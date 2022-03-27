Как правильно хранить лыжи и сноуборд летом. Почему важно консервировать горнолыжное снаряжение на лето и не допускать высоких температур и влажности

Горнолыжный сезон подходит к концу, а это значит, что скоро придется отправить лыжи и сноуборды на летнее хранение. После заключительного спуска по снежному склону может возникнуть соблазн просто бросить лыжи или доску на балкон или в угол гаража до следующего сезона. Не надо так делать.

Правильно хранить снаряжение в межсезонье чрезвычайно важно – это поможет сохранить рабочие характеристики горных лыж и сноуборда и продлить срок службы.

Как хранить горнолыжные и сноубордические ботинки

Во время катания внутри ботинок образуется влага, особенно на внутреннем съемном сапожке. Если после окончания сезона не подготовить их к хранению, ботинки будут неприятно пахнуть и могут покрыться плесенью.

Чтобы ботинки не потеряли рабочих характеристик (размер, плотность посадки, жесткость) за время длительного хранения, их нужно будет законсервировать.

Подготовка ботинок к консервации

Выньте внутренники. Протрите внутреннюю часть жесткого (внешнего) ботинка влажной тряпкой. Можно использовать мыло или другие мягкие моющие средства. Выньте стельки из внутренников. Стельки промойте теплой водой. Затем губкой, смоченной в мыльной воде, протрите с обеих сторон стельки и внутренний сапожок. Промойте все чистой водой и протрите, чтобы убрать остатки мыла. Никогда не кладите внутренние ботинки или стельки в стиральную машину и сушилку. После очистки дайте всем элементам ботинка высохнуть при комнатной температуре.

Хранение ботинок

Соберите ботинок обратно, плотно застегните или зашнуруйте. Если этого не сделать, материал внешнего ботинка может потерять форму при длительном хранении. Храните ботинки в сухом месте при комнатной температуре. Это может быть гараж, подвал, чердак или шкаф. Главное – там не должно быть влаги, отрицательных температур и внешних нагревателей (в том числе прямых солнечных лучей). Ботинки необходимо хранить в вертикальном положении. Не рекомендуется хранить ботинки в переносной сумке или чехлах для горнолыжного снаряжения, так как они могут задерживать влагу и способствовать образованию конденсата.

Как хранить лыжи и сноуборды

Горные лыжи, сноуборды и сплитборды имеют скользящие поверхности (скользяки) и канты (металлические элементы, которые проходят по контуру лыж и досок). Их нужно готовить к хранению еще тщательнее, чем ботинки, чтобы скользящая поверхность не потеряла своих свойств за межсезонье, а канты не заржавели.

Скользяки бывают нескольких типов. Самые распространенные – экструдированные (однородные полиэтиленовые) и спеченные (более дорогие и прочные, получаются путем спекания порошка при большой температуре и давлении).

Экструдированные скользяки не впитывают наносимые парафины и мази скольжения. Парафин просто прилипает к скользящей поверхности и постепенно стирается во время катания. Обслуживать такой скользяк проще: новый слой наносится, когда старый стирается, а доска или лыжа перестает скользить.

Спеченные скользяки имеют пористую структуру, поэтому парафины и мази проникают вглубь скользящей поверхности. Обслуживать их надо регулярно, примерно раз в 3-4 катания, чтобы место уходящего парафина не занимала грязь, пыль и песок.

Подготовка лыж и сноубордов к консервации

Полностью очистите снаряжение – уберите грязь, пыль, влагу. Протрите мокрой тряпкой и дайте высохнуть. После этого необходимо заделать все повреждения в скользящей поверхности. Экструдированный скользяк можно отремонтировать самому – в магазинах продаются пластиковые заготовки, которые можно расплавить и закрыть повреждения. Спеченные скользяки лучше отдавать на ремонт в сервис, так как структура у них неоднородная и более требовательная к профессиональному уходу. Далее необходимо нанести парафин плотным слоем по всей скользящей поверхности, закрывая канты, чтобы защитить их от влаги и ржавчины. Некоторые рекомендуют дополнительно смазывать канты маслом.

Запарафинить снаряжение можно в специализированном сервисе или самостоятельно. В сервисе (в том числе на горнолыжных курортах) услуга нанесения парафина стоит 500-1000 рублей. Если вы часто катаетесь, то можно приобрести необходимые инструменты (утюг, скребок, щетка, пробка) и расходные материалы (очиститель и два вида парафина – на мороз и плюсовые температуры) и парафинить снаряжение самостоятельно.

Хранение лыж и сноубордов

Лыжи и сноуборды можно хранить и в вертикальном и в горизонтальном положении. Хранить необходимо в сухом месте при комнатной температуре и избегать попадания прямых солнечных лучей. Отличное место для хранения – под кроватью, на шкафу или на специальных кронштейнах, которые можно приобрести в магазине горнолыжного снаряжения. Не храните снаряжение в чехлах, так как в чехлах накапливается грязь, пыль и песок (обычно их никто не чистит после каждой поездки на горнолыжный курорт). Если вы уверены, что чехол чистый, то при хранении снаряжения необходимо полностью расстегивать молнию, чтобы внутри циркулировал воздух. Это позволит избежать накопления влаги и конденсата.

Почему нельзя хранить лыжи и сноуборды на балконе и в гараже

При хранении горнолыжного снаряжения важно избегать перепадов температур, так как из-за конденсата могут заржаветь металлические элементы (например, канты и закладные под винты). В случае дождя и продолжительного контакта с влагой деревянный сердечник лыж и сноубордов может потерять свои рабочие характеристики – стать менее упругим и ломким. Также нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, поскольку это может навредить скользящей поверхности, а также привести к рассыханию деревянных элементов лыж и сноубордов. По этой же причине снаряжение нельзя ставить близко к нагревательным приборам, радиаторам отопления или трубам горячего водоснабжения.

Снаряжение можно хранить в гараже или на складе, если в нем поддерживается постоянная температура и минимальная влажность.

Особенности хранения горнолыжных и сноубордических креплений

На время межсезонья рекомендуется снимать крепления с лыж, сноубордов и сплитбордов, так как они создают избыточное натяжение в точках, где соприкасаются с основанием. Если их оставить надолго в таком положении, со временем форма лыж или доски может деформироваться.

Хранение креплений

Перед отправкой на хранение необходимо почистить крепления, убрать грязь, пыль и влагу. Хранить крепления необходимо в сухом месте при комнатной температуре. Избегайте перепадов влажности и температур, чтобы на металлических деталях, пружинах и крепежных элементах не появилась ржавчина. Пружины на горнолыжных креплениях можно ослабить – это снимет нагрузку и позволит увеличить срок службы. Прочитайте инструкцию к своим креплениям – некоторые производители прописывают дополнительные рекомендации по хранению – например, ослабление винтов.

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Фото: unsplash.com/Hamish Duncan, Joshua Reddekopp, Hendrik Morkel; evo.com; ubuy.hu; snowboarder.com