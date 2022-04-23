Инфаркт миокарда – острое состояние, от которого никто не застрахован. Можно ли умереть от сердечного приступа? Как обнаружить? Как оказать помощь?

Инфаркт миокарда – самая частая причина смерти из тех, что не вызваны инфекционным заболеванием. На 2019 год насчитывалось порядка 10 миллионов россиян с заболеванием, которое приводит к инфаркту миокарда – ишемической болезнью сердца.

Важнейший этап помощи при инфаркте – доврачебные действия, которые нужно предпринять до приезда скорой помощи. Что это за состояние и как оказать первую помощь, рассказывает врач-терапевт, преподаватель СибГМУ Александр Шестаков.

Что происходит в сердце в момент инфаркта?

Инфаркт миокарда, также известный как сердечный приступ – это опасное для жизни состояние, когда резко прекращается приток крови к участку сердечной мышцы.

Из крови сердце получает питательные вещества, а также кислород – без него ни один орган не способен выжить. Основные сосуды, доставляющие кровь в сердце, называются коронарными артериями (от лат. соr – сердце). Если одна из артерий закупоревается, часть сердца перестает получать достаточное количество кислорода из крови. Это приводит к острому кислородному голоданию (гипоксии) тканей сердца и их повреждению.

В результате образуется очаг некроза, омертвевшей ткани, не способный сокращаться и участвовать в работе сердца. Восстановить умершие клетки невозможно, из-за чего способность сердца качать кровь снижается. Чем крупнее заблокированная коронарная артерия, тем более обширным будет поражение.

Стоит отметить, что термин «сердечный приступ» не используется в официальной медицине. Инфаркт – это состояние, когда клетки уже умерли и возник некроз. Под сердечным приступом обычно понимают появление симптомов инфаркта. Но жалобы на сердце появляются еще до гибели клеток, в момент возникновения кислородного голодания (гипоксии) – боль не обязательно свидетельствует об инфаркте, но может указывать на предынфарктное состояние, поэтому игнорировать ее нельзя, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Вместо «сердечного приступа» врачи используют термин «острая ишемия», обозначающий сильную нехватку кислорода. Инфаркт же констатируется при подтверждении гибели клеток участка сердечной мышцы с помощью лабораторных исследований и ЭКГ.

Во всем виноват холестерин?

В большинстве случаев причиной закупорки коронарных артерий становится атеросклеротическая бляшка. Атеросклероз – это хроническое заболевание, при котором происходит отложение липидов, холестерина и других молекул и элементов крови в стенке сосудов и на внутренней их поверхности. Изначально бляшки образуются из-за «прилипания» к сосудистой стенке холестерина, а также триглицеридов, поступающих из циркулирующих в крови липопротеинов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП). Липопротеины участвуют в транспортировке и распределении в организме жиров, но именно ЛПНП и ЛПНОП называют «плохим» холестерином из-за связи повышения их уровня в крови с различными заболеваниями.

Сначала ЛПНП и ЛПОНП прилипают к стенке сосуда. Затем в этом месте возникает воспаление, что привлекает макрофаги – иммунные клетки, которые должны «проглотить» лишний жир и избавиться от него. Но макрофаги не способны справиться с поставленной задачей и превращаются в так называемые пенистые клетки. В таком виде они не способны перемещаться и остаются в месте отложения «мертвым грузом».

По мере накопления пенистых клеток образуется и постепенно увеличивается атеросклеротическая бляшка. Через некоторое время в ней формируется плотная фиброзная ткань и накапливается кальций – бляшка становится очень плотной и по мере своего роста все больше перекрывает ток крови в сосуде. В какой-то момент артерия закупоривается настолько, что кровь более не способна течь по сосуду. Если это случается в коронарной артерии, возникает инфаркт миокарда.

В некоторых случаях бляшка прорывается и из нее в кровь попадают все накопившиеся жиры и воспалительные компоненты, возникает тромб – плотный сгусток, который двигается по артерии и может заблокировать сосуд, например одну из коронарных артерий.

В редких случаях причиной острой нехватки кислорода в сердце могут стать другие состояния:

спазм коронарных артерий;

воздушная эмболия (когда в кровь попадает пузырек воздуха);

повышенный уровень калия в крови;

тромбоз после оперативного вмешательства на сердце (например, после коронарного шунтирования – операции по восстановлению сердечного кровотока).

У кого риск инфаркта выше?

Выделяют две группы факторов риска инфаркта миокарда. Первая – немодифицируемые факторы. Это те особенности организма, которые заложены в человеке генетически и на проявление которых повлиять очень сложно. К ним относят врожденную артериальную гипертензию (повышение кровяного давления) и врожденную дислипидемию (преобладание «плохого холестерина» в крови – ЛПНП и ЛПОНП с высоким содержанием холестерина и триглицеридов), заболевания сердца у родственников (проблемы с сердцем могут быть наследственными), сахарный диабет 1 типа.

Интересно, что мужчины в большей степени подвержены инфаркту, чем женщины. Ученые связывают это с защитным влиянием «женских» гормонов – эстрогенов. После наступления менопаузы риск инфаркта у женщин становится выше.

Вторая группа – модифицируемые факторы риска. В основе этих факторов лежат привычки и образ жизни, на которые можно повлиять и тем самым снизить риск инфаркта. Также в эту группу входят некоторые приобретенные, «нажитые» заболевания, которые обычно частично или полностью поддаются коррекции при соблюдении назначенного лечения. Выделяют следующие факторы риска:

артериальная гипертензия;

приобретенная дислипидемия (возникающая при ожирении, а также при избытке насыщенных жиров и трансжиров в рационе);

сахарный диабет 2 типа;

курение;

употребление алкоголя;

психоэмоциональное напряжение и стресс;

несбалансированное питание;

ожирение;

малоподвижный образ жизни и низкие физические нагрузки.

Для профилактики инфаркта необходимо работать именно с модифицируемыми факторами риска: отказаться от курения и алкоголя, вести активный образ жизни, питаться сбалансировано, соблюдать рекомендаций врача относительно хронических заболеваний.

Виды инфаркта

Врачи используют несколько классификаций инфаркта миокарда, основанных на двух факторах – области поражения и времени, прошедшего с момента возникновения нарушения.

Для описания очага инфаркта используются 3 системы классификации:

по площади поражения – крупно- или мелкоочаговый (определяется по ЭКГ);

по глубине очага – субэндокардиальный (внутренний слой сердца), субэпикардиальный (наружный слой сердца), интрамуральный (средний слой), трансмуральный (поражение всех слоев);

по локализации – инфаркт левого желудочка (передний, боковой, нижний, задний), верхушки сердца, межжелудочковой перегородки, правого желудочка, смешанные формы.

Время, прошедшее с начала возникновения острой нехватки кислорода, очень важно. Считается, что клетки сердца начинают погибать уже через 30 минут после появления гипоксии. Через 3 часа умирает до 90% клеток в участке заблокированной коронарной артерии. Поэтому так важно вовремя вызвать скорую помощь и как можно скорее восстановить кровоток в сердце.

Симптомы инфаркта

Одна из коварных особенностей инфаркта – его многоликость. Симптомы заболевания значительно отличаются в зависимости от индивидуальных особенностей организма и характеристик очага ишемии.

В большинстве случаев встречается типичная ангинозная (сердечная) форма инфаркта миокарда. Человек отмечает появление жгучей или сдавливающей боли за грудиной, которая может распространяться в левую или правую руку. Могут появиться тошнота, рвота, головокружение, одышка, потливость, бледность кожи. Нередко симптомы сопровождаются чувством страха, тревогой.

Атипичные, нестандартные варианты заболевания встречаются реже и могут быть приняты за другие состояния.

Астматический вариант – основным (нередко единственным) симптомом становится выраженная одышка. Чувство нехватки воздуха вызвано застоем крови в легких из-за неспособности сердца перекачивать кровь. Это еще более опасное состояние, потому что одышка обычно возникает при обширном поражении сердца.

Абдоминальный вариант – главными проявлениями выступают боль в верхней части живота (эпигастрии) и нарушения пищеварения (тошнота, рвота).

Церебральный («мозговой») вариант – на первый план выходят неврологические симптомы, например головокружение и потеря сознания. Из-за нарастающей гипоксии мозга возможно обострение психических расстройств. Если нехватка кислорода в мозге обретает острый характер, то появляются нарушения речи и координации движений, головокружение и потеря сознания.

Аритмический вариант – возникают нарушения ритма, выраженное сердцебиение (в норме мы не ощущаем как бьется сердце в покое), перебои в работе сердца, слабость. При этом боль обычно выражена слабо или отсутствует.

Нетипичная локализация боли – в отличие от ангинозной формы, болезненные ощущения могут распространяться и «отдавать» в спину, под лопатку, нижнюю челюсть, в живот. В некоторых случаях возникает простреливающая боль в конечностях.

Бессимптомный вариант – проявления заболевания отсутствуют. Встречается чаще среди людей с сахарным диабетом и у пожилых. Обычно обнаруживается случайно на ЭКГ при плановом обследовании.

Возможные осложнения

Сердце – жизненно важный орган. Даже незначительное ухудшение его работы сказывается на всем организме. Если в результате инфаркта поражается крупный участок левого или правого желудочка, может возникнуть опасное для жизни состояние – острая сердечная недостаточность. В этом случае кровь резко перестает поступать в достаточном количестве к другим органам, и в первую очередь страдает мозг. Возникшая острая гипоксия головного мозга за несколько минут приводит к гибели нервных клеток и смерти.

Если в результате инфаркта повредилась проводящая система сердца, обеспечивающая скоординированное сокращение разных его отделов, могут возникать нарушения сердечного ритма (аритмии) и внезапная остановка сердца.

Участок некроза при инфаркте истончен по сравнению с нормальной сердечной мышцей и может порваться – появляется риск разрыва сердца и острого кровотечения. Этот участок может деформироваться, образуя аневризму – выпячивание стенки сердца, в котором скапливается кровь.

В постинфарктном периоде, когда на сердце образовался фиброзный рубец, возможно развитие хронической сердечной недостаточности – заболевания, при котором снижается сократительная способность сердца, из-за чего оно перекачивает недостаточное количество крови. Непосредственной угрозы для жизни при этом состоянии нет, но значительно снижается физическая выносливость, появляются головокружение и слабость. В дальнейшем возникают отеки ног, жидкость скапливается в брюшной полости (асцит), образуется застой крови в легких.

Диагностика инфаркта

Для диагностики инфаркта необходимо наличие трех факторов: симптомов, изменений на ЭКГ и лабораторного подтверждения заболевания.

Симптомы важны, но не играют решающей роли из-за своей многообразности. Обычно они позволяют только заподозрить это острое состояние – во всех случаях требуется подтверждение диагноза при помощи обследований.

Стоит отметить, что многие знают о том, что страдают атеросклерозом, и по назначению врача принимают нитроглицерин – препарат, расширяющий коронарные артерии, за счет чего улучшается кровоток в сердце. Загрудинная боль появляется сразу, когда сердце недополучает кислород – если вовремя расширить коронарные артерии, то можно предотвратить гибель клеток и избежать инфаркта. Если нитроглицерин не помог и боль сохраняется, значит, острая нехватка кислорода осталась, и в скором времени клетки начнут погибать. В этом случае врачи в первую очередь задумываются о развивающемся инфаркте.

Ключевую информацию о состоянии сердца показывает ЭКГ – портативные аппараты есть в каждой машине скорой помощи. ЭКГ позволяет быстро и эффективно выявить признаки инфаркта миокарда. При этом ЭКГ позволяет обнаружить не только инфаркт, когда клетки сердца уже погибли, но и заметить острую ишемию сердца, когда выраженное кислородное голодание уже началось, но клетки еще не погибли.

Подтвердив острую ишемию или инфаркт с помощью ЭКГ, врачи переходят к лабораторной диагностике, которую проводят уже в больнице. Так как при инфаркте происходит гибель клеток сердечной мышцы (некроз), то в кровь попадают специфические вещества из разрушенных клеток сердца. Именно эти молекулы – сердечные тропонины, миоглобин и креатинкиназу МВ – врачи определяют в крови. Повышение этих показателей в совокупности с ЭКГ позволяет подтвердить диагноз.

Лечение сердечного приступа

Основная задача врачей при лечении инфаркта – возобновить кровоток в сердце и не допустить некроза сердечной мышцы. Для этого применяются 2 методики.

Медикаментозное восстановление кровотока – тромболизис. Врачи вводят высокую дозу препаратов, разжижающих кровь, чтобы «растворить» тромб и обеспечить проходимость коронарных артерий. Этот метод эффективен только в первые часы после появления ишемии и действует только на кровяной тромб. Если причиной инфаркта стал, например, спазм коронарных артерий, то тромболизис будет малоэффективен. Также эта процедура опасна значительным повышением риска кровотечений. Поэтому специалисты все чаще отказываются от тромболизиса.

Хирургическая методика – чрезкожное коронарное вмешательство – самый эффективный способ восстановления коронарного кровотока. Оно безопаснее тромболизиса, восстанавливает ток крови до 95% от исходного уровня вне зависимости от вида тромба, имеет меньше противопоказаний, реже вызывает осложнения.

Метод лечения врач подбирает для каждого конкретного случая. Индивидуальный подход обеспечивает максимальную безопасность и эффективность.

Как распознать инфаркт и что делать в этом случае

Если появились симптомы инфаркта – жгучая, давящая боль за грудиной, отдающая в плечо или лопатку, чувство нехватки воздуха, холодный пот, тошнота – важно не ждать и сразу вызывать скорую помощь или, если это невозможно, попросить довезти вас до больницы: садиться за руль самостоятельно запрещено из-за высокого риска аварии.

После этого необходимо:

Открыть дверь в помещение или транспорт, чтобы обеспечить проход медицинским работникам. Разжевать и проглотить одну таблетку аспирина (150–300 мг) – это снизит свертываемость крови. Не принимайте его, если страдаете язвенной болезнью или другими заболеваниями, при которых запрещено принимать нестероидные противовоспалительные средства. Взять тонометр для измерения давления, принять положение лежа (на кровати, диване, опустить спинку сиденья в машине). Принять нитроглицерин, если врач назначал его ранее. Одну таблетку или содержимое капсулы поместить под язык (не глотать) либо одну дозу спрея распылить в рот. Если через 5–7 минут боль сохраняется, принять вторую дозу нитроглицерина. Если в течение еще 10 минут боль не проходит, принять третью дозу нитроглицерина.

После приема каждой дозы нитроглицерина необходимо измерять давление – при резком его снижении принять положение лежа с приподнятыми ногами. Если давление резко снизилось, а также при появлении резкой слабости или сильной головной боли после нитроглицерина, вторую и третью дозы принимать нельзя.

Если плохо стало не вам, окажите помощь человеку по такому же алгоритму. При этом важно не паниковать, действовать спокойно и уверенно. Обязательно дождитесь прибытия врачей, при необходимости проводите их до пострадавшего.

Фото: pexels.com/Karolina Grabowska, Andres Ayrton; unsplash.com/Michel E, Robina Weermeijer, Towfiqu barbhuiya, camilo jimenez, jesse orrico