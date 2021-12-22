Что подарить бегуну на Новый год. Подборка идей на любой бюджет

До Нового года все меньше времени. Суета на работе и дома не позволяет расслабиться, а ведь надо еще успеть подготовить подарки для всех. Если среди ваших друзей и знакомых есть бегуны, и вы не знаете, что им подарить, то наша подборка специально для вас.

Гаджеты

Спортивные часы

Часы с GPS-модулем – это не только удобный инструмент для учета пробежек. В сочетании с фирменными и сторонними (например: Strava, Final Surge, TrainingPeaks) онлайн-сервисами они образуют систему для ведения дневника тренировок и отслеживания прогресса. Современные умные часы снабжают оптическим пульсометром, в некоторых даже есть функция бесконтактных платежей (в России функция не работает).

Suunto 9 Peak – самая функциональная модель в линейке Suunto, способная выдерживать погружение на глубину до 100 метров. Встроенный GPS-модуль, навигатор и возможность загружать карты – 48 900 руб.

Polar Vantage V2 – премиальные спортивные часы от Polar, способные (по заявлению производителя) работать до 100 часов без подзарядки – 45 530 руб.

Garmin Forerunner 255S Music – беговые часы с возможностью загрузки и прослушивания музыки на сопряженных bluetooth-наушниках – 57 375 руб.

Suunto 5 Peak – доступная модель в линейке Suunto с широким функционалом, которого хватит для всех типов тренировок – 20 520 руб.

Polar Vantage M2 – стильные сенсорные часы от Polar – 20 800 руб.

Coros Pace 2 – одна из самых популярных моделей беговых часов последних лет с насыщенным функционалом и очень привлекательной ценой – 24 690 руб.

Датчики для спортивных часов

Когда базовых данных уже не хватает, можно докупить дополнительные устройства, которые расширяют возможности для сбора и анализа данных.

Подписка на онлайн-сервис

Подписка на сервис открывает расширенные функции и дополнительную статистику, инфографику и прочие способы визуализации данных. Понравится любителям цифр и отчетов, которые не ограничиваются базовыми функциями беговых часов. Для тренеров подписка открывает возможность параллельно вести несколько учеников в системе.

Обувь и одежда

Кроссовки для бега зимой

Кроссовки – «сложный» подарок. Мы рекомендуем дарить их только в том случае, если хорошо знаете, какую модель и какой размер хочет или носит одариваемый. Также можно подарить сертификат в спортивный магазин, чтобы человек выбрал подарок сам. Вот ориентир по цене: хорошие беговые кроссовки для зимы. Такие кроссовки – залог комфорта, безопасности и минимальной травматичности на скользких и нестабильных поверхностях.

Поясные сумки и рюкзаки для бега

Крайне актуальный аксессуар зимой, когда с собой надо взять много мелочей, но не хочется, чтобы все это тряслось и звенело по карманам куртки и штанов. Рюкзаки подойдут для пробежек по пересеченной местности и трейловых соревнований.

Слот на забег

Хотите сделать необычный подарок? Подарите другу слот на забег. Это может быть самый масштабный пробег страны, марафон в историческом городе с красивыми видами или зимний трейл по лесам и полям.

Питание

Если ваш друг одет, обут и зарегистрирован на все старты предстоящего года, можно подарить ему набор питания для тренировок и соревнований.

Тренировки и восстановление

В тренировочном процессе важен не только бег, но и вспомогательные тренировки и восстановление. Поэтому подберите спортивному товарищу фоам-роллер для самомассажа или перкуссионный массажер, набор эспандеров для силовых тренировок.

Фоам-роллеры и массажные мячи

Эспандеры и силовые ленты

Перкуссионные массажеры

Книги

Если ваш бегающий друг упакован на полную, подарите ему книгу на тематику бега.

Что дарить тем, кто увлекается бегом, йогой, пилатесом и растяжкой, боксом, танцами и горными лыжами? Советуют сотрудники Sports.ru 🎁

Фото: pexels.com/George Dolgikh, Andre Morgan, RUN 4 FFWPU, Pixabay; suunto.com, polar.com, strava.com, adidas.ru, redbull.com