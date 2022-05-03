Боль в голеностопе при ходьбе и в покое: почему она появляется и как ее лечить

На голеностопный сустав приходится весь вес тела человека, при ходьбе и беге нагрузка на него становится максимальной. Неудивительно что голеностоп крайне подвержен травмам. Не обходят эти суставы стороной и воспалительно-дегенеративные заболевания. Поэтому боль в области голени и стопы, появляющаяся при ходьбе и возникающая в покое – не редкость, и она может отравлять жизнь, мешая нормальной работе и отдыху.

О том, почему болит голеностопный сустав, когда нужно обратиться за помощью к врачу и какое лечение может быть рекомендовано, рассказывает врач-хирург Светлана Левченко (Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины).

Почему появляется боль в голеностопе

Голеностопный сустав достаточно сложно устроен: его образуют несколько костей, суставные поверхности которых покрыты хрящом, соединяющие кости связки, а покрыт сустав оболочками, внутри которых содержится немного синовиальной жидкости, облегчающей скольжение. Таким образом, источником боли может быть любая входящая в сустав структура: кости, связки, оболочки, а также мягкие ткани, покрывающие сустав.

Основные причины боли в голеностопном суставе следующие:

Травмы – перелом или трещина кости, вывих, разрыв или растяжение связок, ушиб. Травматические поражения – самые частые причины болевых ощущений. Голеностоп можно травмировать при падении, прыжке с высоты, подворачивании стопы, во время спортивных упражнений, активного отдыха и даже просто при ходьбе, если на ногах неудобная обувь.

– перелом или трещина кости, вывих, разрыв или растяжение связок, ушиб. Травматические поражения – самые частые причины болевых ощущений. Голеностоп можно травмировать при падении, прыжке с высоты, подворачивании стопы, во время спортивных упражнений, активного отдыха и даже просто при ходьбе, если на ногах неудобная обувь. Инфекционно-воспалительные процессы – инфекция может попасть в ткани сустава с кровью или же через рану в области сустава. К инфекционным поражениям сустава относят гнойный артрит, синовит, бурсит, тендинит. Одной из достаточно частых и неожиданных причин инфекционного поражения суставов являются острые респираторные вирусные заболевания, например грипп.

– инфекция может попасть в ткани сустава с кровью или же через рану в области сустава. К инфекционным поражениям сустава относят гнойный артрит, синовит, бурсит, тендинит. Одной из достаточно частых и неожиданных причин инфекционного поражения суставов являются острые респираторные вирусные заболевания, например грипп. Аутоиммунные поражения – процессы, при которых иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать антитела к собственным тканям, в частности, к хрящам суставов. Аутоиммунную природу могут иметь артрит, артроз.

– процессы, при которых иммунная система дает сбой и начинает вырабатывать антитела к собственным тканям, в частности, к хрящам суставов. Аутоиммунную природу могут иметь артрит, артроз. Деструктивно-дегенеративные заболевания – поражения тканей сустава, которые характеризуются нарушением их питания и постепенным разрушением. Дегенеративные процессы могут быть продолжением инфекционных поражений суставов или же иметь аутоиммунную природу. В некоторых случаях дегенерация тканей сустава возникает на почве длительных чрезмерных нагрузок (например, спортивных) на голеностоп или же развивается у пожилых людей в результате естественного снижения интенсивности кровообращения в тканях.

– поражения тканей сустава, которые характеризуются нарушением их питания и постепенным разрушением. Дегенеративные процессы могут быть продолжением инфекционных поражений суставов или же иметь аутоиммунную природу. В некоторых случаях дегенерация тканей сустава возникает на почве длительных чрезмерных нагрузок (например, спортивных) на голеностоп или же развивается у пожилых людей в результате естественного снижения интенсивности кровообращения в тканях. Нарушения обмена веществ – в тканях суставов, чаще мелких (к таким относятся и суставы стопы), начинают откладываться соли, которые провоцируют местное воспаление и значительные болевые ощущения. К заболеваниям обменного характера относится подагра.

– в тканях суставов, чаще мелких (к таким относятся и суставы стопы), начинают откладываться соли, которые провоцируют местное воспаление и значительные болевые ощущения. К заболеваниям обменного характера относится подагра. Онкологические заболевания – новообразования области голеностопного сустава встречаются редко, тем не менее они тоже могут быть причиной болей.

Существует ряд предрасполагающих факторов, которые способствуют появлению болей в голеностопе. К ним относятся ожирение, ношение неудобной обуви, плоскостопие, недостаточные или чрезмерные физические нагрузки, особенно спортивные. В некоторых видах спорта (фигурное катание, бег, прыжки) травмы голеностопа можно буквально отнести к «профессиональным».

Боль в голеностопе: отличительные признаки

Некоторые особенности болевых ощущений могут указать на причину боли, хотя в любом случае нужно помнить, что точный диагноз может поставить только врач после полноценного обследования.

Для травматической боли характерно острое начало, обычно связанное с действием травмирующего фактора (удара по ноге, прыжка). Боль при травме обычно резкая, ее интенсивность зависит от того, какая именно структура и как повреждена – при переломе, разрыве связок и сухожилий она будет очень сильной, при ушибе – умеренной.

Исключением являются так называемые усталостные трещины, возникающие в результате постоянных чрезмерных нагрузок на голеностоп (например, у спортсменов). Усталостная травма может проявляться умеренной болью без видимой причины, которая усиливается при ходьбе или спортивных нагрузках.

Помимо болевых ощущений при травматической боли могут отмечаться отечность в области сустава, изменение его формы, появление гематомы. При тяжелых травмах (переломы, разрывы связок) движения в голеностопе становятся невозможны.

Боль при воспалительном поражении голеностопного сустава обычно нарастает постепенно, может быть очень сильной, нередко сопровождается отечностью тканей в области сустава, их покраснением, локальным повышением температуры. При тяжелом артрите может повыситься температура тела, возникает общая слабость.

Для аутоиммунных и дегенеративных процессов в суставе характерна так называемая «утренняя скованность», когда с утра сустав ощущается «одеревеневшим», малоподвижным, затем по мере «разрабатывания» нормальная подвижность восстанавливается. Со временем сустав теряет гибкость и подвижность из-за разрушения хрящей и появления на их месте костных наростов. Артроз прогрессирует медленнее артрита, с момента появления первых болей – обычно незначительных, быстро проходящих – до утраты суставом подвижности могут пройти годы. В некоторых случаях аутоиммунный артрит ничем не отличается по своим проявлениям от инфекционного, быстро прогрессирует и сопровождается нарушением общего состояния больного.

Заболевания обмена веществ прогрессируют постепенно, для них характерны периодические обострения, возникающие после физических нагрузок (например, хождения на каблуках) и/или нарушения диеты (например, употребления большого количества мяса при подагре). Во время обострения ткани вокруг сустава отекают, краснеют, становятся горячими на ощупь. Вне обострений сустав может вообще не болеть, полноценно двигаться.

Онкологические патологии могут развиваться как очень медленно, постепенно, так и молниеносно: проявления зависят от типа опухоли и степени ее агрессивности. Агрессивные опухоли с быстрым ростом могут не только давать картину артрита с отечностью в области сустава, но и провоцировать повышение температуры, утрату аппетита, резкое снижение массы тела, общую слабость. Доброкачественные опухоли (фибромы) могут прогрессировать очень медленно, годами, практически никак себя не проявляя.

К какому врачу обратиться при боли в голеностопе

Выбор врача при боли в голеностопном суставе зависит от обстоятельств появления болевых ощущений. Если они связаны с травмой, вам нужно обратиться к ортопеду-травматологу. Если боль появилась без явного травмирующего фактора, рекомендуется посетить терапевта или ревматолога. Не будет ошибкой обратиться к специалисту общего профиля – хирургу, терапевту, семейному врачу, который проведет первичное обследование и направит к нужному узкому специалисту.

Диагностика болей в голеностопном суставе

Диагностика начинается с опроса больного и осмотра пораженного сустава, при котором врач оценивает внешний вид сустава, его конфигурацию, объем движений в суставе, наличие или отсутствие отека и покраснения кожи в области сустава, внешних повреждений.

Затем врач назначает необходимые лабораторные и инструментальные анализы – их список определяется в индивидуальном порядке.

Основные лабораторные анализы, которые могут быть назначены при боли в голеностопе:

клинический и биохимический анализ крови;

клинический анализ мочи;

ревмопробы;

анализ, в том числе бактериологический, жидкости, полученной при пункции сустава.

Наиболее информативные инструментальные исследования при боли в голеностопе:

Рентгенография или рентгеноскопия голеностопного сустава – базовое исследование, назначается в подавляющем большинстве случаев, позволяет оценить целостность костей и их положение в суставе.

Компьютерная томография (КТ) – новый уровень рентгеновского исследования, который позволяет получить максимальную четкость визуализации и определить нарушения целостности костей и другие патологии голеностопа даже в сложных и спорных случаях. КТ неоценима при онкологических заболеваниях, данное исследование позволяет выявлять новообразования до появления симптомов.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – исследование, при помощи которого можно визуализировать не только состояние мягких тканей стопы, но и кровоток в артериях, что позволяет исключить тромбоз или воспаление сосудов как источник боли; магнитно-резонансная томография (МРТ) – исследование, позволяющее с максимальной точностью детализировать состояние мягких тканей стопы.

Артроскопия – инвазивное исследование сустава при помощи специального оптического прибора (артроскопа) через небольшой прокол в суставной сумке.

При необходимости к указанному перечню исследований могут быть добавлены и другие: все зависит от клинической картины, которую видит врач и того, нужно ли эту картину как-то дополнить.

Как лечить боли в голеностопе

Любая боль в голеностопном суставе – как появившаяся в результате травмы, так и возникшая самостоятельно, без явной причины – повод обратиться к врачу, потому что точную причину болевых ощущений может выявить только специалист после осмотра и всех необходимых диагностических исследований. Пытаться поставить себе диагноз и назначить лечение самостоятельно опасно – так можно только навредить себе и спровоцировать осложнения или затянуть процесс выздоровления.

Как облегчить боль в голеностопе самостоятельно

Лечить боль в суставе должен врач, тем не менее не редкость ситуация, когда получить срочную консультацию специалиста попросту невозможно – например, если вы получили травму во время отдыха на природе. Облегчить боль поможет:

Обездвиживание поврежденной конечности, исключение или уменьшение нагрузок на нее – обязательны при травме, при воспалении сустава могут уменьшить болевые ощущения. Ногу рекомендуется приподнять, если есть подозрение на перелом, можно наложить лонгету или импровизированную шину, при ходьбе использовать костыли или трость.

Холодный компресс – помогает уменьшить отечность в области сустава при травме. Для холодного компресса можно использовать грелку с холодной водой, завернутый в полотенце лед.

Прием обезболивающего препарата – подойдут безрецептурные препараты из группы НПВС, например ибупрофен, кеторолак в таблетках, капсулах или в виде инъекций.

Мазь или гель с НПВС – подойдет при хронических болях в суставе и не тяжелых травмах (например, если вы подвернули ногу). Важно помнить: такой препарат не заменяет посещения врача и полноценного лечения.

Когда нужно немедленно обратиться к врачу

Подчеркну еще раз: при боли в голеностопе, даже умеренной, «терпимой», показаться врачу нужно в любом случае. Вот когда консультация специалиста нужна незамедлительно:

боль очень сильная;

невозможно наступить на больную ногу;

есть подозрение на перелом, вывих, разрыв связок или капсулы сустава;

ткани вокруг сустава очень отечны, покраснели, есть гематома;

тяжелое общее состояние пострадавшего (высокая температура, нарушение сознания).

Какое лечение может назначить врач

План лечения непосредственно зависит от причины боли. Если речь идет о переломе, вывихе, повреждении сустава – может понадобиться операция для восстановления целостности костей, связок, оболочек сустава. В некоторых случаях (при переломе без смещения, трещине кости) лечение может быть консервативным и сводиться к иммобилизации поврежденной конечности гипсом или шиной и исключению нагрузок на нее.

Воспалительно-дегенеративные заболевания голеностопного сустава лечат в большинстве случаев без оперативного вмешательства: снимают воспаление и боль при помощи НПВП или глюкокортикостероидов, а после того, как обострение стихнет, дополняют лечение лечебной физкультурой и массажем.

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Фото: pexels.com/Pixabay, Cats Coming; unsplash.com/Jan Romero, Erwans Socks, Nino Liverani