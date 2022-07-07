ЗОЖ Daily
Блог
Здоровье

Роль йода в организме. Дефицит и избыток, нормы потребления, в каких продуктах содержится

Здоровье
ЗОЖ
Питание
Медицина
Здоровье Здоровье

Йод играет важную роль в организме, так как входит в состав гормонов щитовидной железы. Эти гормоны необходимы для нормальной работы организма, а также для роста и развития ребенка.

Дефицит йода вызывает множество неприятных симптомов и может привести к нарушению когнитивных функций, поэтому важно добавлять в рацион продукты, богатые йодом – рыбу и морепродукты, зерновые, молочную продукцию.

Что такое йод

Йод относится к биологически значимым элементам, то есть необходим для нормального функционирования организма.

Элемент был впервые обнаружен французским химиком Бернаром Куртуа в 1811 году, когда он получил фиолетовый пар из золы морских водорослей в процессе производства пороха. В 1813 году его соотечественник Жозеф Луи Гей-Люссак предложил назвать новый элемент «йодом», что в переводе с древнегреческого означает «фиолетовый».

Кристал йода

В чистом виде йод ядовит. Избыточное потребление йода может вызвать воспаление и рак щитовидной железы. Смертельная доза для взрослого организма составляет 30–40 мг/кг или от 2 до 3 г для человека массой 70 кг.

Роль йода в организме

В 1895 году немецкий химик Ойген Бауман впервые обнаружил йод в щитовидной железе, а в 1917–м американский патологоанатом Дэвид Марин смог доказать, что зоб (опухоль щитовидной железы) вызывается дефицитом йода в организме. Лечение с добавлением элемента в рацион предотвращало развитие заболевания.

В начале 1920–х годов в США и Швейцарии стали применять йодированную соль для профилактики развития зоба и кретинизма (задержка умственного и физического развития, которая возникает из-за недостаточной выработки гормонов щитовидной железы).

Йод является компонентом тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, – тироксина и трийодтиронина, которые, в свою очередь, играют важную роль в функционировании организма. Тиреоидные гормоны:

  • регулируют скорость, с которой тело расходует калории (скорость метаболизма), температуру тела;
  • влияют на синтез белка, рост мышц, восстановление тканей;
  • необходимы для нормальной работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем;
  • регулируют рост и развитие ребенка и плода.

Норма йода в организме и суточные нормы потребления

В организме здорового взрослого человека содержится от 15 до 20 мг йода, из них 70–80% – в щитовидной железе. Нормальным содержанием йода в сыворотке крови считается 0,05–0,1 мкг/мл.

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться потребления йода на уровне 65–230 мкг/сутки при верхнем допустимом уровне в 600 мкг/сутки. ВОЗ и Национальный институт здоровья США устанавливают норму потребления йода для взрослых в 150 мкг/сутки при верхнем пределе в 1,1 мг/сутки.

Суточные нормы потребления для разных возрастных групп составляют:

  • младенцы (до 1 года) – 60 мкг/сутки;
  • дети от 1 до 3 лет – 70 мкг/сутки;
  • дети от 3 до 7 лет – 100 мкг/сутки;
  • дети от 7 до 11 лет – 120 мкг/сутки;
  • мальчики от 11 до 14 лет – 130 мкг/сутки;
  • юноши от 14 до 18 лет, девочки и девушки от 11 до 18 лет – 150 мкг/сутки;
  • взрослые – 150 мкг/сутки;
  • беременные – 220 мкг/сутки;
  • кормящие – 290 мкг/сутки.

Россия относится к странам с недостаточным потреблением йода среди населения, причем эта проблема относится ко всем регионам. Средний житель России получает в три раза меньше йода, чем необходимо. В связи с этим требуется профилактика: ВОЗ считает йодирование соли оптимальным средством предотвращения развития йододефицита.

Нехватка йода в организме

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый глобальный отчет, посвященный распространенности зоба. Было отмечено, что на тот момент от 20 до 60% населения Земли страдало дефицитом йода и/или зобом, при этом бо́льшая часть приходилась на развивающиеся страны.

Контролируемые исследования в 70–90-х годах показали, что добавление йода в рацион не только снижает вероятность возникновения кретинизма у детей в йододефицитных регионах, но и предотвращает снижение когнитивных функций у взрослых. Впоследствии повсеместное распространение йодированной соли позволило сократить возникновение заболеваний, вызванных дефицитом йода.

К симптомам дефицита йода относятся:

  • увеличение щитовидной железы;
  • видимая шишка (зоб) на шее;
  • увеличение веса;
  • усталость и слабость;
  • истончение волос;
  • сухая кожа;
  • замедленный сердечный ритм;
  • проблемы с обучением и памятью;
  • нарушение менструального цикла.

Основные причины дефицита йода – употребление в пищу продуктов, выращенных на бедной йодом почве (что характерно для горных районов и зон с частыми наводнениями), а также несбалансированная диета. Дефицит йода чаще встречается у женщин.

Нехватка элемента в организме увеличивает риск возникновения следующих заболеваний:

  • бесплодие;
  • аутоиммунные заболевания щитовидной железы;
  • рак щитовидной железы и другие формы рака;
  • гипертония.

У беременных дефицит йода в организме может привести к выкидышу, мертворождаемости, врожденным аномалиям плода, перинатальной смертности (ранняя младенческая смертность). У новорожденных может развиться эндемический кретинизм (задержка физического и умственного развития).

Нехватка йода в организме диагностируется через анализ крови. Дополнительно могут проводиться анализы для определения уровня гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона (ТТГ – гормон, синтезируемый в гипофизе и поддерживающий постоянную концентрацию гормонов щитовидной железы).

Если врач установит факт дефицита, он может назначить в качестве лечения:

  • прием добавок с йодом;
  • добавление йодированной соли в рацион;
  • корректировку питания с добавлением продуктов, богатых йодом – рыбы, морепродуктов, водорослей, молочной продукции.

Избыток йода в организме

Избыток йода встречается редко и обычно связан с чрезмерным потреблением добавок йода. Иногда люди, проживающие в прибрежных регионах, потребляют слишком много морепродуктов и морских водорослей и пьют воду с высоким содержанием йода, из-за чего может возникать избыток йода.

К характерным симптомам избытка йода относятся:

  • медный привкус во рту и увеличенное слюноотделение;
  • раздражение пищеварительного тракта, тошнота, рвота, диарея;
  • сыпь.

Если избыток йода в организме подтвержден, то рекомендуется заменить йодированную соль на соль, не обогащенную йодом, а также сократить потребление продуктов, богатых йодом (морепродуктов, морских водорослей, молочной продукции), и избегать приема добавок, содержащих йод.

В каких продуктах содержится йод

Продукт  Содержание йода, мкг на 100 г*
Соль йодированная  4660
Сушеные морские водоросли  2320
Морская капуста  до 480
Корюшка  216
Треска  186
Пармезан  78,3
Рыбные палочки и котлеты  68,7
Греческий йогурт  51,2
Яйца  49,2
Шоколадный батончик  46,8
Минтай  43,5  
Сливочный сыр  39,4
Лосось  38,4
Молоко  34,3
Шоколадное мороженое  32,2
Сметана  30,2
Шоколадный молочный коктейль    28,1
Пицца с сыром  23,3
Кукурузный хлеб  21,5
Пончик  17,4
Креветки  14,7
Сырные крекеры  14,3
Маффин  12,9
Чизбургер  11,1
Гранола  10,8
Апельсиновый сок  10,1
Майонез  5,9

*По данным Министерства сельского хозяйства США

Больше о правильном питании

Фото: Gettyimages.ru/Justin Sullivan;globallookpress.com/digifoodstock.com; commons.wikimedia.orgunsplash.com/Molnár Bálint, Sebastian Coman Photography

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные