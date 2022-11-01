Колени ломит – значит к дождю? Как атмосферное давление влияет на организм человека?

Нередко в пасмурные дни мы замечаем появление слабости, головной боли или общего недомогания. Некоторые люди считают, что могут, например, предугадывать дождь по болям в суставах. Все это – проявления метеочувствительности, то есть реакции организма на погодные условия. Причина плохого самочувствия часто кроется в изменении атмосферного давления, связанного с погодой. Как атмосферное давление влияет на организм человека? Как облегчить симптомы? Разбираемся с медицинским автором раздела «Здоровье», врачом-терапевтом Александром Шестаковым.

Что такое атмосферное давление и как оно влияет на организм?

Атмосферное давление – это мера воздействия воздушных масс на поверхность Земли и находящиеся на ней объекты. За счет движения планеты и разницы атмосферного давления образуются вихри – циклоны и антициклоны. Они перемещают влагу от водоемов к суше и в зависимости от температуры среды создают дождь, град или снег. В центре циклона атмосферное давление более низкое, а в антициклоне – высокое. В результате смена погоды происходит за счет изменения давления воздушных масс вследствие прихода циклона или антициклона.

Стандартной нормой атмосферного давления принято считать 760 мм ртутного столба. Это показатель, измеренный на уровне моря при нулевой температуре. Каждый регион находится на определенной высоте над уровнем моря, из-за чего повседневное атмосферное давление будет различаться в разных местах проживания.

Чем выше объект находится над уровнем моря, тем меньше воздушных масс давят на него, и наоборот. Так, Санкт-Петербург находится вблизи уровня моря, поэтому давление воздуха там будет приближено к стандартной норме 760 мм рт. ст. Москва же расположена выше, из-за чего нормальным будет показатель около 750 мм. рт. ст. Узнать особенности атмосферного давления в своем городе можно в региональном подразделении гидрометслужбы.

При этом стоит понимать, что при постоянном проживании на территории, организм адаптируется к соответствующему региону атмосферному давлению. Неприятные проявления, например головная или суставная боль, могут возникнуть только при резких перепадах атмосферного давления, например во время быстрого подъема в горы. Так, давление воздуха снижается вдвое при подъеме на 5000 м. При этом симптомы, все же, связаны в первую очередь со снижением концентрации кислорода, а не с падением давления.

Погодные перепады давления и здоровье

По ощущениям людей, погода тоже влияет на самочувствие. В ясную и пасмурную погоду давление различается, при этом перепады давления колеблются в промежутке 10–30 мм ртутного столба.

Считается, что перепады давления могут вызывать неприятные симптомы у некоторых людей – слабость, головные и суставные боли, изменения артериального давления. С точки зрения доказательной медицины на данный момент нет убедительных доказательств наличия связи между самочувствием и погодными перепадами атмосферного давления .

При этом метеочувствительность существует, но это более сложное явление, в котором помимо перепадов давления играют роль изменение влажности и температуры окружающей среды . Так, в японском исследовании ряд симптомов, таких как кожный зуд, суставная боль и мышечные спазмы, были связаны именно с температурными изменениями. Есть вероятность, что неважное самочувствие при плохой погоде скорее связано с изменением температуры и влажности, недели с перепадами атмосферного давления.

Существует несколько механизмов, по которым организм может чувствовать перепады давления. Человеческое тело состоит их большого количества закрытых полостей, внутри каждой из которых поддерживается определенное давление – грудная клетка, брюшная полость, суставы, внутричерепная коробка, среднее ухо. Кровеносная система представляет собой систему сообщающихся сосудов, давление в которых меняется в зависимости от фазы сокращения сердца.

Перепады атмосферного давления способны влиять на все системы тела, особенно при быстрых изменениях. Например, во время взлета самолета мы чувствуем заложенность в ушах – давление воздуха снаружи резко снижается, возникает резкое несоответствие между давлением в среднем ухе и окружающей среде. Во время зевания или при сглатывании слюны раскрывается евстахиева труба, соединяющая ухо с носоглоткой, из-за чего давление в среднем ухе уравновешивается и слух приходит в норму.

Влияние погодных и сезонных перепадов давления на здоровье до конца не изучено – недостаточно крупных исследований. При этом существуют небольшие работы, оценивающие связь давления воздуха с течением разных заболеваний. По разным данным, ярче всего перепады в атмосферном давлении могут ощущать люди с:

артериальной гипертонией,

мигренью,

болезнями суставов – ревматоидным артритом, артрозами.

Что происходит с человеком при пониженном атмосферном давлении?

Снижение давления воздуха связано с ненастной погодой и способно вызывать ряд изменений в организме. При заболеваниях суставов может возникнуть боль и повыситься активность заболевания. Так, в исследовании 2015 года ученые отметили усиление боли при остеоартрите тазобедренного сустава в ненастную погоду. В другой работе исследователи зафиксировали более благоприятное течение остеоартрита в ясную и солнечную погоду по сравнению с дождливыми днями.

Под риском обострения боли находятся люди, страдающие мигренью. Так в японском исследовании было установлено , что даже незначительное снижение атмосферного давления на 5–7 мм. рт. ст. способно вызвать приступ мигрени. Другая группа ученых из Японии отметила , что частота мигреней была выше в дни, когда атмосферное давление снижалось на 3,7 мм. рт. ст. по сравнению с предыдущим днем.

Что происходит с человеком при повышенном атмосферном давлении?

Повышенное давление воздуха способно косвенно повлиять на артериальную гипертонию. Считается, что заболевание протекает легче зимой, когда атмосферное давление стабильно ниже, и ухудшается летом. Об этом заявляют специалисты клиники Мейо – одного из крупнейших медицинских центров в мире. Подтвердили этот факт и ученые из Польши, проанализировав данные 1662 пациентов. Однако высокое атмосферное давление часто сочетается с жаркой погодой, на фоне чего возникает обильное потоотделение – возможно, дело именно в этом. В результате происходит избыточная потеря жидкости и повышение показателей кровяного давления.

Как снизить влияние перепадов атмосферного давления на организм?

Ведение здорового образа жизни и регулярные тренировки повысят общую выносливость организма и его способность противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды, включая перепады атмосферного давления.

Если вас беспокоит метеочувствительность, лучшим решением станет посещение терапевта, чтобы специалист помог подобрать необходимое лечение в зависимости от типа и выраженности симптомов. Если при изменении погоды у вас ухудшается течение хронического заболевания – мигрени, артрита, артериальной гипертонии, бронхиальной астмы – вам также следует обсудить это со своим лечащим врачом, чтобы скорректировать текущий план терапии.

В случае отсутствия хронических заболеваний и появлении головной боли в ненастную погоду, допустим прием нестероидных противовоспалительных средств (парацетамол, ибупрофен). Помните, что данные препараты оказывают раздражающее действие на слизистую желудка и могут вызвать обострение гастрита или язвы. Перед приемом лекарства необходима консультация терапевта или гастроэнтеролога.

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Фото: unsplash.com/Anthony Tran, Christian Erfurt,Zohre Nemati, ; globallookpress.com/Frank Molter/dpa , CHROMORANGE / Bilderbox