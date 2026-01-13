Иван Заборский занял второе место на ультрамарафоне Brazil 135 Ultra Journey

С 8 по 12 января в Бразилии прошел ультрамарафон Brazil 135 Ultra Journey. Маршрут проходил по паломнической тропе Caminho da Fé – «Путь веры». Участники преодолевали дистанцию 240 км (150 миль) с набором высоты 8000 м.

Российский ультрамарафонец Иван Заборский занял второе место. Он бежал 29 часов 38 минут.

«Можно смело сказать, что это один из самых сложных стартов, где я принимал участие», – поделился атлет.

За 20 лет проведения гонки Заборский стал первым участником из России.

