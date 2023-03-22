8 комментариев

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Сборная НКВД с Бесковым и Бобровым в 1945-м выиграла турнир в Иране. В финале грохнули «Арсенал» из Лондона

Всеволод Бобров Всеволод Бобров
Динамо Москва Динамо Москва
Константин Бесков Константин Бесков
Алексей Хомич Алексей Хомич
Футбол Футбол

Сборные СССР/России 5 раз играли против Ирана, причем однажды – в 1/4 финала Олимпиады-1976. В Монреале советская сборная прошла дальше, а в матче бронзу обыграла Бразилию.

На Игры команду возил Валерий Лобановский, хотя на турнир вывел Константин Бесков. За 30 лет до этого Бесков еще игроком участвовал в матчах против иранских команд в Тегеране. Они не вошли в официальную статистику и на десятилетия вообще были забыты. 

СССР вошел в Иран летом 1941-го и поставил в стране гарнизон. Он охранял даже Сталина и Черчилля

Во время Гражданской войны в Иран (тогда еще Персию) бежали тысячи белогвардейцев. Часто они уплывали на кораблях через Каспийское море и селились в Энзели. В 1920-м красные напали на местный порт, заняли город и даже основали вокруг него Гилянскую ССР.

Власти Ирана поняли: скоро коммунизм может дотянуться даже до Тегерана. И вместо сопротивления предложили партнерство.

Шах Реза Пехлеви (в центре) с Иосифом Сталином и Вячеславом Молотовым

В 1921-м страны подписали договор о дружбе. Они пообещали не применять агрессию против друг друга, не размещать на своих территориях армии третьих стран, которые могут угрожать одной из сторон, и выявлять общих врагов. Так СССР обеспечил спокойствие на южных границах, а Иран взял под контроль Гилянскую республику и получил активы Российской империи на своей территории, которые по наследству перешли Ленину, – железные дороги, капиталы, пароходы. 

За следующие 15 лет страны максимально сблизились. По итогам 1936-го СССР стал главным торговым партнером Ирана. Второе место отставало в 3 раза в денежном выражении, правда, это была нацистская Германия. 

Во Второй мировой шах Реза Пехлеви занял нейтральную позицию, но она не устраивала Великобританию и СССР. Черчилль боялся, что немцы или их союзники вторгнутся в Иран и захватят британские нефтяные месторождения. Сталин осознавал значимость Трансиранской железной дороги – планировал использовать ее для ленд-лиза из-за опасности морских конвоев. Отдельно главнокомандующему не нравились граждане Германии, которые массово работали на иранских предприятиях – в них он видел шпионов.

Летом 1941-го власти Ирана получили две дипломатические ноты с требованием выслать немцев. После игнора СССР и Британия вторглись в страну без объявления войны. Узнав о поражении на всех фронтах, через 4 дня шах приказал армии сложить оружие.

Советские и британские войска

Союзники оперативно свергли старое правительство и возвели на престол сына шаха – Мохаммеда. 22-летний преемник объявил войну Германии и, конечно, оказался не против размещения в стране иностранного гарнизона.

В конце 1943-го в Тегеране состоялась первая за годы войны встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, которая вошла в историю как Тегеранская конференция. Среди Каира, Стамбула и Багдада столицу Ирана выбрали по соображениям безопасности. Советский вождь добирался на поезде через Сталинград и Баку, а дальше летел самолетом в сопровождении 27 истребителей.

На месте участников охранял 131-й мотострелковый полк НКВД под командованием героя СССР Никиты Кайманова (два зама – тоже герои). Его сформировали по приказу Берии из лучших бойцов госбезопасности, отправляли на горячие участки фронта, а осенью 1943-го командировали в Азию. Полк насчитывал 1750 человек.

Советские военные сыграли в Иране больше 30 товарищеских матчей и забили 150 голов. Но однажды шах предложил полноценный турнир

После конференции полк Кайманова оставили в Иране, а командира назначили главой всего гарнизона. Военным приказали охранять железную дорогу (за годы войны СССР получил по ней столько же помощи, сколько и через арктические конвои – 24% от всего ленд-лиза) и другие важные объекты. Например, заводы General Motors, специально построенные для нужд СССР. В войну Иран поставил с них почти 200 тысяч автомобилей.

Солдаты Кайманова любили спорт: еще на базе в Подмосковье занимались футболом, волейболом, борьбой и тяжелой атлетикой. В Тегеране они вышли на международный уровень. Проводили футбольные матчи не между собой, а против иранских, армянских и еврейских команд, местных гарнизонов и даже сборной британских войск в Иране.

За два года команда НКВД сыграла 34 матча: 30 побед, 2 ничьих и 2 поражения. Разница мячей – 151:31. Особенно мощными получились победы над гарнизоном Кередж (16:0) и клубами «Шарх» (12:0) и «Джан» (9:0).

В начале 1945-го победа над Гитлером выглядела неизбежностью. На фоне приближения советских войск к Берлину Мохаммед Пехлеви, большой фанат европейского стиля и футбола, предложил гарнизону участвовать в Кубке шаха. Кроме НКВД, в него заявились две иранские команды и британская.

Советские военные основательно готовились к турниру.

Во-первых, озаботились выбором формы. Экипировку нашел полковник Агаянц через связи в армянской диаспоре. Игрокам выдали футболки с воротниками и красными звездами на груди, трусы по колено со светлыми полосами внизу и по бокам и даже бутсы с шипами.

Во-вторых, тренировались больше обычного. Правда, спокойной подготовке помешала срочная новость. Оказалось, Британию представят не любители-военные, а лондонский «Арсенал». История не сохранила, сколько именно профессионалов приехало в Иран, чтобы сыграть в турнире. Но само название клуба напугало командиров.

Опасаясь, что советская команда не выиграет, они искали решение. Идею вбросил подполковник Руденко: хорошо бы усилить коллектив НКВД настоящими футболистами, которые формально числятся в армии. В основном это были динамовцы из ОМСБОН – Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.

Запрос отправили в Москву. Вскоре в Тегеран прилетели вратарь Алексей Хомич и нападающие Константин Бесков, Всеволод Бобров (еще не особо известные болельщикам), Сергей Соловьев (135 голов в 209 играх за «Динамо»), Василий Смирнов (лучший бомбардир чемпионата СССР-1937) и Владимир Гринин (послевоенный капитан ЦДКА).

Команда НКВД выиграла все матчи и получила серебряный кубок из рук шаха. Он до сих пор хранится в музее ФСБ

Турнир стартовал 27 апреля 1945-го. Формат – 4 команды в один круг.

В первых матчах советский полк обыграл иранские «Дирай» (3:0) и «Туран» (4:1). То же самое сделали британцы. Игра НКВД – «Арсенал» в третьем туре оказалась решающей.

Деталей не сохранилось, кроме самых общих. «Арсенал» с первых минут играл в атаку, в конце тайма Хомич отбил пенальти. После перерыва команда НКВД забила, потом успешно отоборонялась и выиграла 1:0.

Победа – факт, по поводу автора гола идут споры.

В некоторых рассказах о матче (например, руководителя музея Кайманова из Нижнекамска) указано, что гол забил Константин Бесков. Есть даже описание, как это произошло. Советские игроки приспособились к однообразной игре «Арсенала» в виде навесов и навалов, начали убегать в контратаки. Во время одной из них Владимир Гринин прорвался по правому краю, навесил в штрафную, Бесков опередил защитника и вонзил под перекладину.

В других статьях (например, в журнале «ФСБ: За и против») сказано, что автор гола неизвестен.

Победителей награждал шах Моххамед Реза Пехлеви и его жена Фавзия. Сначала они поприветствовали каждого игрока, а потом вручили капитану Хомичу 3-килограммовую вазу (2,3 килограмма – чистое серебро 800-й пробы), украшенную цветочным узором.

На вазе написано: «От Его Величества шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви победителю розыгрыша императорского кубка по футболу между футбольными командами союзников советской воинской, английской воинской и иранскими – Дирай и Туран. Футбольной команде Красной Армии войсковой части Героя Советского Союза полковника Кайманова. Тегеран. 19.05.1945. Комитет физкультуры Ирана».

Приз хранится в центральном музее пограничных войск ФСБ.

Советские газеты не написали о победе – обстановка на фронте была важнее. Из-за этого про турнир не вспоминали десятки лет. Обрывочно о нем знали только в музее ФСБ.

Несколько лет назад в музей Кайманова в Нижнекамске пришло письмо дочери Сергея Лобанова – начальника штаба 131-го мотострелкового полка НКВД, которым командовал Кайманов. Женщина писала, что сохранила в домашнем архиве аудио с воспоминаниями отца о матче, а также фото солдат и офицеров, но не знала, кто на них изображен. Когда наткнулась на информацию о музее – отправила снимки в Нижнекамск. Там заинтересовались кубком в руках командира, начали поиск ветеранов и вступили в переписку с музеем ФСБ. Так выяснили подробности.

***

Полк вывели из Ирана осенью 1945-го и расформировали.

Футболисты вернулись в СССР сразу после турнира. Через несколько месяцев Бесков, Хомич, Бобров и Соловьев отправились в турне «Динамо» по Великобритании. 21 ноября 1945-го на 55-тысячном «Уайт Харт Лейн» они сыграли против «Арсенала».

«Динамо» выиграло 4:3.

Бобров оформил дубль, Бесков и Соловьев добавили по голу. 

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Фото: cont.wsl; wikipedia.org

8 комментариев

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Fox_Mulder_12
Очень много нескрепных хроник) 👌
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Гамарджоба Генацвале
Сборная НКВД - звучит! Это вам не ПСЖ какой-нибудь.
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Кактус Каким
Великий Иосиф Виссарионович Сталин!!!
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-1
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TOMSK
"В финале грохнули «Арсенал» из Лондона". Лучше уж бы их там грохнули за такое название!
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Sanya Kruus
чекисты грохнули арсенал. найс заголовок
+3
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Фан Рубина
Да, тогда англичане навсегда потеряли лидерство в футболе.
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-1
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Pavlo Pedko
Вот так и надо играть с союзниками. (и это не только про футбол)
0
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Лютик
Заголовки на Спортс - отдельный вид искусства)
+6
0
+6
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