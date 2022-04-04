Ветрянка может привести к тяжелым осложнениям и обезобразить лицо. К счастью, есть вакцина, позволяющая получить иммунитет без болезни

В 2021 году СМИ опубликовали результаты опроса жителей крупных городов России: оказалось, что ветрянка вызывает не больше беспокойства, чем грипп, 63% опрошенных уверены, что ребенок должен ей переболеть. При этом 43% не знают про отложенные последствия болезни, а 23% респондентов и вовсе не верят в способность инфекции вызывать осложнения.

Часто родители даже способствуют контакту ребенка с зараженными сверстниками: больше 70% считают, что переболеть лучше как можно раньше, чтобы легче перенести болезнь, а 45% участников опроса не знают о существовании вакцины.

Насколько на самом деле проблема серьезна и как правильно подходить к лечению и профилактике ветрянки, выясняем вместе с врачами сети «СМ-клиника»: педиатром Верой Фаткулиной и терапевтом Верой Суховой.

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Ветрянку вызывает вирус из того же семейства, что и простой герпес

Ветрянка – ветряная оспа – острое инфекционное заболевание. Ее вызывает герпесвирус третьего типа – Varicella Zoster. Пики заболеваемости ветрянкой приходятся на зимне-весенний период.

Вирус Varicella Zoster, как и вирус простого герпеса, способен встраиваться в геном клеток, поэтому даже после перенесенной ветрянки остается в организме навсегда, «скрываясь» в клетках нервной системы. У людей старше 50 и лиц со сниженным иммунитетом вирус может периодически реактивироваться и вызывать опоясывающий лишай, он же опоясывающий герпес, Herpes Zoster.

Ветрянка крайне заразна

Вероятность заразиться при контакте с заболевшим у людей без иммунитета к ветряной оспе, то есть у тех, кто не был привит и не болел ранее, доходит до 90%.

«Вирус ветряной оспы очень заразный, он передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле и при прямом контакте со слюной или сыпью больного (возбудитель в большом количестве находится в содержимом пузырьков и отсутствует в корочках)», – рассказывает педиатр Валерия Фаткулина .

Врач предупреждает, что, даже если симптомов уже нет, стоит выждать время перед контактом ребенка с другими людьми: «Ребенок может выделять возбудителя до пятого дня с момента появления последних высыпаний. Именно поэтому бриллиантовый зеленый и “Фукорцин” используют не только для обеззараживания, но и для того, чтобы отмечать новые высыпания и вести отсчет».

Для заражения нужен прямой контакт с биологическими жидкостями или сыпью инфицированного человека, так что заразиться от того, кто контактировал с больным ветрянкой, нельзя (если, конечно, у него самого есть иммунитет к вирусу, иначе он рискует заболеть сам и заразить окружающих). Однако не все так просто: вирус способен некоторое время выживать на поверхностях предметов и одежды, если на них попала биологическая жидкость с частицами вируса – в зоне риска, например, детские игрушки.

Более того, если у переболевшего ветрянкой вирус реактивировался и вызвал опоясывающий лишай, то контакт с его сыпью может привести к заражению ветрянкой – тем, кто страдает опоясывающим лишаем, следует избегать контактов с беременными женщинами, людьми со сниженным иммунитетом и прикрывать участки сыпи одеждой до тех пор, пока она не сойдет.

Ветрянкой на самом деле можно заболеть повторно

Хотя большинство переболевших получают пожизненную защиту от заболевания, к сожалению, ни сформировавшийся после болезни естественный иммунитет, ни вакцинация не могут полностью защитить от повторного заражения ветрянкой, хотя вакцинация и предотвращает тяжелое течение болезни и защищает от развития опоясывающего лишая (его также называют опоясывающим герпесом) в будущем.

«По статистике повторно заболевают примерно 3–7% переболевших ветрянкой, чаще всего – люди со сниженным иммунитетом и старше 50 лет. Чаще проявляется это в виде опоясывающего лишая.

Для снижения риска повторного заражения достаточно заниматься укреплением своего иммунитета, не допускать переутомления, регулярно и сбалансировано питаться с употреблением пищи, богатой на полезные микро-, макроэлементы и витамины, мыть руки и проветривать помещение», – советует врач-терапевт Вера Сухова.

Симптомы ветрянки уникальны и не позволяют спутать ее с другими заболеваниями

« Самая яркая характеристика ветряной оспы – зудящая сыпь в виде мелких, заполненных жидкостью пузырьков, обычно начинающаяся на коже головы и лица и первоначально сопровождающаяся температурой и общим недомоганием.

По мере постепенного распространения сыпи по телу, первые везикулы подсыхают. Каждое новое высыпание может сопровождаться повышением температуры тела. Сыпь может покрывать значительную часть тела и даже слизистых оболочек.

Пузырьки довольно быстро лопаются и превращаются в маленькие язвочки. Элементы сыпи на слизистых оболочках нежные, быстро вскрываются и превращаются в поверхностные эрозии (афты), в области которых отмечается незначительная болезненность. Они заживают на 3–5-й день высыпаний», – поясняет врач-педиатр Валерия Фаткулина.

Для постановки диагноза обычно не нужно сдавать анализы

Хотя чаще всего квалифицированный врач с легкостью узнает ветрянку по характерным внешним признакам, в некоторых случаях необходимо убедиться, что заболевание действительно вызвано вирусом Varicella Zoster. Если визуальной оценки в совокупности с другими симптомами недостаточно, используют следующие виды диагностики:

определение наличия вирусного генома в организме методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) – наиболее чувствительный метод, материал для анализа забирают из области кожных поражений: пузырьков, язвочек;

определение антител к вирусу – менее чувствительный метод, которым можно, например, определить, что человек недавно переболел ветрянкой.

Атипичные формы ветрянки часто опасны и непредсказуемы

Выделяют типичную и атипичную формы ветряной оспы: если типичная форма легко узнаваема визуально и потому не требует применения дополнительных способов диагностики, то при атипичных формах как раз и требуется их применение, а течение болезни может быть как более смазанным, так и гораздо более тяжелым.

По словам Валерии Фаткулиной, принято выделять несколько атипичных форм ветрянки в зависимости от симптомов и тяжести течения заболевания.

Рудиментарная форма характеризуется появлением пятен бледно-розового и красного цвета, температура тела не повышается, синдром интоксикации (тошнота, рвота, слабость) отсутствует.

Пустулезная форма развивается, если на фоне ослабленного иммунитета присоединяется бактериальная инфекция. Отмечаются повторное повышение температуры тела, нарастание симптомов интоксикации, помутнение содержимого пузырьков. После исчезновения высыпаний остаются рубчики.

Буллезная форма отличается образованием больших вялых пузырей наряду с типичными везикулами.

Геморрагическая форма – на 2–3-й день периода высыпания в содержимом пузырьков присутствует кровь. Возможны кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки, носовые кровотечения и кровавая рвота. Общее состояние тяжелое, страдает нервная система. Прогноз часто неблагоприятный.

Гангренозная форма характеризуется появлением вокруг геморрагических пузырьков воспалительной реакции и образованием впоследствии участков некрозов, покрытых кровянистыми корочками. После отпадения корочек обнажаются глубокие язвы, которые увеличиваются в размерах, сливаются. Гангренозные формы возникают у истощенных, ослабленных детей, если на фоне вирусного заболевания развивается еще и бактериальная инфекция. Состояние больных тяжелое, инфекция вызывает нарушения в нервной системе.

Генерализованная (висцеральная) форма встречается у новорожденных, матери которых не болели ветряной оспой, а также у детей, ослабленных тяжелыми заболеваниями и получающих стероидные гормоны. Заболевание характеризуется развитием неврологических расстройств и высыпаниями на внутренних органах: печени, легких, почках, надпочечниках, поджелудочной железе, вилочковой железе, селезенке, головном мозге. Протекает тяжело, часто заканчивается летальным исходом. У умерших больных при морфологическом исследовании обнаруживаются мелкие очаги некроза во внутренних органах.

От заражения до полного выздоровления проходит до нескольких недель

Инкубационный период (то есть время от заражения до появления первых симптомов) составляет от 10 дней до трех недель. В начале болезни (2–4 дня) могут наблюдаться симптомы, характерные для других вирусных заболеваний: температура, мышечные боли, рвота. Обычно, когда поднимается температура, вместе с ней появляется и сыпь. Лихорадка длится до пяти дней. При этом могут наблюдаться новые «волны» лихорадки и сыпи.

В целом высыпания появляются и превращаются в язвы около 14 дней, после чего около шести дней уходит на их заживление. Через пять дней после того, как сошла последняя сыпь, человек уже не заразен.

Обращение к врачу обязательно

Если ветрянку так легко узнать, то можно ли лечить ребенка или себя по советам в интернете или после консультации с врачом без осмотра ребенка?

Врач-педиатр Валерия Фаткулина считает, что без специалиста не обойтись: «Точно диагностировать заболевание и оценить все индивидуальные особенности организма и риски может только доктор. Первичное обращение к педиатру, конечно, обязательно. Лечение возможно в домашних условиях при течении болезни без осложнений: необходимо обрабатывать пузырьки и язвы антисептическими растворами, потому что незащищенная поверхность язвы легко принимает патогенную микрофлору, которая может вызвать вышеописанное осложнение. Все атипичные формы болезни подлежат стационарному лечению».

От ветрянки разработаны противовирусные с доказанной эффективностью (антиретровирусные препараты, подавляющие репликацию вируса в организме), но назначают их только в редких случаях, когда риск побочных эффектов представляет для пациента меньшую опасность, чем осложнения от самой ветрянки.

«При типичном течении ветряной оспы без осложнений применение противовирусных препаратов не требуется. Противовирусные средства могут вызвать серьезные побочные эффекты, поэтому их назначение не оправдано при нормальном иммунитете и низком риске развития осложнений. Для того, чтобы идентифицировать болезнь, а также оценить риски и необходимость использования противовирусного препарата у конкретного пациента, нужно обратиться к врачу», – объясняет терапевт Вера Сухова.

Взрослые действительно болеют ветрянкой тяжелее

В детском возрасте заболевание протекает легко и проходит в короткие сроки – это связано с тем, что до определенного возраста ребенок защищен не только собственным, но и материнским иммунитетом, как объясняет терапевт Вера Сухова.

С возрастом болезнь протекает тяжелее, повышается риск осложнений – причина в снижении иммунитета и уровня антител в крови к вирусу.. У взрослых более выражена интоксикация и быстрее развивается присоединение вторичной инфекции (это особенно характерно для людей со сниженным иммунитетом).

Ветрянка опасна для беременных, так как может привести к тяжелой патологии и гибели плода на ранних сроках, а на поздних – к преждевременным родам.

В любом случае при подозрении на ветрянку нужно обратиться к врачу.

Летальные исходы при ветрянке крайне редки, но возможны у людей с выраженным иммунодефицитом при присоединении вторичных инфекций и при позднем обращении за помощью.

Возникновение тяжелых осложнений возможно и у детей

Популярные когда-то «краснушные чаепития» уже давно ушли в прошлое благодаря появлению вакцины, но доступность эффективной и безопасной прививки от ветрянки, судя по сообщениям в СМИ, не останавливает современных россиян от проведения «ветряночных вечеринок»: родители способствуют контактам своего ребенка с инфицированными сверстниками в надежде защитить его от заражения во взрослом возрасте.

Педиатр Валерия Фаткулина предупреждает, что, пусть ветряная оспа и является относительно доброкачественно протекающим детским заболеванием и редко рассматривается в качестве значительной проблемы общественного здравоохранения, некоторые дети переносят ветрянку очень тяжело, и фраза «чем раньше заболеешь, тем лучше» – весьма условна. Поэтому не стоит специально заражать ребенка агрессивным вирусом.

Тяжесть болезни зависит от иммунного статуса ребенка: если иммунитет сейчас не в состоянии сдержать вирус, ребенок может получить тяжелые осложнения.

У маленьких детей площадь поражения кожного покрова может быть велика, а контролировать действия они не способны, в результате чего могут сильно расчесывать высыпания. Это чревато попаданием бактериальной флоры и развитием гнойного воспаления, которое может закончиться заражением крови.

Тяжелейшими осложнениями ветряной оспы, которые могут привести к стойким последствиям и летальному исходу, также являются:

воспаление мозга и мозговых оболочек – энцефалит и менингит;

воспаление сердечной мышцы – миокардит;

воспаление легких.

К тому же врач советует родителям маленьких детей и не переболевшим взрослым, которые еще не решились на вакцинацию от ветрянки, помнить о том, что вирус остается в организме пожизненно и пребывает в спящем режиме в клетках спинальных ганглиев, ганглиях лицевого и тройничного нервов.

Врач предупреждает, что на фоне иммунодефицитных состояний, снижения иммунитета в результате, например, переохлаждения или сильного эмоционального стресса, вирус может «проснуться» и проявить себя как опоясывающий лишай, который характеризуется мучительными невралгическими болями и тоже имеет ряд осложнений в виде поражений нервной системы и внутренних органов: возможно возникновение параличей, нарушений зрения. Причем опоясывающий лишай возникает исключительно у тех людей, которые ранее болели ветряной оспой.

Вакцинация защитит от заражения и детей, и взрослых

Вместо того, чтобы способствовать как можно более раннему контакту ребенка с вирусом или рисковать заразиться во взрослом возрасте самому, стоит вакцинироваться от вируса ветряной оспы, что позволит надежно защититься от тяжелых осложнений и появления эстетических недостатков (шрамы от ветрянки, к сожалению, непредсказуемы и не так редки), а также избежать возникновения опоясывающего лишая в будущем.

«Не так давно появившиеся на рынке вакцины против ветряной оспы продемонстрировали свою безопасность и эффективность. В РФ зарегистрированы две вакцины против ветряной оспы: “Варилрикс” (Бельгия), “Окавакс” (Япония). Все имеющиеся в мире вакцины от ветряной оспы содержат одинаковый живой ослабленный (вакцинный) вариант вируса.

Оптимальным возрастом для вакцинации против ветряной оспы считается возраст от 12 до 24 месяцев . Вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее шести недель», – поясняет врач-педиатр Валерия Фаткулина.

« Особенно вакцинация необходима пожилым людям, женщинам, планирующим беременность (минимум за три месяца до планируемого зачатия), пациентам, принимающим препараты, влияющие на иммунную систему », – добавляет терапевт Вера Сухова.

Если ребенку поставили ветрянку, экстренная вакцинация для не переболевших взрослых позволит не заразиться или перенести болезнь с минимумом осложнений.

«Экстренная вакцинация должна быть проведена в течение 72–96 часов после контакта с больным. Для этого используют вакцину “Варилрикс” или ее аналоги», – добавляет Вера Сухова.

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Вакцинация от ветрянки нужна и детям, и взрослым. Она позволит избежать тяжелых осложнений, шрамов и опоясывающего лишая в будущем, а экстренная вакцинация защитит не болевших родителей инфицированного ребенка. Больше о других вирусах герпеса человека:

Фото: pexels.com/Pavel Danilyuk; globallookpress.com; East News/Alexey Ivanov, Demkat/easyfotostock, SAMUEL ASHFIELD/Science Photo Library