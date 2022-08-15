Пандемия коронавируса снова набирает обороты: опять растет число заболевших, появляются более заразные штаммы.

Ключ к решению проблемы – вакцинация от ковида, эффективность которой была доказана многими научными исследованиями. Например, еще в феврале 2021 года один из самых авторитетных мировых журналов Lancet опубликовал статью о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V». В октябре этого же года европейские ученые провели сравнение всех вакцин, определив «Спутник» в тройку лидеров по эффективности.

Но, несмотря на все исследования, вакцинация от коронавируса до сих пор остается предметом жарких дискуссий и вызывает недоверие у многих людей. Сегодня ответим на один из самых волнующих вопросов: насколько вакцина сможет защитить от инфекции в реальной жизни и можно ли заболеть коронавирусом после прививки?

Объясняет медицинский автор Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Болеют ли люди после прививки против коронавирусной инфекции и почему это происходит

Для начала вспомним, для чего вообще нужна прививка. Вводя вакцину, содержащую в себе отдельные фрагменты коронавируса, мы знакомим организм с данным возбудителем и тренируем иммунную систему правильно реагировать на него. Как в полиции рассылают ориентировку на опасного преступника, так и прививка сообщает иммунитету: «вот он – бандит, его нужно поймать и нейтрализовать». В итоге, после вакцинации в организме активируются клетки памяти, вырабатываются антитела, которые и становятся главными защитниками против вируса.

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Возвращаясь к вопросу, болеют ли коронавирусом после прививки, короткий ответ – да, болеют. Иммунная система – это крайне сложно устроенный механизм, работать с которым достаточно непросто. Из-за этого ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от заболевания. При этом эффективная выработка антител после постановки, например, «Спутника V» составляет 97% в первые 28 дней после вакцинации по данным недавнего французского исследования. Это означает, что у 97 из 100 вакцинированных людей вырабатываются антитела к вирусу SARS-CoV-2, сводя риск заболеть к минимуму.

Также важно понимать, что вакцина никак не предотвращает ваши контакты с вирусом. Даже после вакцинации коронавирус, как и прежде, может свободно проникать в организм через слизистые оболочки: воздушно-капельным путем или контактным – например, если дотронуться до загрязненного поручня в автобусе и затем немытыми руками потереть глаз . Но, поставив прививку, вы сделаете так, что его будут поджидать натренированные антитела, которые пресекут дальнейшее развитие заболевания. В редких случаях, когда болезнь все-таки разовьется, она будет протекать намного легче, без риска для жизни и тяжелых осложнений – в формате обычного ОРВИ.

В каких случаях после вакцинации не вырабатывается достаточно антител

Существует небольшая группа людей, которые реагируют на прививку не так, как ожидается. Причин этому может быть множество, включая состояние организма на момент вакцинации, генетические особенности и образ жизни. В итоге для некоторых вакцинация может быть не столь эффективна, как для большинства.

Помимо этого, антитела после вакцинации могут не так активно вырабатываться у лиц с иммунодефицитами (ВИЧ, онкология, аутоиммунные заболевания, тяжелые хронические заболевания) или другими нарушениями иммунной системы. Обычно пациенты знают о наличии у них подобных заболеваний и прививаются в индивидуальном режиме под руководством лечащего врача.

Можно ли заболеть повторно при наличии антител

Риск развития заболевания зависит главным образом от двух факторов: инфицирующей дозы и состояния организма. Инфицирующая доза – это то количество вирусов, которое способно вызвать у вас заболевание. Чем больше проникших в организм возбудителей, тем выше риск заболеть. И если число попавших в организм возбудителей превысит то, что способна побороть ваша иммунная система, то, даже предварительно привившись, вы рискуете заболеть. Именно поэтому медицинские работники находятся в группе риска даже после вакцинации – они слишком часто сталкиваются с больными коронавирусом.

Также важно общее состояние здоровья: обострения хронических заболеваний и появление выраженных проблем со здоровьем, таких как, например, онкологические и аутоиммунные заболевания. Все это повышает риск заболеть коронавирусной инфекцией даже при наличии антител.

Помимо этого, для эффективного иммунного ответа необходимо не только наличие антител к патогену, но также их адекватное количество в крови. Логично, что чем больше у вас солдат, тем надежнее оборона против врага. Однако ученые до сих не могут договориться, какое минимальное количество антител можно признать достаточными для того, чтобы считать иммунитет готовым ко встрече с инфекцией.

Некоторые специалисты считают, что высокоспецифичные антитела, образующиеся после прививки, защищают эффективнее, чем те, что сформировались во время болезни.

Сколько действует прививка, когда перестают действовать антитела

В течение месяца после вакцинации количество антител находится на максимальном уровне, но со временем их количество постепенно уменьшается. Насколько быстро будет снижаться степень защиты организма пока неизвестно – ученые еще изучают этот вопрос. Совсем недавно, в ноябре 2021 года, было опубликовано совместное исследование США и Аргентины, в котором изучалась долгосрочная эффективность вакцины «Спутник V». Ученые обнаружили, что через 3 месяца после прививки антитела были на уровне 94% от их исходного количества, а через 6 месяцев значение снижалось до 31%. Это значит, что в среднем после вакцинации антитела находятся на высоком уровне не менее 3-5 месяцев. Но это – данные только одного исследования.

По официальным данным Минздрава QR-код о вакцинации действителен один год, после чего полагается поставить прививку повторно. Срок обязательной ревакцинации может быть снижен до 6 месяцев при ухудшении эпидемиологической обстановки – подобное решение примет администрация вашего региона при необходимости.

Как протекает заболевание, если заболеть после прививки

Люди, сделавшие прививку от коронавируса, как правило, переносят заболевание бессимптомно или в формате ОРВИ. Исследования показывают, что наиболее частыми симптомами в подобном случае являются заложенность носа, усталость, боль в мышцах и суставах, нарушения восприятия вкусов и запахов, повышение температуры тела. При этом все перечисленные признаки обычно проявляются в легкой форме и проходят в течение 3-5 дней.

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Фото: globallookpress.com/Evgeny Sinitsyn/XinHua, Lev Vlasov/Keystone Press Agency, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua, Wang Jianwei/XinHua