Более 30 000 атлетов приняли участие в «Забеге обещаний», который прошел 1 января по всей России

1 января по всему миру прошел «Забег обещаний» от организаторов I Love SuperSport. Атлеты пробежали 2026 метров.

Фишка забега в том, что на поле стартового участники писали обещание, которое дают себе в новом году.

Всего приняли участие более 30 000 бегунов из 186 городов – это новый рекорд. В Москве забег прошел в 23 точках. Также старт состоялся и за рубежом: в Турции, Тайланде, Беларуси, Армении.