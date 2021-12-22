Что подарить бегуну на Новый год. Подборка идей на любой бюджет
До Нового года все меньше времени. Суета на работе и дома не позволяет расслабиться, а ведь надо еще успеть подготовить подарки для всех. Если среди ваших друзей и знакомых есть бегуны, и вы не знаете, что им подарить, то наша подборка специально для вас.
Гаджеты
Спортивные часы
Часы с GPS-модулем – это не только удобный инструмент для учета пробежек. В сочетании с фирменными и сторонними (например: Strava, Final Surge, TrainingPeaks) онлайн-сервисами они образуют систему для ведения дневника тренировок и отслеживания прогресса. Современные умные часы снабжают оптическим пульсометром, в некоторых даже есть функция бесконтактных платежей (в России функция не работает).
- Suunto 9 Peak – самая функциональная модель в линейке Suunto, способная выдерживать погружение на глубину до 100 метров. Встроенный GPS-модуль, навигатор и возможность загружать карты – 48 900 руб.
- Polar Vantage V2 – премиальные спортивные часы от Polar, способные (по заявлению производителя) работать до 100 часов без подзарядки – 45 530 руб.
- Garmin Forerunner 255S Music – беговые часы с возможностью загрузки и прослушивания музыки на сопряженных bluetooth-наушниках – 57 375 руб.
- Suunto 5 Peak – доступная модель в линейке Suunto с широким функционалом, которого хватит для всех типов тренировок – 20 520 руб.
- Polar Vantage M2 – стильные сенсорные часы от Polar – 20 800 руб.
- Coros Pace 2 – одна из самых популярных моделей беговых часов последних лет с насыщенным функционалом и очень привлекательной ценой – 24 690 руб.
Датчики для спортивных часов
Когда базовых данных уже не хватает, можно докупить дополнительные устройства, которые расширяют возможности для сбора и анализа данных.
- Нагрудный пульсометр Polar H10 – одно из лучших устройств на рынке, совместимое со всеми популярными марками часов. Подходит для плавания – 9 990 руб.
- Нагрудный пульсометр Garmin HRM-PRO – 14 157 руб.
- Нагрудный пульсометр Suunto Smart Sensor – 10 990 руб.
- Датчик мощности Stryd – первое в мире устройство для бегунов, аналогичное мощемеру у велосипедистов – 38 000 руб.
- Футпод Polar Stride Sensor – датчик, который прикрепляется на кроссовок и собирает дополнительные данные во время бега. Также это идеальное решение для тренировок в манеже и помещении, где GPS не работает – 9 990 руб.
- Футпод Garmin для серии часов Forerunner – 19 206 руб.
Подписка на онлайн-сервис
Подписка на сервис открывает расширенные функции и дополнительную статистику, инфографику и прочие способы визуализации данных. Понравится любителям цифр и отчетов, которые не ограничиваются базовыми функциями беговых часов. Для тренеров подписка открывает возможность параллельно вести несколько учеников в системе.
- Годовая подписка на Strava – $ 6,25/месяц
- Тренерская подписка в Final Surge – $ 19/месяц
- Годовая подписка в TrainingPeaks для спортсменов – $ 124,99
- Тренерская подписка в TrainingPeaks – $ 19/месяц
Обувь и одежда
Кроссовки для бега зимой
Кроссовки – «сложный» подарок. Мы рекомендуем дарить их только в том случае, если хорошо знаете, какую модель и какой размер хочет или носит одариваемый. Также можно подарить сертификат в спортивный магазин, чтобы человек выбрал подарок сам. Вот ориентир по цене: хорошие беговые кроссовки для зимы. Такие кроссовки – залог комфорта, безопасности и минимальной травматичности на скользких и нестабильных поверхностях.
- Puma Voyage Nitro 3 – кроссовки с агрессивным протектором, поддержкой стопы и плотным верхом. Выдержат любые зимние условия – 12 599 руб.
- Puma Voyage Nitro 3 GTX – аналогичная модель, но с мембраной Gore-Tex для дополнительной защиты от влаги и снега – 13 999 руб.
- Nike Pegasus Trail 4 Gore-Tex – зимний вариант трейловых кроссовок Pegasus с мембраной Gore-Tex – 20 999 руб.
- Salomon Alphacross 5 – базовая трейловая модель в линейке Salomon. Без излишеств в виде мембран или шипов, зато с агрессивным протектором. Кроссовки подойдут для бега по утрамбованному снегу и гравию – 21 199 руб.
- Salomon Alphacross 5 GTX – аналогичная модель, но с мембраной Gore-Tex – 23 999 руб.
- Salomon Speedcross 6 – кроссовки для быстрого бега по пересеченной местности – 28 799 руб.
- Salomon Speedcross 6 GTX – аналогичная модель, но с мембраной Gore-Tex – 33 499 руб.
- Reebok Floatride Energy 5 – отличный вариант для бега на беговой дорожке или в манеже. Кроссовки на фирменной быстрой пене Floatride Energy – 9 749 руб.
- adidas Runfalcon 3.0 TR – кроссовки с плотным верхом и умеренным протектором для бега в сухую зимнюю погоду
- Saucony Peregrine 13 – трейловые кроссовки с агрессивным протектором и плотным верхом – 15 999 руб.
- Saucony Endorphin Edge – самая быстрая трейловая модель Saocuny с карбоновой пластиной и пеной PWRRUN – 30 990 руб.
Поясные сумки и рюкзаки для бега
Крайне актуальный аксессуар зимой, когда с собой надо взять много мелочей, но не хочется, чтобы все это тряслось и звенело по карманам куртки и штанов. Рюкзаки подойдут для пробежек по пересеченной местности и трейловых соревнований.
- Сумка поясная Demix – 399 руб.
- Сумка поясная Nike – 1 749 руб.
- Сумка поясная Li-Ning – 1 999 руб.
- Сумка поясная Puma – 4 999 руб.
- Сумка поясная Red Fox Trail 2B – 900 руб.
- Сумка поясная Enklepp Run Belt 365 – 1500 руб.
- Беговой пояс ASICS – 3 399 руб.
- Беговой пояс Salomon Sense Pro Belt – 3 359 руб.
- Беговой пояс Enklepp Tiksi Waist Belt – 2900 руб.
- Беговой рюкзак Inov-8 VentureLite 18 – 7 500 руб.
Слот на забег
Хотите сделать необычный подарок? Подарите другу слот на забег. Это может быть самый масштабный пробег страны, марафон в историческом городе с красивыми видами или зимний трейл по лесам и полям.
- Расписание стартов на 2024 год можно посмотреть на нашем сайте.
- Списки по городам можно найти на сайте Russia Running.
- Самый крупный марафон страны проводит в Москве «Беговое сообщество» – регистрация на некоторые старты серии в 2024 году уже открыта.
- Также открыта регистрация на старты серии Pushkin Run в Санкт-Петербурге, «Бегом по Золотом кольцу», Забег.РФ (доступна часть городов, остальные появятся позже) и весенние старты «Высшей лиги» в Краснодарском крае. Также открыта регистрация на часть трейловых забегов Wild Trail.
Питание
Если ваш друг одет, обут и зарегистрирован на все старты предстоящего года, можно подарить ему набор питания для тренировок и соревнований.
- Набор из 6 энергетических гелей SIS – 1 320 руб.
- Набор из 3 энергетических гелей T-On – 555 руб.
- Набор из 5 энергетических гелей T-On – 968 руб.
- Набор из 6 энергетических гелей BOMBBAR – 436 руб.
- Набор из 25 энергетических гелей BOMBBAR – 1 804 руб.
- Набор из 5 энергетических гелей Powerup – 517 руб.
- Набор из 16 энергетических гелей Powerup – 1 465 руб.
Тренировки и восстановление
В тренировочном процессе важен не только бег, но и вспомогательные тренировки и восстановление. Поэтому подберите спортивному товарищу фоам-роллер для самомассажа или перкуссионный массажер, набор эспандеров для силовых тренировок.
Фоам-роллеры и массажные мячи
- Ролик массажный Demix – 999 руб.
- Ролик массажный мягкий KETTLER – 999 руб.
- Ролик массажный длинный KETTLER – 2 999 руб.
- Массажный мини-ролик KETTLER (дорожный вариант) – 599 руб.
- Массажный мяч Demix – 149 руб.
Эспандеры и силовые ленты
- Лента силовая KETTLER (55-65 кг) – 2 799 руб.
- Лента силовая KETTLER (45-55 кг) – 1 999 руб.
- Лента силовая Demix (20-30 кг) – 899 руб.
- Лента силовая KETTLER (10-20 кг) – 799 руб.
- Набор для тренировок с силовыми тросами SKLZ – 3 999 руб.
- Набор силовых тканевых лент KETTLER – 1 599 руб.
- Набор мини-лент KETTLER – 599 руб.
- Набор эластичных лент DEMIX – 999 руб.
Перкуссионные массажеры
- Массажер Flow PRO – 27 900 руб.
- Массажер Flow MINI – 15 900 руб.
- Массажер Flow NANO – 11 900 руб.
- Массажер Xiaomi Massage Gun – 12 290 руб.
- Массажер Xiaomi Massage Gun Mini – 9 590 руб.
Книги
Если ваш бегающий друг упакован на полную, подарите ему книгу на тематику бега.
- Мэт Фицджеральд «Бег по правилу 80/20» – классическое издание, раскрывающее ключевые принципы в тренировочном процессе бегуна-любителя – 837 руб.
- Мэт Фицджеральд и Бен Розарио «Бегай как профи (даже если ты любитель)» – новая книга Фицджеральда в соавторстве с тренером профессиональной команды HOKA NAZ Elite Беном Розарио, которая раскрывает внутреннюю кухню подготовки бегунов высокого уровня и дает ценные советы спортсменам любителям (читайте нашу рецензию на книгу) – 907 руб.
- Артур Лидьярд, Гарт Гилмор «Бег с Лидьярдом» – классика беговой литературы от великого новозеландского тренера, который готовил олимпийских чемпионов 60-х годов. Его система подготовки до сих пор используется по всему миру – 837 руб.
- Джек Дэниелс «От 800 метров до марафона» – популярная среди бегунов-любителей книга-методичка. Американский тренер доступно и по полочкам раскладывает все элементы тренировочного процесса и предлагает набор планов для подготовки к конкретной дистанции – 1 234 руб.
- Пит Фитзингер «Бег по шоссе для серьезных бегунов» – еще одна практическая книга-методичка, в которой разбираются особенности тренировок к различным дистанциями с планами подготовки – 733 руб.
- Алекс Хатчинсон «Выносливость» – книга известного спортивного журналиста, раскрывающая другую сторону циклического спорта, где разум начинает двигать тело быстрее и дальше, чем способен организм – 848 руб.
- Мэт Фицджеральд «Как сильно ты этого хочешь?» – еще одна книга о спортивной психологии, в которой автор на примере элитных спортсменов показывает, что границы человеческих возможностей условны – 1 117 руб.
- Килиан Жорнет «Нет ничего невозможного» – автобиография самого титулованного трейлраннера планеты. Килиан рассказывает о своем становлении как атлета, взаимоотношениях в семье и профессиональном сообществе, делится инсайдами тренировочного процесса – 480 руб.
- Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге» – культовая книга-медитация, в которой знаменитый японский писатель вспоминает свои первые шаги в беговом движении и рассказывает языком обывателя об увлечении марафонами – 296 руб.
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Фото: pexels.com/George Dolgikh, Andre Morgan, RUN 4 FFWPU, Pixabay; suunto.com, polar.com, strava.com, adidas.ru, redbull.com