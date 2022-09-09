Неожиданный источник удовольствия: все об ASMR

До мурашек.

В Тик-токе и Ютубе можно наткнуться на ролики, которые, на первый взгляд, не содержат в себе никакого смысла. Люди на них шуршат, крошат мыло, листают страницы книг, шепчут и даже чавкают. Именно так выглядят ASMR-видео, популярность которых растет с каждым годом. О том, что такое АСМР, зачем видео с ним снимают и смотрят и как это явление влияет на организм человека, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Что такое ASMR

Аббревиатурой ASMR (или АСМР, автономная сенсорная меридиональная реакция) обозначается специфическое приятное ощущение, например покалывание внутри головы или в теле, которое возникает в ответ на ряд звуковых или визуальных стимулов . Телесные ощущения сопровождаются чувством удовлетворения, расслабления или же способствуют приливу сил и концентрации внимания.

Эффект АСМР впервые сформулировала в 2010 году американка Дженнифер Аллен, которая обратила внимание на ощущение приятного покалывания в голове, которое возникло в ходе просмотра видео о космосе. Девушка заинтересовалась природой этого явления и заметила, что не она одна его испытывает – в комментариях к подобным видео некоторые пользователи описывали сходные ощущения. Дженнифер создала группу поклонников АСМР, и с тех пор интерес людей к этому явлению продолжает расти. Создатели рекламы все чаще включат ASMR в свои ролики, а ученые проводят исследования, чтобы понять суть возникающих ощущений.

Что такое триггеры ASMR и какие они бывают

Секрет особой привлекательности ASMR-контента прост: в роликах присутствуют так называемые триггеры – стимулы, которые активируют области мозга, ответственные за чувство удовлетворения . Действие таких триггеров очень индивидуально: те, которые приводят в восторг одних людей, могут совершенно никак не воздействовать на других. Кстати, не стоит думать, что триггеры могут быть только искусственными – существует множество естественных, природных АСМР-звуков и образов, которые постоянно окружают нас. Вероятно, именно они способствуют расслаблению и отдыху, когда мы находимся «на природе» – в лесу, у моря или реки, в горах.

Перечень триггеров постоянно пополняется – поклонники АСМР то и дело находят новые приятные раздражители, поэтому здесь приведены только основные группы стимулов.

Звуки – самая обширная категория ASMR-триггеров. Возбуждать центры удовольствия могут шуршание, шепот, звуки сминания бумаги, перелистывания страниц, стук клавиатуры и многое другое. Естественными АСМР звуками являются шум дождя, шелест листвы и звуки прибоя, пение птиц, шуршание опавших листьев под ногами, потрескивание дров в костре.

Образы – к визуальным триггерам относятся видео со смешиванием красок, разминанием желе и слаймов, ролики кондитеров и поваров, мастеров, работающих с эпоксидной смолой, художников. Существуют и природные -триггерыАСМР – радуга, рассвет и закат, плывущие по небу облака, волны на море.

Дробление – наблюдение за разрушением некоторых предметов или веществ может приносить как визуальное, так и звуковое удовольствие. К этой группе ASMR-триггеров относятся ролики с разрушением фигурок из кинетического песка, флористической губки, разрезанием и раскрашиванием сухого мыла, видео с работой некоторых станков на производстве.

Еда – ASMR-триггеров в таких видео может быть сразу несколько: от звуков еды (хрустение, жевание, чавканье) до чисто визуального удовольствия наблюдать, как течет расплавленный сыр или соус.

Ролевые игры – создатели таких роликов создают у зрителя ощущение своей близости, прикосновений, объятий. Такие ролики могут иметь выраженный сексуальный подтекст или быть совершенно невинными, «дружескими». Обычно ролевые АСМР-видео содержат в себе и другие звуковые и визуальные триггеры – например, артист может поливать на камеру себя краской или приятно шуршать бумагой.

Как ASMR влияет на мозг

Полноценных научных исследований АСМР пока мало. Это явление все еще изучается и, вероятно, будет изучаться еще долго, единого мнения ученых о нем нет. Известно, что просмотр ASMR-контента способствует снижению частоты сердечных сокращений, то есть расслаблению. Одновременно с этим испытуемые сообщают о том, что они чувствуют эмоциональное (но не сексуальное) возбуждение. Впрочем, определить точный оттенок возбуждения не всегда легко, кроме того, некоторые создатели ASMR, стремясь заинтересовать зрителя, намеренно сексуализируют свои действия и звуки.

Ученые указывают на сходство ощущений от АСМР с фриссоном – «мурашками» и легкой дрожью в теле, возникающими при прослушивании любимой музыки. Впрочем, есть и люди, относящиеся к ASMR-контенту (любому или к определенным его видам) противоположным образом: у них он вызывает резкое неприятие, отвращение, сходное с тем, что вызывает как скрип пенопласта по стеклу . Интересно то, что дискомфорт так же, как и удовольствие, сопряжен с появлением «мурашек», покалывания в коже. Есть и третья группа людей – нечувствительные или малочувствительные к АСМР. Они не испытывают никаких ощущений при контакте с триггерами. Такие люди могут обожать, например, прогулки у моря, но ролик со звуками прибоя не вызывает у них вообще никаких переживаний и воспринимается только как фоновый шум. Кстати, музыкальный фриссон они могут испытывать, что, вероятно, указывает на различные механизмы возникновения «мурашек» от музыки и от триггеров.

Как именно ASMR влияет на мозг, пока что доподлинно неизвестно. Вероятно, играет роль дофаминовая система головного мозга – именно нейромедиатор дофамин отвечает за ощущение удовольствия . Впрочем, далеко не все нейрофизиологи согласны с тем, что АСМР активирует дофаминовую систему – некоторые специалисты считают, что эффект от просмотра таких роликов на самом деле отсутствует, взамен этого срабатывает уверенность в действенности подобного контента, в том, что он успокаивает. Проще говоря, ASMR по мнению таких ученых – разновидность плацебо .

Есть еще одна версия, также имеющая право на жизнь. Некоторые специалисты считают АСМР современной разновидностью медитации – более соответствующей темпу и особенностям современной жизни. Если вдуматься, в этом суждении действительно есть рациональное зерно: атмосфера для медитаций создается теми же ASMR – горящими свечами, благовониями, тишиной, специальной музыкой или звуками. При этом эффект от медитации уже изучен и известно, что она может влиять на работу головного мозга.

Работ, которые указывали бы на вред АСМР, нет – так же, как и не найдено ни одного доказательства вреда медитаций. Вероятно, его и не может быть, если учесть, что значительную часть ASMR-триггеров составляют звуки природы, которые никак не могут навредить человеку. Поклонники такого контента, наоборот, указывают на пользу от него, сообщают, что он способствует снижению уровня стресса, помогает устранить беспокойство, облегчает проявления депрессии. Есть даже несколько сообщений о том, что АСМР, как и практики медитации, помогает облегчить умеренную боль.

Как лучше всего слушать ASMR

Для того чтобы максимально насладиться АСМР-контентом, нужно создать оптимальные условия для просмотра и прослушивания роликов. В первую очередь нужна спокойная обстановка, в которой сведены к минимуму внешние помехи. Очевидно, что прослушивание звуков дождя или аппетитного хрустения орешками вряд ли совместимо с бодрящей утренней пробежкой. Если считать, что ASMR – вариант современной медитации, то и относиться к нему стоит как к медитации, чтобы получить максимальное удовольствие и пользу.

Подавляющее большинство АСМР-роликов содержат звуковые триггеры, поэтому важно выбрать хорошие наушники, чтобы раскрыть все нюансы звуков. Наушники-вкладыши – неплохой вариант, но специалисты по ASMR рекомендуют выбрать накладные изделия с регулируемым оголовьем. Обратите внимание не только на качество звучания, но и на материал, из которого изготовлены «ушки» – он должен быть качественным, дышащим. Лучший вариант – наушники с функцией шумоподавления.

К оборудованию для просмотра условие одно: экран должен быть достаточного размера, чтобы просмотр ролика не вызывал дискомфорта и не требовал напряжения зрительных мышц и мышц шеи, поддержания неестественной позы. Иначе вместо ощущения расслабления и удовлетворения можно заработать проблемы со зрением и головную боль. Смотреть клипы на маленьком экране смартфона нежелательно – глаза быстро устают. С другой стороны, есть множество роликов, в которых основную роль играют аудио-триггеры, которые можно без проблем прослушивать на смартфоне, не фокусируясь на картинке.

Где можно найти ASMR-контент

Больше всего АСМР-роликов на ведущих платформах для размещения видео – например, на YouTube. Посмотреть такие видео можно на ноутбуке и даже на экране телевизора с функцией Smart TV. Но есть весомый минус: встроенная реклама может свести на нет ожидаемый эффект. Исправить этот недостаток помогут приложения к браузеру, отключающие рекламу, или платная подписка.

Еще можно скачать одно из специальных ASMR-приложений из App Store или Google Play. Таких приложений много: Brain Tingles, TeasEar, Sleep With Silk. Приложения могут быть бесплатными или требовать подписки, контент на них бывает самым разнообразным – стоит попробовать несколько разных и остановиться на том, которое понравится и подойдет именно вам.

Сложно сказать, приносит ли АСМР реальную пользу организму, но если именно вам такие ролики помогают расслабиться или настроиться на рабочий лад – смотрите их на здоровье!

Фото: eastnews.ru/MALCOLM PARK / Avalon/Photoshot; unsplash.com/Laura Chouette, Kelly Sikkema; Instagram/gibiofficial; pexels.com/Karolina Grabowska