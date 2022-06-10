Курение вейпа вызывает прыщи и аллергию. Какие еще побочные эффекты есть у электронных сигарет? Как с ними справляться?

В последние годы все большую популярность набирает курение вейпов – электронных сигарет. Кто-то видит в них менее вредную и более трендовую альтернативу обычным сигаретам, а кто-то переходит на них в надежде бросить курить. Одни видят в этом модное веяние, другие стремятся таким образом отказаться от обычных сигарет. Важно понимать, что курение вейпа несет вред здоровью и может вызывать побочные явления, например тошноту, изжогу и головокружение.

Разбор самых частых последствий курения вейпа подготовил медицинский автор Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Почему тошнит от электронной сигареты

Тошнота после курения, как правило, связана с передозировкой никотином. За счет ароматических добавок вкус никотина маскируется в жидкостях для электронных сигарет. В результате человек может получить высокую дозу никотина, не осознавая этого. В таком случае есть риск возникновения острого отравления никотином.

Проявления этого состояния различны. Чаще всего возникает тошнота: ее испытывают половина людей с никотиновым отравлением. В течение 15–60 минут после курения могут возникнуть следующие симптомы:

повышенное слюноотделение;

боль в животе;

бледность кожи;

обильное потоотделение;

повышение кровяного давления;

учащение пульса;

частое дыхание;

головокружение и потеря равновесия;

головная боль;

дрожь в руках.

Если возникли такие симптомы, прекратите потребление никотина и обеспечьте доступ свежего воздуха (откройте окно, расстегните пуговицы на рубашке).

В тяжелых случаях через 1–3 часа проявляются отдаленные симптомы никотинового отравления:

диарея;

низкое артериальное давление и замедление сердечного ритма (в ответ на высокие показатели сразу после курения);

аритмия;

кома;

мышечная слабость;

поверхностное затрудненное дыхание, острая дыхательная недостаточность (угрожающее жизни состояние, связанное с нарушение работы легких).

Обнаружив симптомы тяжелого отравления, необходимо обратиться к врачу или вызвать скорую медицинскую помощь. Специалисты окажут неотложную помощь.

Почему болит и кружится голова после вейпа

«Легкость в голове» – один из эффектов никотина. Головная боль и головокружение – частые побочные эффекты высокой дозы никотина. Лучший вариант в подобных случаях – полный отказ от курения и вейпинга. Если это невозможно, стоит снизить дозу потребляемого никотина.

В некоторых случаях головная боль возникает после перехода с обычных сигарет на вейп. Помимо никотина в табаке содержится еще 5 алкалоидов (анабазин, норникотин, анатабин, котинин и миосмин), в то время как в жидкостях для электронных сигарет их нет. Эти алкалоиды повышают тягу к никотину и продлевают синдром отмены при отказе от никотина, самые частые симптомы которого – головная боль, тошнота и раздражительность. Облегчить состояние в данном случае можно только приемом обезболивающих препаратов. Окончательно головная боль пройдет после полного избавления организма от зависимости.

Почему нельзя парить на голодный желудок

Курение электронных сигарет на голодный желудок способствует развитию гастрита и язвы желудка.

В состоянии голода в желудке выделяется желудочный сок, состоящий из пищеварительных ферментов и соляной кислоты – организм готовится к предстоящему приему пищи. Если еда не поступает, они могут поразить стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Чтобы это предотвратить, включаются защитные механизмы в желудке: выделяются мукоидная слизь и бикарбонат натрия, которые нейтрализуют кислоту.

Никотин нарушает работу защитных механизмов, из-за чего желудок не может эффективно противостоять накопившемуся желудочному соку. Кроме того, никотин стимулирует выделение пепсина – одного из пищеварительных ферментов, расщепляющих белки, что дополнительно усиливает повреждающее воздействие на стенки желудка.

Особенно опасно курение на голодный желудок, если у человека есть гастрит, то есть защитные механизмы уже нарушены.

Почему возникает изжога от электронной сигареты

Ощущение жжения в груди – изжога – возникает из-за заброса кислого желудочного содержимого в пищевод. Желудок производит соляную кислоту, чтобы переварить пищу, и в то же время выделяет специальную слизь, чтобы предотвратить самопереваривание стенок. В пищеводе защитной слизи нет, поэтому его стенки травмируются при попадании кислого желудочного содержимого. Чтобы не допустить этого, существует нижний пищеводный сфинктер – круговая мышца вокруг пищевода, которая плотно закрывает вход в желудок.

Никотин расслабляет пищеводный сфинктер, из-за чего кислота забрасывается в пищевод, травмирует его и вызывает болезненные ощущения – возникает изжога. Это состояние не только неприятное, но и опасное. Длительное хроническое повреждение пищевода может вызвать возникновение сначала предракового состояния, известного как пищевод Баррета, а затем и онкологического заболевания. Также не исключено формирование язвы пищевода – в худшем случае язва способна вызвать острое кровотечение и смерть.

Если после курения электронной сигареты возникает изжога, нужно обратиться к врачу. Отказа от курения может быть недостаточно, потому что обратный заброс кислоты – гастроэзофагеальный рефлюкс – требует комплексного лечения, включая диету и лекарственные средства.

Как проявляется аллергия на электронные сигареты?

В состав жидкости для вейпа входят пропиленгликоль, глицерин, никотин, ароматизаторы и вкусовые добавки. Каждый из компонентов может стать причиной аллергии.

Возможные симптомы индивидуальной непереносимости:

кашель;

боль в горле;

кожные высыпания;

зуд;

насморк;

головная боль;

приступ удушья;

хрипы при дыхании.

В случае появления любого из признаков аллергии на жидкость для вейпа, стоит серьезно задуматься об отказе от данной привычки. Даже если поначалу симптомы проявляются в легкой форме, со временем аллергия может усилиться и вызвать опасное для жизни состояние – анафилактический шок. Он проявляется внезапно возникающим отеком гортани, из-за которого в тяжелых случаях человек не может дышать. Спасти в таком случае сможет только экстренная помощь специалиста.

Можно ли умереть от вейпа

Какая доза никотина смертельная – спорный вопрос. Традиционно смертельной дозой считается 50–60 миллиграмм проглоченного чистого никотина. Такие цифры приводит центр по контролю и профилактике заболеваний , и на эти данные ориентируются многие врачи.

Однако некоторые исследователи отмечают , что это значение взято из результатов недостоверных исследований начала 20-го века. Так, современные описания смертельных отравлений никотином отмечают его концентрацию в плазме крови погибших в среднем 4 мг/л. При этом после проглатывания 60 мг чистого никотина в плазме крови отмечается концентрация 0,18 мг/л – примерно в 20 раз меньше, чем в крови погибших от передозировки никотином.

Достоверных данных о смертельной вдыхаемой дозе никотина нет – врачи могут ориентироваться только на показатели в крови. Важно понимать, что реакция на потребление никотина у каждого человека индивидуальна. Приемлемая доза для одного может оказаться токсичной для другого.

Отдельную опасность представляет проглатывание жидкости для вейпов. В силу высокой концентрации никотина, выпитая жидкость с большой вероятностью может вызвать отравление. Если жидкость была употреблена внутрь, рекомендуется принять активированный уголь и при ухудшении самочувствия обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

В таком случае стоит принять адсорбент (активированный уголь), который впитает в себя ядовитые вещества и не позволит им всосаться обратно в кровь в кишечнике.

Могут ли электронные сигареты быть причиной появления прыщей

В 2020 году вышло крупное китайское исследование , суммирующее результаты всех опубликованных клинических исследований о связи курения сигарет и акне. Ученые заключили, что курение является фактором риска развития акне у взрослых, однако крупномасштабные исследования о связи акне и электронных сигарет пока не проводились.

Точный механизм влияния курения на угревую сыпь не изучен. Предполагается, что курение может вызывать сужение сосудов кожи и приводить к локальной гипоксии – кислородному голоданию кожи. Кроме того, никотин может напрямую воздействовать на клетки кожи – кератиноциты, вызывая состояние, известное как гиперкератоз – утолщение наружного слоя кожи и проблемы с отшелушиванием мертвых клеток. Все это может повышать риск акне.

Почему болит горло от вейпа

Причиной боли в горле может стать один из компонентов жидкости для вейпа. Если организм реагирует на какое-либо вещество, даже минимальная концентрация способна вызвать неприятные ощущения. В таком случае рекомендуется отказаться от использования электронной сигареты. Постоянное травматическое воздействие на горло формирует участок хронического воспаления, который в дальнейшем может стать причиной как инфекционных осложнений, так и фактором развития рака гортани.

Если вас беспокоит боль в горле после курения электронной сигареты, но отказаться от этой привычки пока нет возможности, то, в первую очередь, стоит выбрать жидкость с более низким содержанием никотина. При сохранении болей стоит пробовать жидкости с разным соотношением пропиленгликоля и глицерина. Выяснив, на какой компонент происходит реакция, стоит отдать предпочтение жидкостям с его наименьшим содержанием.

Боль в горле может возникнуть, если в электронной сигарете не осталось жидкости для парения. В таком случае вата внутри испарителя сгорает, и продукты горения вызывают неприятные ощущения в горле. Чтобы этого избежать, важно не допускать полного опустошения жидкости в баке вейпа.

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Фото: unsplash.com; pexels.com/Andrea Piacquadio, ShotPot, Sora Shimazaki, Towfiqu barbhuiya