Баня – любимое русское развлечение. В чем польза бани? Есть ли вред и противопоказания?
Походы в баню давно стали неотъемлемой частью зимнего отдыха россиян. Считается, что парилка оздоравливает организм, помогает снять нервное напряжение и даже сохранить молодость. Но все ли так однозначно? Разбираемся, в чем польза и вред бани для здоровья и каковы основные правила ее посещения – вместе с нашими врачами-консультантами.
В чем польза бани для здоровья в целом?
В бане всегда жарко, так что выходят оттуда румяными, а пот течет ручьем. Попариться в меру всегда приятно, но насколько это полезно для организма?
Посещение бани вызывает общее повышение температуры тела, что по-научному называется общей гипертермией. С этим связан и эффект, который парение оказывает на организм. Он может быть как положительным, так и отрицательным, но плюсы включают в себя улучшение работы потовых и сальных желез, расслабление мышц, укрепление иммунитета и снятие стресса, отмечает Татьяна Чернушенко, врач-кардиолог, врач общей практики, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC).
Также посещение бани – это прекрасная тренировка для сердечно-сосудистой системы, ведь во время парения улучшается микроциркуляция крови. «Под воздействием высоких температур расширяются сосуды, усиливается кровоток, улучшается кровообращение. Уже через 3-5 минут увеличивается пульс в полтора раза, повышается артериальное давление. После выхода из парной запускаются обратные процессы: сердце успокаивается, снижаются давление и пульс», – рассказывает специалист.
Это подтверждают и данные международной группы ученых, которые были опубликованы в 2017 году. Тогда 100 человек попросили оставаться в сауне в течение 30 минут, и сразу после выхода их среднее систолическое кровяное давление понизилось со 137 мм рт.ст. до 130 мм рт.ст., а среднее диастолическое – с 82 мм рт.ст. до 75 мм рт.ст. Причем эффект сохранялся на протяжении получаса.
Интересно и то, что регулярное посещение сауны снижает риск инсультов. «В Финляндии на протяжении 15 лет проводилось исследование. В результате выяснилось, что у пожилых людей независимо от пола, ходивших в сауну хотя бы один раз в неделю, риск заболевания был снижен на 14 процентов, а у парившихся ежедневно – на 61 процент», – замечает специалист.
Банные процедуры можно встретить и в программах для похудения. Хотя по большей части килограммы уходят лишь из-за большой потери организмом жидкости (которая имеет свойство возвращаться), при комплексном подходе для поступательного снижения веса это действительно полезно. Все благодаря активации обмена веществ во время парения.
В чем польза бани для нервной системы?
Парение тренирует нейрорегуляторные механизмы, активирует симпатическую нервную систему, которая ответственна, например, за увеличение частоты сердечных сокращений, расширение бронхиол, влияет на обменные процессы.
Если же говорить о конкретных показаниях в неврологии, то однозначную пользу баня приносит людям с неврозами начальных стадий. Кроме того, финские ученые обнаружили, что посещение бани снижает риск развития болезни Альцгеймера на 65 процентов у тех, кто парится больше четырех раз в неделю. Медики связывают это с притоком крови к мозгу во время посещения парилки.
При этом при тяжелых неврологических заболеваниях – эпилепсии, болезни Паркинсона, центральном параличе – в бане париться нельзя.
Говорят, баня полезна для кожи – это правда?
В парилке люди сильно потеют. С точки зрения науки, это активный процесс выделения жидкости через кожные покровы. При комнатной температуре такого не происходит. Как это отражается на состоянии кожи?
Воздействие высокой температуры и влажности ведет к раскрытию пор и лучшему обеспечению кожи питательными веществами. В сочетании с, например, скрабированием, это помогает очистить кожу и даже предотвратить появление новых комедонов. Именно поэтому в косметологии широко используются SPA-процедуры для кожи, которые отчасти имитируют баню.
Однако нужно помнить, что людям с чувствительной кожей стоит быть осторожным с посещением парилки. Ведь выделение соли с потом может привести к раздражению. Противопоказана же баня при псориазе, высыпаниях неясного происхождения, микозе, онкологии.
Чем полезна баня для мужчин?
Специфических для мужского организма плюсов от посещения бани не так много. Один из них – улучшение кровотока, потенциально полезное при хроническом простатите. При этом как самостоятельный способ лечения урологи посещение бани все же не рассматривают. Кроме того, париться можно только в период ремиссии, а при остром течении болезни это запрещено, так как воспалительный процесс только усилится.
Важно знать, что регулярное посещение бани снижает количество вырабатываемых сперматозоидов. К такому выводу пришли финские ученые, результаты их исследования были опубликованы в журнале Medical Daily.
Исследователи попросили десять здоровых мужчин с нормальным количеством сперматозоидов два раза в неделю на протяжении трех месяцев посещать баню. В итоге выработка сперматозоидов у них оказалась снижена и оставалась на низком уровне на протяжении еще трех месяцев. Однако спустя полгода она восстановилась.
По некоторым данным, помимо количества спертматозоидов регулярные посещения парилки снижают еще и их подвижность. При этом однозначное мнение медицинского сообщества о влиянии сауны на фертильность у мужчин пока не сформировалось.
А для женщин?
Некоторые специалисты рекомендуют баню для борьбы с симптомами климакса. А вот при новообразованиях, в том числе, миоме матки, парение запрещено.
Беременным врачи рекомендуют подходить к посещению бани с осторожностью. Поскольку во время беременности меняется работа многих органов и систем, перед походом в парилку необходима консультация врача. При этом даже при отсутствии противопоказаний находиться в бане более 10 минут женщинам в положении нельзя, а после бани обязательно нужно восстановить баланс жидкости.
Как баня влияет на людей пожилого возраста?
Влияние бани на пожилых несущественно отличается от влияния на людей других возрастов. Однако учитывая высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний в преклонном возрасте, к банным процедурам необходимо относиться очень осторожно. Перед походом в парилку необходима консультация врача.
Общая рекомендация заключается в том, что пожилым людям (речь о лицах 65+) посещать баню слишком часто нельзя. «Делать это лучше не чаще 1-2 раз в неделю, чтобы не перегружать сердце и сосуды. Оптимальная температура в парной для человека преклонного возраста – 80 градусов. При наличии хронических заболеваний – 70 градусов», – подчеркивает Татьяна Чернушенко.
Абсолютными противопоказаниями являются гипертония, тяжелая сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.
А детям можно?
Предварительно необходимо проконсультироваться с педиатром, ведь любые заболевания могут стать противопоказанием для посещения бани.
В медицине нет единой точки зрения на то, с какого возраста детям можно в баню. «По моему мнению, здорового ребенка можно водить в сауну примерно с года», – замечает врач-педиатр Андрей Куренков.
О правилах посещения бани детьми специалист рассказывает следующее: «Во-первых, в сауне ребенок может легко поскользнуться или обжечься. Поэтому даже в Финляндии, где посещение сауны – многовековая семейная традиция, где на пять миллионов населения насчитывается полтора миллиона саун, детей до 7 лет не пускают в сауну без родителей.
Во-вторых, детский организм регулирует теплообмен хуже, чем взрослый. Детей важно не перегревать. Сажать их нужно на нижние скамейки и давать тазик с прохладной водой, в котором они могут играть, плескаться и таким образом охлаждаться. Время пребывания в сауне должно быть ограничено примерно до 3-5 минут для детей до 3 лет и до 15 минут для детей до 10 лет. Инфракрасные сауны работают при более низких температурах, поэтому дети легче переносят их.
В-третьих, дети быстро обезвоживаются. Поэтому в сауне им следует предлагать прохладные напитки и соленый перекус для восполнения потери воды и солей».
Польза посещения бани для детей заключается главным образом в психологическом эффекте, подчеркнул врач. «Ведь это как минимум весело и помогает снимать стресс», – поясняет он. Кроме того, подобно влиянию на взрослый организм, парение тренирует сердечно-сосудистую систему детей.
К общим противопоказаниям посещения бани детьми относится высокая температура тела. «При большинстве хронических инфекций посещать сауну можно, но нужно обсудить это с врачом», – заключает Андрей Куренков.
Каковы правила посещения бани с точки зрения сохранения здоровья?
В парилке лучше лежать. Так жар равномерно обдает все тело, а мышцы максимально расслабляются.
Температуру нужно повышать постепенно, чтобы организм успевал адаптироваться.
Опытные посетители без противопоказаний могут заходить в парную 2-3 раза и проводить там по 10-15 минут. Перерыв должен быть таким же, причем в это время лучше побольше пить, поскольку в бане организм теряет много жидкости.
→ Можно ли пить алкоголь в бане?
Веник можно использовать только когда вы привыкли к пару. Дело в том, что это резко усиливает кровообращение и потоотделение. Для неподготовленного, недостаточно прогретого тела это станет стрессом, общее самочувствие может ухудшиться.
При выходе следует принять душ комнатной температуры и спокойно посидеть.
После посещения бани обязательное условие – отсутствие неприятных ощущений. Если вы чувствуете головную боль или тяжесть в груди, необходимо прекратить походы в парилку и обратиться к врачу.
При каких еще заболеваниях нельзя ходить в парилку?
Со стороны органов дыхания: заболевания вирусной этиологии, бронхоэктатическая болезнь, туберкулез в открытой форме, онкология.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: острый нефрит, мочекаменная болезнь, онкология.
Со стороны органов ЖКТ: язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, колит, онкология.
Со стороны органов зрения: глаукома, глазная гипотония.
Баня действительно может благотворно влиять на организм – только париться нужно с умом. Важно помнить о противопоказаниях, и консультация врача перед посещением парилки будет не лишней. Но если никаких ограничений нет, запаситесь банными принадлежностями: зима впереди долгая!
Читайте также
- Можно ли пить алкоголь в бане?
- Можно ли прыгать в снег после бани? Как делать это правильно?
- Безумная тренировка гонщика «Формулы-1»: качается в сауне прямо в шлеме
- Шесть самых частых проблем с мужским здоровьем. Разбирает врач-уролог
- У меня «пивной живот»! Что делать? Как его убрать?
- Хочу избавиться от лишнего веса. С чего начать: кардио 🚴♂️ или силовые 🏋️?
- Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»
Фото:globallookpress.com/Anatoly Lomokhov, Christian Vorhofer; pexels.com/Cottonbro, Andrea Piacquadio
Три минуты в купели - и твоё тело, как у железного дровосека, уже ничего не чувствует. Садишься или ложишься на раскалённый полок, к которому в прошлый раз нельзя было прикоснуться, и снова отдыхаешь.
Кайф!
Температура в парной бывает от 80 до 110 градусов. Банные процедуры занимают несколько часов. Как можно париться в бане больше четырёх раз в неделю? Столько свободного времени ни у кого нет. К тому же это большая нагрузка на организм и верный способ заработать осложнения со здоровьем. Беременным в парной вообще делать нечего, если только зайти в остывшую.
В комментариях народ рассуждает о русской бане с гораздо большим знанием жизни, чем эти авторы.
Отрицательное мнение о статье.
____________________________________________________
Полезна она тем, что как пели Весёлые ребята:
"Баня, баня, баня,
Дубовый и берёзовый настой.
Баня, баня, баня,
Кусочек нашей жизни холостой!"
Я полюбил париться один. Ты не распыляешь свои мысли на компанию, какой бы приятной она не была, а расслабляешь только свой разум. Не нужно кого-то хлестать веником, подливать воды или трещать обо всём и ни о чем. Только ты и поющее радио в предбаннике, под звуки которого забываешь обо всех заботах и проблемах на свете. Я не люблю веники, обтирания солью и прыжки в снег. Парилки и водички хватает за глаза. Чай/еда - по ситуации, но лучше поесть за пару часов до бани.
Я начинаю париться потихоньку. Сначала минут 5-7 посижу в сухой бане, привыкая к температуре без поливания на стены и камни. Затем минут 10 сижу уже с парком. И только на третий заход хорошенько поддаю водички на камни, хватит и 5 минут чтобы хорошенько разогреться. И тогда наступает главная процедура вечера - водная. Хорошо, если это лето или еще лучше сентябрь, когда вода в бассейне холоднеет. В хорошо распаренном состоянии можно и поплавать, но хватит и пару раз окунуться. И вот стою я по пузо в воде и чувствую, как голова начинает притупляться вперед, глаза закатываться, а тело пробирать приятной дрожью от кончиков пальцев до самой макушки. Я - в раю на земле. Это непередаваемое ощущение, когда после жаркой парилки ты даешь своему организму остудиться прохладной водичкой.
А организм отплачивает тебе водопадом удовольствия. Я на несколько минут выпадаю из реальности, тело начинает даже трясти от разгрузки. Это плавленый кайф, когда каждой клеточкой себя чувствуешь одновременно и жар, и охлаждение. В таком состоянии, которое растягивается от 1 минуты до 5, хочется любить всех))) Ради этого стоит каждый раз ковыряться в печке, таскать дрова, носить воду, прибираться и делать другие приятные хлопоты. Сейчас пишу и понимаю - как в баньку захотелось))) Желаю всем так попробовать и найти что-то свое. Обязательно следи за своим состоянием и помни, что только ты знаешь, когда тебе пора выходить. Любите баню и она обязательно ответит вам взаимностью!
Фото явно из холодных бань))