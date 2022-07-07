Роль йода в организме. Дефицит и избыток, нормы потребления, в каких продуктах содержится

Йод играет важную роль в организме, так как входит в состав гормонов щитовидной железы. Эти гормоны необходимы для нормальной работы организма, а также для роста и развития ребенка.
Дефицит йода вызывает множество неприятных симптомов и может привести к нарушению когнитивных функций, поэтому важно добавлять в рацион продукты, богатые йодом – рыбу и морепродукты, зерновые, молочную продукцию.
Что такое йод
Йод относится к биологически значимым элементам, то есть необходим для нормального функционирования организма.
Элемент был впервые обнаружен французским химиком Бернаром Куртуа в 1811 году, когда он получил фиолетовый пар из золы морских водорослей в процессе производства пороха. В 1813 году его соотечественник Жозеф Луи Гей-Люссак предложил назвать новый элемент «йодом», что в переводе с древнегреческого означает «фиолетовый».
Кристал йода
В чистом виде йод ядовит. Избыточное потребление йода может вызвать воспаление и рак щитовидной железы. Смертельная доза для взрослого организма составляет 30–40 мг/кг или от 2 до 3 г для человека массой 70 кг.
Роль йода в организме
В 1895 году немецкий химик Ойген Бауман впервые обнаружил йод в щитовидной железе, а в 1917–м американский патологоанатом Дэвид Марин смог доказать, что зоб (опухоль щитовидной железы) вызывается дефицитом йода в организме. Лечение с добавлением элемента в рацион предотвращало развитие заболевания.
В начале 1920–х годов в США и Швейцарии стали применять йодированную соль для профилактики развития зоба и кретинизма (задержка умственного и физического развития, которая возникает из-за недостаточной выработки гормонов щитовидной железы).
Йод является компонентом тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, – тироксина и трийодтиронина, которые, в свою очередь, играют важную роль в функционировании организма. Тиреоидные гормоны:
- регулируют скорость, с которой тело расходует калории (скорость метаболизма), температуру тела;
- влияют на синтез белка, рост мышц, восстановление тканей;
- необходимы для нормальной работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем;
- регулируют рост и развитие ребенка и плода.
Норма йода в организме и суточные нормы потребления
В организме здорового взрослого человека содержится от 15 до 20 мг йода, из них 70–80% – в щитовидной железе. Нормальным содержанием йода в сыворотке крови считается 0,05–0,1 мкг/мл.
Роспотребнадзор рекомендует придерживаться потребления йода на уровне 65–230 мкг/сутки при верхнем допустимом уровне в 600 мкг/сутки. ВОЗ и Национальный институт здоровья США устанавливают норму потребления йода для взрослых в 150 мкг/сутки при верхнем пределе в 1,1 мг/сутки.
Суточные нормы потребления для разных возрастных групп составляют:
- младенцы (до 1 года) – 60 мкг/сутки;
- дети от 1 до 3 лет – 70 мкг/сутки;
- дети от 3 до 7 лет – 100 мкг/сутки;
- дети от 7 до 11 лет – 120 мкг/сутки;
- мальчики от 11 до 14 лет – 130 мкг/сутки;
- юноши от 14 до 18 лет, девочки и девушки от 11 до 18 лет – 150 мкг/сутки;
- взрослые – 150 мкг/сутки;
- беременные – 220 мкг/сутки;
- кормящие – 290 мкг/сутки.
Россия относится к странам с недостаточным потреблением йода среди населения, причем эта проблема относится ко всем регионам. Средний житель России получает в три раза меньше йода, чем необходимо. В связи с этим требуется профилактика: ВОЗ считает йодирование соли оптимальным средством предотвращения развития йододефицита.
Нехватка йода в организме
В 1980 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый глобальный отчет, посвященный распространенности зоба. Было отмечено, что на тот момент от 20 до 60% населения Земли страдало дефицитом йода и/или зобом, при этом бо́льшая часть приходилась на развивающиеся страны.
Контролируемые исследования в 70–90-х годах показали, что добавление йода в рацион не только снижает вероятность возникновения кретинизма у детей в йододефицитных регионах, но и предотвращает снижение когнитивных функций у взрослых. Впоследствии повсеместное распространение йодированной соли позволило сократить возникновение заболеваний, вызванных дефицитом йода.
К симптомам дефицита йода относятся:
- увеличение щитовидной железы;
- видимая шишка (зоб) на шее;
- увеличение веса;
- усталость и слабость;
- истончение волос;
- сухая кожа;
- замедленный сердечный ритм;
- проблемы с обучением и памятью;
- нарушение менструального цикла.
Основные причины дефицита йода – употребление в пищу продуктов, выращенных на бедной йодом почве (что характерно для горных районов и зон с частыми наводнениями), а также несбалансированная диета. Дефицит йода чаще встречается у женщин.
Нехватка элемента в организме увеличивает риск возникновения следующих заболеваний:
- бесплодие;
- аутоиммунные заболевания щитовидной железы;
- рак щитовидной железы и другие формы рака;
- гипертония.
У беременных дефицит йода в организме может привести к выкидышу, мертворождаемости, врожденным аномалиям плода, перинатальной смертности (ранняя младенческая смертность). У новорожденных может развиться эндемический кретинизм (задержка физического и умственного развития).
Нехватка йода в организме диагностируется через анализ крови. Дополнительно могут проводиться анализы для определения уровня гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона (ТТГ – гормон, синтезируемый в гипофизе и поддерживающий постоянную концентрацию гормонов щитовидной железы).
Если врач установит факт дефицита, он может назначить в качестве лечения:
- прием добавок с йодом;
- добавление йодированной соли в рацион;
- корректировку питания с добавлением продуктов, богатых йодом – рыбы, морепродуктов, водорослей, молочной продукции.
Избыток йода в организме
Избыток йода встречается редко и обычно связан с чрезмерным потреблением добавок йода. Иногда люди, проживающие в прибрежных регионах, потребляют слишком много морепродуктов и морских водорослей и пьют воду с высоким содержанием йода, из-за чего может возникать избыток йода.
К характерным симптомам избытка йода относятся:
- медный привкус во рту и увеличенное слюноотделение;
- раздражение пищеварительного тракта, тошнота, рвота, диарея;
- сыпь.
Если избыток йода в организме подтвержден, то рекомендуется заменить йодированную соль на соль, не обогащенную йодом, а также сократить потребление продуктов, богатых йодом (морепродуктов, морских водорослей, молочной продукции), и избегать приема добавок, содержащих йод.
В каких продуктах содержится йод
|Продукт
|Содержание йода, мкг на 100 г*
|Соль йодированная
|4660
|Сушеные морские водоросли
|2320
|Морская капуста
|до 480
|Корюшка
|216
|Треска
|186
|Пармезан
|78,3
|Рыбные палочки и котлеты
|68,7
|Греческий йогурт
|51,2
|Яйца
|49,2
|Шоколадный батончик
|46,8
|Минтай
|43,5
|Сливочный сыр
|39,4
|Лосось
|38,4
|Молоко
|34,3
|Шоколадное мороженое
|32,2
|Сметана
|30,2
|Шоколадный молочный коктейль
|28,1
|Пицца с сыром
|23,3
|Кукурузный хлеб
|21,5
|Пончик
|17,4
|Креветки
|14,7
|Сырные крекеры
|14,3
|Маффин
|12,9
|Чизбургер
|11,1
|Гранола
|10,8
|Апельсиновый сок
|10,1
|Майонез
|5,9
*По данным Министерства сельского хозяйства США
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Фото: Gettyimages.ru/Justin Sullivan;globallookpress.com/digifoodstock.com; commons.wikimedia.org; unsplash.com/Molnár Bálint, Sebastian Coman Photography
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