма относится, например, то, что после достижения цели у человека вновь появляется страх не справиться. «Перфекционизм – это не самый эффективный способ для избавления от страха быть хуже других», – говорит врач. С этим связано и то, что перфекционисты очень чувствительны к критике – их она, что конструктивная, что нет, очень расстраивает. Даже незначительное замечание может сильно деморализовать перфекциониста.

Также удовлетворение, которое получают перфекционисты при достижении цели, быстро проходит, и неверие в себя продолжает набирать силу.

А еще акцент на результате не позволяет получить удовольствие от процесса. «Представьте футбольный матч. Игра началась и тут же закончилась победой вашей команды. Было ли это интересно, захватывающе? А как же сама игра, бег по полю, азарт?» – подчеркивает психиатр-психотерапевт Кристина Вирт.

Перфекционизм нередко становится причиной неврозов, депрессии, нарушения пищевого поведения, а иногда и появления суицидальных мыслей.

Чем перфекционизм отличается от педантичности

На первый взгляд, педантичность схожа с перфекционизмом. Это черта характера, при которой человек стремится к аккуратности, ставит правила превыше всего.

Однако, как объясняет врач Кристина Вирт, педантичность больше связана с переживаниями по поводу внешних событий, в то время как перфекциониста волнует необходимость соответствовать критериям успешности как личность.

Польза перфекционизма

Тяга к качественному выполнению обязанностей действительно может способствовать карьерному росту и успехам в бизнесе. Обязательные, ответственные сотрудники и руководители очень ценятся.

История знает несколько случаев, когда стремление к совершенству во всем действительно сыграло очень большую роль: например, по-настоящему легендарным является перфекционизм основателя Apple Стива Джобса, велогонщика Лэнса Армстронга и скульптора Микеланджело.

Но нужно помнить, что только этих качеств может быть недостаточно для получения повышения или достижения успеха. Здесь играют роль многие другие факторы, и связывать все ожидания со своей прилежностью – не самая правильная стратегия.

Настоящий перфекционизм все-таки сложно назвать здоровым качеством, поскольку он приводит к последствиям, снижающим качество жизни. Цена, которой перфекционисты достигают целей, бывает слишком высока.

Как бороться с перфекционизмом

Итак, перфекционизм – довольно противоречивая черта . С одной стороны, он мотивирует выполнять работу на высоком уровне, помогает строить карьеру и мотивирует постоянно учиться. Поэтому в обществе принято считать его положительным качеством. С другой стороны, когда стремление к идеалу становится идеей фикс, когда его не получается контролировать, неизбежно возникают психологические проблемы.

По словам психиатра-психотерапевта Кристины Вирт, поскольку нездоровый перфекционизм не является эффективной стратегией по самореализации, борьба с ним очень важна. Для этого может потребоваться помощь специалиста.

Начать нужно с работы над самооценкой. «Здесь важно понимать, что быть в общем недостойным человеком практически невозможно, ведь человек многогранен, его можно оценивать по разным шкалам», – объясняет Кристина Вирт.

После этого необходимо разработать более рациональные стратегии для достижения желаемого.

Также для преодоления перфекционизма может быть полезно :

создать вокруг себя среду, в которой вас принимают таким, какой вы есть;

вести с собой позитивный диалог, хвалить себя;

перестать сравнивать себя с другими;

научиться сосредотачиваться на настоящем, не беспокоясь о прошлом или будущем;

искать опровержение негативным мыслям;

фиксировать свой прогресс в каком бы то ни было деле;

свой прогресс в каком бы то ни было деле; стараться концентрироваться на полной картине происходящего, придавать меньше значения деталям;

смириться с несовершенством и своей неспособностью влиять абсолютно на все.

Для успешной борьбы с нездоровым перфекционизмом важно признать, что у вас он есть. А осознание вреда, который он приносит, поможет начать эффективную работу с проблемой. Достигать целей с меньшим стрессом можно, хотя иногда этому приходится учиться.

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Фото: pexels.com/Yan Krukov, cottonbro studio; East News/Mark John / Image Source via AFP; globallookpress.com/Robert Holmgren/ZUMAPRESS.com