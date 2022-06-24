Грожан чуть не сгорел в болиде «Ф-1» полтора года назад. Ожоги и боль не прошли до сих пор – нужны особые упражнения для сохранения чувствительности

29 ноября 2020 года Ромен Грожан попал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна: его болид на скорости 221 км/ч врезался в ограждение, развалился на две половины и загорелся. Меры безопасности (система защиты головы гало) и огнеупорная экипировка спасли пилоту жизнь. Тем не менее его руки сильно обгорели, что привело к последующим операциям и долгому восстановлению.

Вместе с хирургом Светланой Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины) мы разобрались в характере травм, полученных Роменом, сроках восстановления и других медицинских вопросах, связанных с ожогами.

Грожан получил химический ожог, который обычно заживает дольше

Ожоги от горящего топлива и плавящейся синтетической ткани (в данном случае – перчаток) – не только термические, но и химические, потому что топливо и синтетика содержат в себе раздражающие кожу химические вещества. Такой ожог может заживать дольше, чем обычный термический.

Есть четыре степени тяжести ожогов. I–II степени – поверхностные ожоги. При II степени образуются пузыри, но ростковый слой кожи не задет, поэтому такой ожог полностью заживает без рубцов. Ожог III B степени затрагивает ростковый слой кожи, поэтому его заживление без рубца невозможно.

Термический ожог III А и B степени, как у Ромена на левой руке, заживает ориентировочно в течение 1–3 месяцев. Так как это топливный ожог, он может заживать и дольше. Термический ожог I–II степени (на правой руке Грожана) заживает до месяца, но, судя по фото, которое было сделано спустя 1,5 месяца после аварии, ожог тогда еще не затянулся полностью. Можно предположить, что в его случае сроки заживления увеличились вдвое.

Фото рук Грожана через 1,5 месяца после аварии

Первые действия при ожогах: зачем руки бинтуют

Главное, что нужно сделать сразу же – по возможности освободить кожу от горящей одежды и охладить ее: необходимо отвести тепло, которое в момент получения ожога разрушает ткани. Чем быстрее будет охлаждена кожа, тем меньше будут повреждения. Охладить кожу можно под проточной холодной водой или холодным компрессом.

После того, как кожу охладили, руки бинтуют, чтобы не повредить образовавшиеся волдыри и не занести в них инфекцию. На фото из больницы руки полностью забинтованы: это могут быть повязки с препаратами с соединениями серебра, которые предотвращают инфицирование раны.

Фото из больницы в день аварии

После того, как рана очистится от отмерших тканей, она начнет затягиваться грануляциями (молодая соединительная ткань, образующаяся в процессе заживления). На этом этапе повязки накладываются, чтобы защитить грануляции от случайного травмирования и высыхания.

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Рубцы выглядят пугающе. Как их уменьшить?

Есть много неоперационных методов для профилактики грубых рубцов и их устранения. До того, как рубец сформируется (то есть после того, как поверхность раны затянется, но до того как пройдет шесть месяцев с момента ожога), можно применять:

силиконовые пластыри и гели – они сдавливают поверхность раны, препятствуя выработке в ней коллагена и образованию грубого рубца;

давящие повязки, бандажи, компрессионное белье из эластичного хлопка – действуют аналогично силиконовым пластырям, сдавливая поверхность затягивающейся ожоговой раны и препятствуя образованию гипертрофических рубцов на ней;

противорубцовые кремы и мази – содержат компоненты, снимающие воспаление, а также ферменты, препятствующие формированию грубых рубцов.

Когда рубцы уже сформировались, можно проводить:

шлифовку кожи, например лазерный пилинг. Это не только способствует разглаживанию поверхности рубца, но и помогает восстановить объем движений или снизить неприятные ощущения, если неудачно сформировавшийся шрам стал их причной;

инъекции ферментов и глюкокортикостероидов (стероидные гормоны) в рубец – назначаются при келоидных рубцах, чтобы не допустить их дальнейшее разрастание;

противорубцовые кремы и мази.

Все эти методы эффективны только при курсовом применении, нередко длительном. Кроме того, выбирать способ лечения должен врач, в индивидуальном порядке.

Какие существуют операционные методы по восстановлению внешнего вида кожи

Спустя год Грожан выложил фотографии рук, где видны сформировавшиеся рубцы:

Со временем рубцы даже от глубоких ожогов постепенно сглаживаются, но незначительно: они все равно остаются заметными. Вернуться к состоянию как до травмы кожа может только в том случае, если ожог не затронул ростковый слой кожи, то есть при ожогах от I до III А степени. Более глубокие ожоги всегда заживают с образованием грубых рубцов, которые могут затруднять движения и вызывать неприятные ощущения. Видимость и неровность таких рубцов можно уменьшить только при помощи пластической операции или лазерной шлифовки.

Восстановительные операции обычно выполняют не ранее, чем через шесть месяцев после ожога, то есть тогда, когда рубец уже сформирован. В редких случаях операция может быть проведена раньше – например, если рубцы мешают сгибаться руке, есть контрактура (временное или постоянное ограничение подвижности в суставе). Но для чисто косметических операций все-таки нужно дождаться, чтобы прошло как минимум полгода.

Ожоги рук опасны снижением чувствительности и ограничениями в подвижности

Возвращение чувствительности во многом зависит от того, насколько глубоким был ожог и как быстро регенерирует нервная ткань у конкретного пациента. Чувствительность при ожоге как у Ромена восстанавливается в течение нескольких месяцев (до года после ожога). Случается, что полностью восстановить ее не удается.

Ожоги рук опасны тем, что на руках слой подкожно-жировой клетчатки небольшой, практически сразу под кожей находятся связки и суставы. Они очень уязвимы для высокой температуры. Послеожоговые контрактуры кисти – не редкость. Для профилактики контрактур могут накладывать шины на кисти, рекомендовать выполнение специальных упражнений для разработки суставов. Если связки повреждены высокой температурой или же если на коже образовались грубые рубцы, мешающие сгибанию в суставах, проводятся хирургические операции для восстановления подвижности кисти.

В интервью спустя год после аварии Ромен делился: «Мне больно 23 часа в сутки. Мне нужно делать специальные упражнения каждые 10 минут, чтобы не потерять подвижность. Это не радует, но, по крайней мере, у меня есть две руки, и я могу водить машину, я могу обнимать своих детей, играть с ними. Это главное».

Глубокие ожоги часто приводят к разрушению нервных волокон. Рана на коже затягивается, рубцуется, параллельно пытаются восстановиться нервные волокна, но, когда они сильно разрушены, на месте повреждения может возникнуть утолщение – невринома.

Такие образования на нервах становятся источником постоянных болей. Кроме того, даже если невринома не образовалась, нерв может сдавливаться кожными рубцами и тоже болеть. Боль при невриноме или если нерв сдавливает рубцовая ткань сохраняется постоянно.

Помочь больному можно, но выбирать способ лечения нужно в индивидуальном порядке, определив причины боли. Спектр методов лечения широкий: хирургические операции (удаление неврином и стягивающих ткани рубцов), блокады нервных окончаний (дают временное облегчение болей), массаж.

Также у некоторых больных имеет место чисто психосоматическая боль (как реакция на перенесенный стресс), без реальных предпосылок в виде неврином или сдавливания нервов. Такая боль может со временем пройти самостоятельно.

При психосоматических болях хороший эффект дают психотерапия или подбор медикаментозного лечения проблемы.

Фото: instagram.com/grosjeanromain, nine.com.au, dailymail.co.uk, givemesport.com