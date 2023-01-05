Баня – любимое русское развлечение. В чем польза бани? Есть ли вред и противопоказания?

Походы в баню давно стали неотъемлемой частью зимнего отдыха россиян. Считается, что парилка оздоравливает организм, помогает снять нервное напряжение и даже сохранить молодость. Но все ли так однозначно? Разбираемся, в чем польза и вред бани для здоровья и каковы основные правила ее посещения – вместе с нашими врачами-консультантами.

Приглашенные эксперты: кардиолог Татьяна Чернушенко (к.м.н., окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию, работает в поликлинике №52 г. Москва), педиатр Андрей Куренков (к.м.н., окончил Рязанский государственный медицинский университет, детский медицинский центр «Начало» и клиника «Рассвет»)

В чем польза бани для здоровья в целом?

В бане всегда жарко, так что выходят оттуда румяными, а пот течет ручьем. Попариться в меру всегда приятно, но насколько это полезно для организма?

Посещение бани вызывает общее повышение температуры тела, что по-научному называется общей гипертермией. С этим связан и эффект, который парение оказывает на организм. Он может быть как положительным, так и отрицательным, но плюсы включают в себя улучшение работы потовых и сальных желез, расслабление мышц, укрепление иммунитета и снятие стресса, отмечает Татьяна Чернушенко, врач-кардиолог, врач общей практики, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC).

Также посещение бани – это прекрасная тренировка для сердечно-сосудистой системы, ведь во время парения улучшается микроциркуляция крови. «Под воздействием высоких температур расширяются сосуды, усиливается кровоток, улучшается кровообращение. Уже через 3-5 минут увеличивается пульс в полтора раза, повышается артериальное давление. После выхода из парной запускаются обратные процессы: сердце успокаивается, снижаются давление и пульс», – рассказывает специалист.

Это подтверждают и данные международной группы ученых, которые были опубликованы в 2017 году. Тогда 100 человек попросили оставаться в сауне в течение 30 минут, и сразу после выхода их среднее систолическое кровяное давление понизилось со 137 мм рт.ст. до 130 мм рт.ст., а среднее диастолическое – с 82 мм рт.ст. до 75 мм рт.ст. Причем эффект сохранялся на протяжении получаса.

Интересно и то, что регулярное посещение сауны снижает риск инсультов. «В Финляндии на протяжении 15 лет проводилось исследование. В результате выяснилось, что у пожилых людей независимо от пола, ходивших в сауну хотя бы один раз в неделю, риск заболевания был снижен на 14 процентов, а у парившихся ежедневно – на 61 процент», – замечает специалист.

Банные процедуры можно встретить и в программах для похудения. Хотя по большей части килограммы уходят лишь из-за большой потери организмом жидкости (которая имеет свойство возвращаться), при комплексном подходе для поступательного снижения веса это действительно полезно. Все благодаря активации обмена веществ во время парения.

В чем польза бани для нервной системы?

Парение тренирует нейрорегуляторные механизмы, активирует симпатическую нервную систему, которая ответственна, например, за увеличение частоты сердечных сокращений, расширение бронхиол, влияет на обменные процессы.

Если же говорить о конкретных показаниях в неврологии, то однозначную пользу баня приносит людям с неврозами начальных стадий. Кроме того, финские ученые обнаружили, что посещение бани снижает риск развития болезни Альцгеймера на 65 процентов у тех, кто парится больше четырех раз в неделю. Медики связывают это с притоком крови к мозгу во время посещения парилки.

При этом при тяжелых неврологических заболеваниях – эпилепсии, болезни Паркинсона, центральном параличе – в бане париться нельзя.

Говорят, баня полезна для кожи – это правда?

В парилке люди сильно потеют. С точки зрения науки, это активный процесс выделения жидкости через кожные покровы. При комнатной температуре такого не происходит. Как это отражается на состоянии кожи?

Воздействие высокой температуры и влажности ведет к раскрытию пор и лучшему обеспечению кожи питательными веществами. В сочетании с, например, скрабированием, это помогает очистить кожу и даже предотвратить появление новых комедонов. Именно поэтому в косметологии широко используются SPA-процедуры для кожи, которые отчасти имитируют баню.

Однако нужно помнить, что людям с чувствительной кожей стоит быть осторожным с посещением парилки. Ведь выделение соли с потом может привести к раздражению. Противопоказана же баня при псориазе, высыпаниях неясного происхождения, микозе, онкологии.

Чем полезна баня для мужчин?

Специфических для мужского организма плюсов от посещения бани не так много. Один из них – улучшение кровотока, потенциально полезное при хроническом простатите. При этом как самостоятельный способ лечения урологи посещение бани все же не рассматривают. Кроме того, париться можно только в период ремиссии, а при остром течении болезни это запрещено, так как воспалительный процесс только усилится.

Важно знать, что регулярное посещение бани снижает количество вырабатываемых сперматозоидов. К такому выводу пришли финские ученые, результаты их исследования были опубликованы в журнале Medical Daily.

Исследователи попросили десять здоровых мужчин с нормальным количеством сперматозоидов два раза в неделю на протяжении трех месяцев посещать баню. В итоге выработка сперматозоидов у них оказалась снижена и оставалась на низком уровне на протяжении еще трех месяцев. Однако спустя полгода она восстановилась.

По некоторым данным, помимо количества спертматозоидов регулярные посещения парилки снижают еще и их подвижность. При этом однозначное мнение медицинского сообщества о влиянии сауны на фертильность у мужчин пока не сформировалось.

А для женщин?

Некоторые специалисты рекомендуют баню для борьбы с симптомами климакса. А вот при новообразованиях, в том числе, миоме матки, парение запрещено.

Беременным врачи рекомендуют подходить к посещению бани с осторожностью. Поскольку во время беременности меняется работа многих органов и систем, перед походом в парилку необходима консультация врача. При этом даже при отсутствии противопоказаний находиться в бане более 10 минут женщинам в положении нельзя, а после бани обязательно нужно восстановить баланс жидкости.

Как баня влияет на людей пожилого возраста?

Влияние бани на пожилых несущественно отличается от влияния на людей других возрастов. Однако учитывая высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний в преклонном возрасте, к банным процедурам необходимо относиться очень осторожно. Перед походом в парилку необходима консультация врача.

Общая рекомендация заключается в том, что пожилым людям (речь о лицах 65+) посещать баню слишком часто нельзя. «Делать это лучше не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не перегружать сердце и сосуды. Оптимальная температура в парной для человека преклонного возраста – 80 градусов. При наличии хронических заболеваний – 70 градусов», – подчеркивает Татьяна Чернушенко.

Абсолютными противопоказаниями являются гипертония, тяжелая сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.

А детям можно?

Предварительно необходимо проконсультироваться с педиатром, ведь любые заболевания могут стать противопоказанием для посещения бани.

В медицине нет единой точки зрения на то, с какого возраста детям можно в баню. «По моему мнению, здорового ребенка можно водить в сауну примерно с года», – замечает врач-педиатр Андрей Куренков.

О правилах посещения бани детьми специалист рассказывает следующее: «Во-первых, в сауне ребенок может легко поскользнуться или обжечься. Поэтому даже в Финляндии, где посещение сауны – многовековая семейная традиция, где на пять миллионов населения насчитывается полтора миллиона саун, детей до 7 лет не пускают в сауну без родителей.

Во-вторых, детский организм регулирует теплообмен хуже, чем взрослый. Детей важно не перегревать. Сажать их нужно на нижние скамейки и давать тазик с прохладной водой, в котором они могут играть, плескаться и таким образом охлаждаться. Время пребывания в сауне должно быть ограничено примерно до 3-5 минут для детей до 3 лет и до 15 минут для детей до 10 лет. Инфракрасные сауны работают при более низких температурах, поэтому дети легче переносят их.

В-третьих, дети быстро обезвоживаются. Поэтому в сауне им следует предлагать прохладные напитки и соленый перекус для восполнения потери воды и солей».

Польза посещения бани для детей заключается главным образом в психологическом эффекте, подчеркнул врач. «Ведь это как минимум весело и помогает снимать стресс», – поясняет он. Кроме того, подобно влиянию на взрослый организм, парение тренирует сердечно-сосудистую систему детей.

К общим противопоказаниям посещения бани детьми относится высокая температура тела. «При большинстве хронических инфекций посещать сауну можно, но нужно обсудить это с врачом», – заключает Андрей Куренков.

Каковы правила посещения бани с точки зрения сохранения здоровья?

В парилке лучше лежать. Так жар равномерно обдает все тело, а мышцы максимально расслабляются.

Температуру нужно повышать постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться.

Опытные посетители без противопоказаний могут заходить в парную 2-3 раза и проводить там по 10-15 минут. Перерыв должен быть таким же, причем в это время лучше побольше пить, поскольку в бане организм теряет много жидкости.

→ Можно ли пить алкоголь в бане?

Веник можно использовать только когда вы привыкли к пару. Дело в том, что это резко усиливает кровообращение и потоотделение. Для неподготовленного, недостаточно прогретого тела это станет стрессом, общее самочувствие может ухудшиться.

При выходе следует принять душ комнатной температуры и спокойно посидеть.

После посещения бани обязательное условие – отсутствие неприятных ощущений. Если вы чувствуете головную боль или тяжесть в груди, необходимо прекратить походы в парилку и обратиться к врачу.

При каких еще заболеваниях нельзя ходить в парилку?

Со стороны органов дыхания: заболевания вирусной этиологии, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез в открытой форме, онкология.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: острый нефрит, мочекаменная болезнь, онкология.

Со стороны органов ЖКТ: язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, колит, онкология.

Со стороны органов зрения: глаукома, глазная гипотония.

Баня действительно может благотворно влиять на организм – только париться нужно с умом. Важно помнить о противопоказаниях, и консультация врача перед посещением парилки будет не лишней. Но если никаких ограничений нет, запаситесь банными принадлежностями: зима впереди долгая!

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Фото:globallookpress.com/Anatoly Lomokhov, Christian Vorhofer; pexels.com/Cottonbro, Andrea Piacquadio