0

Иван Заборский занял второе место на ультрамарафоне Brazil 135 Ultra Journey

С 8 по 12 января в Бразилии прошел ультрамарафон Brazil 135 Ultra Journey. Маршрут проходил по паломнической тропе Caminho da Fé – «Путь веры». Участники преодолевали дистанцию 240 км (150 миль) с набором высоты 8000 м.

Российский ультрамарафонец Иван Заборский занял второе место. Он бежал 29 часов 38 минут.

«Можно смело сказать, что это один из самых сложных стартов, где я принимал участие», – поделился атлет.

За 20 лет проведения гонки Заборский стал первым участником из России.

«Можешь не осознавать, что забыл поесть». Наш бегун поставил рекорд на ультре – бежал 4,5 дня

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Иван Заборский
любительский спорт
Трейлраннинг
Календарь стартов
Ультрамарафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
«Устал – иди побегай». Человек, который создал самые известные трейлы в стране
вчера, 10:40
Опубликован календарь трейловых забегов Running Heroes Russia на 2026 и 2027 годы
29 декабря 2025, 18:27
Опубликован календарь трейловых забегов Wild Trail на 2026 год. Регистрация на большинство стартов уже открыта
10 декабря 2025, 14:35
Открылась регистрация на трейловый фестиваль Rosa Wild Fest
6 декабря 2025, 17:05
Российские атлеты Заборский и Шарков сошли с дистанции на чемпионате мира по backyard-гонкам в США
21 октября 2025, 11:08
Главные новости
Атлет умер на ультрамарафоне Mad Fox Ultra
21 декабря 2025, 17:01
Открылась регистрация на старты серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2026». Впервые пройдет марафон
11 декабря 2025, 16:23
Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
12 ноября 2025, 14:05
Кениец, который стал 4-м на Гатчинском полумарафоне: «Я обнаружил, что Россия очень хороша»
11 ноября 2025, 14:47
Виктор Гуржий и Елена Седова стали победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы
9 ноября 2025, 11:17
Открылась регистрация на марафон «Дорога жизни». Старт пройдет 25 января
7 ноября 2025, 18:50
На Гатчинском полумарафоне выступят кенийские атлеты
7 ноября 2025, 18:16
Организатор «Беговое сообщество» опубликовал календарь забегов на 2026 год
6 ноября 2025, 12:47
Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера». Старт пройдет 28-29 марта
1 ноября 2025, 12:41
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
5 октября 2025, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Опубликован календарь велозаездов Gran Fondo Russia 2026
14 января, 18:17
Открылась регистрация на Московский лыжный марафон. Гонка пройдет 8 февраля
13 января, 08:29
Более 30 000 атлетов приняли участие в «Забеге обещаний», который прошел 1 января по всей России
2 января, 19:01
Опубликован календарь трейловых забегов Running Heroes Russia на 2026 и 2027 годы
29 декабря 2025, 18:27
Открылась регистрация на фестиваль «Скалы России. Эльбрус 2026»
26 декабря 2025, 15:01
В Московской области пройдут лыжные гонки «Уралхим Ski Factory»
25 декабря 2025, 18:40
Более 600 атлетов приняли участие в забеге «Здравствуй, Новый год»
22 декабря 2025, 09:08
Константин Иванов и Елена Гагарина стали победителями дистанции 100 миль на ультрамарафоне Mad Fox Ultra Invocation 2025
21 декабря 2025, 19:08
Дмитрий Неделин выиграл марафон в Италии с рекордом трассы
21 декабря 2025, 14:45
Опубликован календарь забегов и велогонок «Высшей Лиги» на 2026 год
20 декабря 2025, 13:10