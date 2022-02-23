О вреде курения. Курение наносит вред почти каждому органу тела и вызывает множество заболеваний

Курение наносит комплексный вред организму: страдает почти каждый орган тела, со временем вредная привычка приводит к развитию множества заболеваний, ухудшается общее самочувствие курильщика. Из-за чего это происходит, какие вредные вещества содержатся в сигаретах и как курение влияет на внешность и психическое здоровье? Давайте разбираться.

Что содержится в сигаретном дыму

Курение вредно не только для самого курильщика, но и для окружающих, так как табачный дым содержит более 7000 химических веществ и соединений, которые достигают легких на каждом вдохе, часть из которых попадает в кровоток. После этого кровь разносит ядовитые вещества по всем частям тела и системам организма, вызывая привыкание и последующие проблемы со здоровьем.

В табачных изделиях содержится никотин – сильнодействующее вещество, которое вызывает привыкание и заставляет курильщика снова и снова притрагиваться к сигаретам. Никотин сужает вены и артерии – замедляется кровоток, уменьшается поступление кислорода к ногам и рукам, сердце вынуждено работать более интенсивно.

Угарный газ образуется при неполном сгорании табака. Из-за угарного газа уменьшается количество кислорода, поступающего в организм.

При тлении сигареты образуется деготь – смесь табачных смол. Смолы оседают в легких курильщика, как сажа в дымоходе, ухудшая функцию органов дыхания.

Фенол в табачном дыме парализует и убивает реснитчатые клетки, выстилающие дыхательные пути, которые в нормальном состоянии выполняют функцию фильтра: они задерживают мелкие частицы, попадающие внутрь с вдыхаемым воздухом и защищают органы дыхания от инфекций.

Также в табачном дыме содержатся аммиак и формальдегид – токсичные вещества, которые раздражают глаза, нос и горло, а также могут вызывать некоторые формы рака, например лейкемию и рак носоглотки.

В дыме от сигарет, сигар и кальяна содержится мышьяк – химическое вещество, которое может приводить к образованию злокачественных опухолей (рак легких, почек, мочевого пузыря). Также при продолжительном курении мышьяк может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Со временем поврежденные сигаретным дымом органы дыхания начинают работать все хуже и хуже, пропускают меньше воздуха в легкие, из-за чего снижается концентрация кислорода в крови.

Как курение влияет на организм

Негативное влияние на дыхательную систему

Курение приводит к повреждениям дыхательных путей и легких. Негативное воздействие начинается после первой выкуренной сигареты, и с каждой следующей функция легких продолжает ухудшаться. Тем не менее, могут пройти годы, прежде чем проблема станет достаточно заметной, чтобы можно было диагностировать заболевание легких.

Повреждение легких табачным дымом может привести к серьезным хроническим заболеваниям, таким как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – поражение нижних дыхательных путей в легких, которое приводит к одышке, затрудненному дыханию и хроническому кашлю. Курение также может увеличить риск легочных инфекций, таких как пневмония и туберкулез, и усугубить некоторые существующие заболевания легких, например астму.

Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему

Курение табака может приводить к повреждениям сердца и кровеносных сосудов, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта.

Курение часто становится причиной ишемической болезни сердца (ИБС), при которой артерии сердца не могут снабжать сердечную мышцу достаточным количеством насыщенной кислородом крови. ИБС в самом негативном сценарии может привести к сердечному приступу и смерти.

Также курение табака приводит к повышению кровяного давления, снижает способность выполнять физические упражнения и увеличивает вероятность образования тромбов. Курение снижает уровень хорошего холестерина (ЛПВП) в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Курение выступает основной причиной, вызывающей заболевание периферических артерий (ЗПА). При ЗПА в артериях, несущих кровь к голове, органам и конечностям, образуются бляшки (отложения холестерина). Это увеличивает риск сердечных заболеваний, сердечного приступа и инсульта.

Курение повышает риск аневризмы аорты, крупнейшей артерии в теле человека, несущей кровь от сердца к другим органам и системам. При аневризме происходит выпячивание аорты из-за истончения или растяжения стенок артерии. Аневризма со временем может увеличиваться в размерах и расслаиваться (разрываться), что с высокой вероятностью (от 50 до 75%) приводит к смертельному исходу.

Негативное влияние на репродуктивную систему

Употребление табака может нанести вред репродуктивному здоровью женщины. Также курение во время беременности может привести к проблемам со здоровьем как матери, так и ребенка. Женщины, которые курят во время беременности, имеют более высокий риск:

Курящие мужчины имеют более высокий риск эректильной дисфункции. Чем больше и дольше они курят, тем выше риск. Употребление табака также может повлиять на качество сперматозоидов, снижая фертильность и увеличивая риск выкидышей и врожденных дефектов.

Какие болезни вызывает курение

Помимо перечисленных выше заболеваний, курение может наносить вред и другим системам организма. Среди распространенных у курильщиков проблем со здоровьем выделяют:

снижение функции иммунной системы, что, в свою очередь, увеличивает риск бактериальных и вирусных инфекций;

повышенный риск возникновения диабета второго типа: у активных курильщиков он на 30-40% выше, чем у некурящих;

ухудшение некоторых проблем со здоровьем, связанных с диабетом первого типа (врожденная неспособность вырабатывать инсулин), например усугубление заболеваний почек;

снижение обонятельной и вкусовой чувствительности;

сниженную плотность костей, что означает более высокий риск переломов;

повышенный риск катаракты – помутнения хрусталиков глаз;

повышенный риск возрастной дегенерации желтого пятна (часть сетчатки глаза, обеспечивающая наиболее четкое зрение), которая может привести к слепоте;

повышенный риск рака шейки матки, толстой кишки, пищевода, гортани, печени, поджелудочной железы, желудка.

Многие проблемы со здоровьем, связанные с курением, могут снизить качество жизни человека: затруднить дыхание, мобильность, продуктивность на работе и уровень спортивного мастерства. Даже курение всего одной сигареты в день сопряжено с гораздо большим риском развития ишемической болезни сердца и инсульта, чем у некурящих.

Не существует безопасного количества сигарет для сердечно-сосудистой системы. Чем раньше курильщик откажется от употребления табака, тем выше вероятность, что нанесенный ущерб не приведет к инвалидности или преждевременной смерти.

Как курение влияет на внешность

Употребление табака оказывает негативное влияние не только на внутренние органы, но и на внешний вид курильщика. Отличить курящего человека от некурящего часто можно по следующим признакам:

проблемы с деснами и потеря зубов, вызванные пародонтитом – воспалительным заболеванием тканей, окружающих зубы;

преждевременное старение кожи, причиной которого становится нарушение выработки коллагена (основной компонент соединительной ткани в организме) из-за употребления табака;

неприятный запах изо рта и прокрашенные им зубы.

Как курение влияет на психические здоровье

По прошествии времени после выкуренной сигареты у курильщика возникает чувство раздражения и тревоги – так называемый синдром отмены. Он происходит из-за прекращения воздействия никотина на нервную систему, которая у активных курильщиков адаптируется к никотину, а также из-за привычки успокаивать себя ритуалом курения. Эти чувства можно временно облегчить, закурив вновь. Так у курящего формируется причинно-следственная связь – улучшение настроения после курения.

Во многом поэтому некоторые продолжают курить и не хотят бросать: кажется, что курение снимает стресс и тревогу. Также распространено мнение, что курение помогает расслабиться.

На самом деле, все происходит с точностью до наоборот: курение увеличивает тревогу и напряжение. У курильщиков также чаще, чем у некурящих, развивается депрессия с течением времени. Поэтому при проблемах психического характера отказ от курения может быть одним из шагов на пути к выздоровлению.

Не лучше ли перейти на электронные сигареты?

Электронные сигареты и другие системы доставки никотина (вейпы, системы нагревания табака типа Iqos) стали очень популярными в последние годы, особенно среди молодежи. Иногда они используются в качестве заменителей сигарет или других табачных изделий, а для некоторых становятся первым табачным изделием в жизни.

Может показаться, что раз табак не горит, то и вреда от такого устройства будет меньше. Однако никотин вызывает привыкание и заставляет курить электронную сигарету снова и снова, а смеси для вейпов могут содержать ароматизаторы и токсичные химические вещества, концентрация которых сильно различается от производителя к производителю. Так как подобные устройства не стандартизированы, а ученые все еще изучают данные о влиянии электронных сигарет и систем нагрева на организм, долгосрочные последствия для здоровья еще предстоит оценить.

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Фото: pexels.com/Denx arman, Irina Iriser; unsplash.com/Pawel Czerwinski, lilartsy, JJ Shev, Jake Young