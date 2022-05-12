Что мешает продуктивности на работе и как ее повысить? Советы ортопеда

Немногие знают, что на эффективность работы могут негативно влиять проблемы с опорно-двигательной системой. Именно они зачастую вызывают усталость, раздражительность и сонливость, которые мешают сосредоточиться на деле и снижают производительность. О чем говорят эти симптомы и как разобраться с причиной их появления, рассказывает травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Елена Пастарнак.

Как связаны продуктивность и положение тела при сидячей работе?

Низкая продуктивность напрямую связана с особенностями работы в офисе. Постоянное пребывание в сидячем положении отрицательно сказывается на самочувствии. Держать спину ровно на протяжении всего рабочего дня непросто, ведь это минимум восемь часов нахождения в одной позе. Мы часто сутулимся, сидим, закинув ногу на ногу или положив ее под себя, облокачиваемся на стол. Все это приводит к изменению оси позвоночника и смещению центра тяжести, что снижает эффективность на работе.

Что мешает работать продуктивно?

Неестественная осанка

При сутулости страдают мышцы спины, так как они вынуждены поддерживать тело в неестественном положении. Мышцы перенапрягаются, пытаясь бороться с неправильной нагрузкой. Их усталость сказывается на общем физическом состоянии. На фоне слабости мышечно-связочного аппарата развиваются различные заболевания опорно-двигательной системы, болят спина и другие части тела.

«Неправильная осанка, свойственная офисным сотрудникам, может стать причиной снижения подвижности грудной клетки и диафрагмы. В подобных случаях работа дыхательной системы усложняется: из-за нарушения газообмена в легких мозг получает меньше кислорода. Если мы сидим за столом, облокотившись на руку, или просто низко опускаем голову, когда смотрим в экран гаджета, ущемляются сосуды шейного отдела. Из-за этого нередко возникают головные боли, которые, безусловно, тоже негативно влияют на продуктивность», – объясняет травматолог-ортопед Елена Пастернак.

Проблемы с запястьем

На работе мы совершаем однообразные движения, нажимая на клавиатуру, экран телефона и кликая мышкой. Так как руки постоянно согнуты в области запястья, подобные однотипные нагрузки могут стать причиной развития туннельного синдрома.

«Заболевание возникает вследствие пережатия, отека или ущемления срединного нерва в запястном канале, который отвечает за чувствительность ладони, большого, указательного и среднего пальцев. При туннельном синдроме эти пальцы немеют. Конечно, такое состояние отражается на самочувствии и работоспособности человека, учитывая, что со временем запястье начинает болеть», – поясняет травматолог-ортопед Елена Пастернак.

Тяжесть в ногах

Из-за низкой физической активности страдают и ноги. Кровь по венам нижних конечностей возвращается к сердцу снизу вверх. Этот процесс контролируют венозные клапаны. При движении мышцы голени воздействуют на вены, стимулируя кровь идти вверх. В этом случае клапаны открываются и пропускают ее. В статичном положении мышцы не сокращаются и не помогают оттоку.

«Это вызывает застой крови, который сопровождается отеками, ощущением тяжести и усталости в ногах. Такие нежелательные симптомы приводят к ухудшению общего состояния человека, что может снизить и эффективность работы. Вдобавок подобные нагрузки, вызванные сидячим образом жизни, способствуют развитию варикозной болезни», – говорит травматолог-ортопед Елена Пастернак.

Что делать?

Важно заботиться о себе и не пренебрегать этими правилами, отмечает травматолог-ортопед Елена Пастернак:

Всегда следите за осанкой. В положении сидя удерживайте голову, плечи и таз на одном уровне. При нормальной осанке плечи всегда расслаблены, локти согнуты под прямым углом. Стопы стоят на полу, а колени согнуты под углом 90°. Сидеть в правильном положении помогает ортопедическая подушка под спину, которая прикрепляется к стулу. С ее помощью легче удерживать правильную осанку.

Кисти и предплечья кладите ровно на стол. Так уменьшается нагрузка на запястья и сводится к минимуму вероятность развития туннельного синдрома. Компьютерную мышь и телефон подбирайте по размеру ладони. Если боли уже беспокоят, нужно носить ортез для лучезапястного сустава, чтобы разгрузить эту область (изделие помогает подобрать врач – травматолог-ортопед).

Не сидите непрерывно за компьютером. Находите время на разминку, небольшие прогулки (хотя бы по офису). Помните, что при движении работают мышцы, которые стимулируют отток крови. Например, лучше дойти до коллеги, чтобы пообщаться с ним, а не позвонить ему. Для поддержки венозной системы ног при наличии показаний (например, варикоза) рекомендуется носить компрессионные гольфы. Такие изделия способствуют оттоку венозной крови и предотвращают появление отеков, тяжести и усталости в ногах.

Старайтесь вести активный образ жизни. Здесь важно прислушиваться к своему организму. Изнурять себя интенсивными занятиями спортом точно не стоит. Определите временные промежутки, когда чувствуете себя бодрее, и исходя из этого, разработайте программу тренировок – за помощью всегда можно обратиться к фитнес-тренеру. Оптимальные физические нагрузки на регулярной основе помогают избежать негативных последствий работы в офисе, благоприятно сказываются на состоянии всего организма и вашей продуктивности.

Хруст в костях и суставах, боль в спине, напряжение в мышцах, онемение в конечностях и пояснице, усталость и тяжесть в ногах – любой из этих симптомов говорит о проблеме с опорно-двигательной системой. Терпеть и игнорировать их ни в коем случае нельзя. В таких ситуациях нужно обязательно обращаться к врачу – травматологу-ортопеду.

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Фото: unsplash.com/Elisa Ventur, Studio Republic, Glenn Carstens-Peters