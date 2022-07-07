Роль йода в организме. Дефицит и избыток, нормы потребления, в каких продуктах содержится

Йод играет важную роль в организме, так как входит в состав гормонов щитовидной железы. Эти гормоны необходимы для нормальной работы организма, а также для роста и развития ребенка.

Дефицит йода вызывает множество неприятных симптомов и может привести к нарушению когнитивных функций, поэтому важно добавлять в рацион продукты, богатые йодом – рыбу и морепродукты, зерновые, молочную продукцию.

Что такое йод

Йод относится к биологически значимым элементам, то есть необходим для нормального функционирования организма.

Элемент был впервые обнаружен французским химиком Бернаром Куртуа в 1811 году, когда он получил фиолетовый пар из золы морских водорослей в процессе производства пороха. В 1813 году его соотечественник Жозеф Луи Гей-Люссак предложил назвать новый элемент «йодом», что в переводе с древнегреческого означает «фиолетовый».

Кристал йода

В чистом виде йод ядовит. Избыточное потребление йода может вызвать воспаление и рак щитовидной железы. Смертельная доза для взрослого организма составляет 30–40 мг/кг или от 2 до 3 г для человека массой 70 кг.

Роль йода в организме

В 1895 году немецкий химик Ойген Бауман впервые обнаружил йод в щитовидной железе, а в 1917–м американский патологоанатом Дэвид Марин смог доказать, что зоб (опухоль щитовидной железы) вызывается дефицитом йода в организме. Лечение с добавлением элемента в рацион предотвращало развитие заболевания.

В начале 1920–х годов в США и Швейцарии стали применять йодированную соль для профилактики развития зоба и кретинизма (задержка умственного и физического развития, которая возникает из-за недостаточной выработки гормонов щитовидной железы).

Йод является компонентом тиреоидных гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, – тироксина и трийодтиронина, которые, в свою очередь, играют важную роль в функционировании организма. Тиреоидные гормоны:

регулируют скорость, с которой тело расходует калории (скорость метаболизма), температуру тела;

влияют на синтез белка, рост мышц, восстановление тканей;

необходимы для нормальной работы пищеварительной и сердечно-сосудистой систем;

регулируют рост и развитие ребенка и плода.

Норма йода в организме и суточные нормы потребления

В организме здорового взрослого человека содержится от 15 до 20 мг йода, из них 70–80% – в щитовидной железе. Нормальным содержанием йода в сыворотке крови считается 0,05–0,1 мкг/мл.

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться потребления йода на уровне 65–230 мкг/сутки при верхнем допустимом уровне в 600 мкг/сутки. ВОЗ и Национальный институт здоровья США устанавливают норму потребления йода для взрослых в 150 мкг/сутки при верхнем пределе в 1,1 мг/сутки.

Суточные нормы потребления для разных возрастных групп составляют:

младенцы (до 1 года) – 60 мкг/сутки;

дети от 1 до 3 лет – 70 мкг/сутки;

дети от 3 до 7 лет – 100 мкг/сутки;

дети от 7 до 11 лет – 120 мкг/сутки;

мальчики от 11 до 14 лет – 130 мкг/сутки;

юноши от 14 до 18 лет, девочки и девушки от 11 до 18 лет – 150 мкг/сутки;

взрослые – 150 мкг/сутки;

беременные – 220 мкг/сутки;

кормящие – 290 мкг/сутки.

Россия относится к странам с недостаточным потреблением йода среди населения, причем эта проблема относится ко всем регионам. Средний житель России получает в три раза меньше йода, чем необходимо. В связи с этим требуется профилактика: ВОЗ считает йодирование соли оптимальным средством предотвращения развития йододефицита.

Нехватка йода в организме

В 1980 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый глобальный отчет, посвященный распространенности зоба. Было отмечено, что на тот момент от 20 до 60% населения Земли страдало дефицитом йода и/или зобом, при этом бо́льшая часть приходилась на развивающиеся страны.

Контролируемые исследования в 70–90-х годах показали, что добавление йода в рацион не только снижает вероятность возникновения кретинизма у детей в йододефицитных регионах, но и предотвращает снижение когнитивных функций у взрослых. Впоследствии повсеместное распространение йодированной соли позволило сократить возникновение заболеваний, вызванных дефицитом йода.

К симптомам дефицита йода относятся:

увеличение щитовидной железы;

видимая шишка (зоб) на шее;

увеличение веса;

усталость и слабость;

истончение волос;

сухая кожа;

замедленный сердечный ритм;

проблемы с обучением и памятью;

нарушение менструального цикла.

Основные причины дефицита йода – употребление в пищу продуктов, выращенных на бедной йодом почве (что характерно для горных районов и зон с частыми наводнениями), а также несбалансированная диета. Дефицит йода чаще встречается у женщин.

Нехватка элемента в организме увеличивает риск возникновения следующих заболеваний:

бесплодие;

аутоиммунные заболевания щитовидной железы;

рак щитовидной железы и другие формы рака;

гипертония.

У беременных дефицит йода в организме может привести к выкидышу, мертворождаемости, врожденным аномалиям плода, перинатальной смертности (ранняя младенческая смертность). У новорожденных может развиться эндемический кретинизм (задержка физического и умственного развития).

Нехватка йода в организме диагностируется через анализ крови. Дополнительно могут проводиться анализы для определения уровня гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона (ТТГ – гормон, синтезируемый в гипофизе и поддерживающий постоянную концентрацию гормонов щитовидной железы).

Если врач установит факт дефицита, он может назначить в качестве лечения:

прием добавок с йодом;

добавление йодированной соли в рацион;

корректировку питания с добавлением продуктов, богатых йодом – рыбы, морепродуктов, водорослей, молочной продукции.

Избыток йода в организме

Избыток йода встречается редко и обычно связан с чрезмерным потреблением добавок йода. Иногда люди, проживающие в прибрежных регионах, потребляют слишком много морепродуктов и морских водорослей и пьют воду с высоким содержанием йода, из-за чего может возникать избыток йода.

К характерным симптомам избытка йода относятся:

медный привкус во рту и увеличенное слюноотделение;

раздражение пищеварительного тракта, тошнота, рвота, диарея;

сыпь.

Если избыток йода в организме подтвержден, то рекомендуется заменить йодированную соль на соль, не обогащенную йодом, а также сократить потребление продуктов, богатых йодом (морепродуктов, морских водорослей, молочной продукции), и избегать приема добавок, содержащих йод.

В каких продуктах содержится йод

Продукт Содержание йода, мкг на 100 г* Соль йодированная 4660 Сушеные морские водоросли 2320 Морская капуста до 480 Корюшка 216 Треска 186 Пармезан 78,3 Рыбные палочки и котлеты 68,7 Греческий йогурт 51,2 Яйца 49,2 Шоколадный батончик 46,8 Минтай 43,5 Сливочный сыр 39,4 Лосось 38,4 Молоко 34,3 Шоколадное мороженое 32,2 Сметана 30,2 Шоколадный молочный коктейль 28,1 Пицца с сыром 23,3 Кукурузный хлеб 21,5 Пончик 17,4 Креветки 14,7 Сырные крекеры 14,3 Маффин 12,9 Чизбургер 11,1 Гранола 10,8 Апельсиновый сок 10,1 Майонез 5,9

*По данным Министерства сельского хозяйства США

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Sullivan;globallookpress.com/digifoodstock.com; commons.wikimedia.org; unsplash.com/Molnár Bálint, Sebastian Coman Photography