Кто изобрел велосипед и почему он так называется?

Экскурс в историю.

Популярность велосипедов по всему миру растет – сегодня на них пересаживаются многие жители городов, в том числе и мегаполисов. Но мало кто задумывается, что это транспорт с богатой историей, полной легенд и мифов. Кто, когда и зачем придумал велосипед? Как он выглядел в самом начале? Почему он так называется и как он менялся с ходом времени? Рассказываем.

Мифы и правда

Кто придумал велосипед? Предлагаем шесть вариантов ответа – по числу легенд, которые сохранились в самых разных источниках.

1. Джованни Фонтана.

Он в 1418 году якобы первым изобразил устройство, состоящее из четырех колес, педалей и веревочного привода.

Венецианец был врачом и ученым, работал по большей части в области естествознания, хотя часть его работ посвящены инженерному делу и механике. Однако авторство того эскиза подтверждено не было, и сегодня ученые имя Фонтаны с изобретением велосипеда не связывают.

2. Леонардо да Винчи.

Ему приписывают авторство эскиза 1493 года, на котором изображено транспортное средство, очень напоминающее велосипед, только без руля и сиденья.

Звучит правдоподобно, ведь итальянец был великим ученым, предсказавшим появление многих современных средств техники и транспорта и оставившим огромное наследие. Только вот авторство того эскиза так же не подтверждено – по одной из версий, это фальсификация, дело рук итальянских монахов, живших в XX веке.

3. Стефан Варфлер.

Часовщик из Германии в 1685 году сконструировал трехколесную самодвижущуюся машину с ручным приводом.

Имя Варфлера в интернете не встречается вне контекста очень короткой истории про первый велосипед. Подтверждений этой версии нет.

4. Граф де Сиврак.

Француз якобы построил прообраз велосипеда в 1791 году – деревянную самоходную машину, которую стал импортировать зарубеж.

Эта версия широко тиражировалась в прессе и долгое время считалась верной. Однако де Сиврак не изобретал велосипед, потому что его самого не существовало. Графа выдумал журналист Луи Бодри. В основу образа легла история Джина Хенри Сиврака, который в 1817 году первым стал импортировать четырехколесные экипажи.

5. Ефим Артамонов.

Уральский крепостной якобы создал велосипед в начале XIX века, а потом по приказу хозяина отправился на нем к императору Александру I. Царь был так впечатлен изобретением, что даже даровал семье Артамоновых свободу.

Некоторые крепостные и правда были очень мастеровиты и изобретательны, однако никаких документальных подтверждений этой истории нет. Более того, экспертиза показала, что хранящийся в музее Нижнего Тагила велосипед, на котором якобы и было совершено путешествие, – изделие гораздо более позднее, как минимум 1870-х.

6. Карл Дрез.

В 1817 году немецкий барон якобы придумал Laufmaschine («машину для пробежек») – двухколесный транспорт с рулем, но без педалей. Для движения нужно было отталкиваться от земли ногами – как на современных беговелах.

Да, именно Дреза историки считают настоящим создателем велосипеда – в 1817-м немец получил патент на свое изобретение, и этот год официально является годом рождения популярного транспорта.

При этом само слово велосипед появилось чуть позже – в 1818-м его ввел француз Жозеф Ньепс. Французское vélocipède происходит от латинских слов velox и pes – быстрые ноги.

Как менялся изобретенный велосипед

В 1830 году шотландец Томас Макколл создал первый велосипед с педалями . Заднее колесо у этой модели было больше переднего, к которому, в свою очередь, крепились рычаги, осуществляющие движение. Цепи, конечно, у велосипеда пока не было.

Первый педальный привод с возвратно-поступательным движением (основанное на поступательном движении деталей, периодически возвращаемых в исходное положение) разработал соотечественник Макколла Киркпатрик Макмиллан спустя девять лет.

Резиновые шины придумал англичанин Роберт Уильям Томпсон в 1845 году . Прежде в ходу были только деревянные или металлические колеса без каких-либо накладок.

Тормоз, седло с пружинами и педальный тип привода колеса спереди с шатунами, расположенными на колесной оси – изобретение француза Пьера Мишо . Он получил патент в 1853 году. В англоязычных источниках модель Мишо называют bone shaker – «костотряс».

Колесо, в котором были не только резиновые шины, но и частые металлические спицы, придумал англичанин Каупер Эдуард Альфред в 1868-м . А спустя два года появились большеколесные велосипеды, которые назывались penny-farting (как английские монеты пенни и фартинг). Педали у них располагались на большом переднем колесе, а сиденье располагалось сверху от них.

В 1872 году немец Фридрих Фишер по патенту Жюля Сюрирейема стал производить стальные шариковые подшипники для колес (сборочные узлы, выполняющие функцию опоры вращающейся системы), а спустя четыре года англичане Харрисон и Броувет получили патент на суппортные тормоза (управляемые при помощи троса; тормоз крепится к одной точке над колесом). Их соотечественники Филлот и Скотт в 1878 году изобрели планетарный механизм для переключения скоростей, а Генри Джон Лоусон – цепную передачу.

Спустя десятилетие в ход вошли камерные шины: шотландец Джон Бойд Данлоп надел наполненный водой гуттаперчевый садовый шланг на колесо, однако вода оказалась неэффективным наполнителем. Тогда он придумал ниппель и наполнил шланг воздухом.

Современный облик

Сначала все безопасные велосипеды были похожи на современные трековые (высокие, с горизонтальной рамой, рулем-бабочкой или бараном, без переключения передач). На них ездили богачи и аристократы, было множество женских и мужских велоклубов, которые проводили прогулки по выходным.

С изобретением переключателя скоростей появились шоссейные велосипеды, предназначенные для езды на длинные расстояния . С этого момента стали проводить большие шоссейные соревнования – первый Тур де Франс состоялся в 1903 году.

Велосипеды с подвеской сзади и спереди появились в 1915-м, а в 1933-м Игнац Швин и Адольф Арнольд представили первый круизер – велосипед, предназначенный для неспешных прогулок.

В середине 1970-х создали титановые и углепластиковые (карбоновые) велосипеды – более легкие и удобные по сравнению со стальными и алюминиевыми .

А первый горный велосипед появился в 1977-м. Тогда же популярность стали набирать и ВМХ-велосипеды, модели со специальным выносным рулем, укомплектованным усиленной перекладиной.

Со временем велосипеды стали адаптировать для самых разных нужд. Появились, в частности, городские, туринговые, циклокроссовые, трековые, гибридные, фэтбайки, электровелосипеды. Два столетия потребовалось велосипеду, чтобы прийти к такому разнообразию, и то, что актуальности этот транспорт не теряет, подсказывает: это еще не конец.

Фото: unsplash.com/Dovile Ramoskaite, Jonny Kennaugh; wikipedia.org; cyclehistory.wordpress.com; dw.com