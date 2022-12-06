«Жил на океане, клуб снял 4-комнатную квартиру – попал в американский сериал». 30 лет назад нападающий из Владимира оказался в Марокко

Владислав Хахалев родился во Владимире, начал карьеру в местном «Торпедо» (44 гола в 161 матче), а в 1992-м оказался в «Асмарале».

Под руководством Константина Бескова 25-летний форвард забил в первом же матче в Высшей лиге – «Зениту» на выезде. Москвичи выиграли 4:2.

Хахалев мгновенно стал игроком основы, вколотил «Локомотиву» из Нижнего Новгорода и «Кубани», а первую часть сезона его команда закончила в топ-2 – сразу за московским «Спартаком». Причем в последнем туре снова обыграла «Зенит» – 8:2.

В чемпионской группе «Асмарал» не зацепился даже за еврокубки, но Хахалев сыграл против «Локомотива» Семина, «Динамо» Газзаева и действующего чемпиона ЦСКА. А зимой 1993-го неожиданно уехал в Марокко.

Как это произошло? Чем ему запомнилось время в Марокко? И где он работает сейчас?

Александр Головин узнал подробности.

Хахалев поехал в клуб, который выиграл Лигу чемпионов, а тренировал его мужчина из-под Челябинска. Марокканцы так любили футбол, что фотографировались с игроком из России

– Все случилось неожиданно. Прошла информация, что какой-то агент ищет быстрого нападающего для марокканской команды. Знакомый массажист из «Асмарала» дал ему мои координаты. Тот связался со мной, и мы начали договариваться.

В процессе оказалось, что команде нужен еще один человек – полузащитник. Так в Марокко со мной поехал Юрий Васильевич Гаврилов, который тоже выступал за «Асмарал». Мы отправились в команду ВАК – «Видад Атлетик Клуб» из Касабланки.

Тогда было не так как сейчас. Все решалось через знакомых и стационарные телефоны. С агентом я даже не встречался. Было ощущение, что все как-то странно, но оказалось по-настоящему.

– Почему вы согласились?

– Сначала не очень хотел, но потом загорелся. Как-то экзотика захватила. Хотелось выбраться за границу, чего-то необычного, мир посмотреть. Еще жена поддержала: Касабланка, романтично.

– Первые впечатления от Марокко?

– Город очень понравился. В Касабланке есть неинтересные рабочие районы, но я жил на побережье Атлантического океана. Было красиво.

Люди – интересные, все такие торжественные, любят короля, постоянно о нем говорят. Боготворят футбол и игроков. Ко мне подходили на улицах, фотографировались на мыльницы. Я думал: «Что происходит?» Только потом понял, что прошла информация об игроках из России.

Заряженность футболом просто как в Бразилии. Хотя о Бразилии я знал из книг и журналов, но это сходилось с тем, что видел в Марокко. Футболистов почти носили на руках. В России подобного не было, поэтому для меня это оказалось неожиданным. Сказывалось еще и то, что команды из Марокко считались одними из сильнейших в Африке.

– ВАК в декабре 1992-го – за месяц до вашего прихода – выиграл Лигу чемпионов Африки.

– Да, а два человека из него входили в состав сборной. Помню их хорошо. Центральный защитник Нуреддин Найбет потом долго играл в «Депортиво» (211 матчей, выигрывал чемпионат и Кубок Испании – Sports.ru). А левый полузащитник – забыл фамилию – был такой крепкий, как боксер, с левой ноги бил просто сумасшедше.

Кстати, я приехал, когда шел Рамадан. Игроки не ели весь солнечный день, но тренировались и играли. Для них это в порядке вещей, а для меня – целое событие, даже отвлекало от футбола.

– Кто работал тренером?

– Юрий Григорьевич Севастьяненко с Урала (Севастьяненко родился в Копейске Челябинской области – Sports.ru). Он попал туда случайно, как и я, но зацепился и привел ВАК к победе в Кубке чемпионов (так до 1997-го называлась Лига чемпионов Африки – Sports.ru).

– Общались с ним?

– Да, но я поздновато приехал. К тому моменту на место нападающего уже взяли марокканца. Пришлось соперничать с ним. При том что команда не исповедовала атакующий футбол – все шло через силу, фланги и диагонали в район штрафной. Нападающий должен был вырывать мячи. Как раз это парень – такой огромный под метр девяносто – хорошо подходил под стиль. А я почувствовал сложности.

– Как шли дела у Гаврилова?

– Он почти сразу уехал – сыграл только в товарищеском матче и тренировался. Но даже за это время отлично зарекомендовал себя. Чего говорить, великий мастер. Я даже рядом не валялся.

Мне кажется, он поехал посмотреть зарубеж. Понимал, что карьера заканчивается, хотел показать себя и посмотреть других. Оставаться не захотел – он советский человек. Но мы сдружились и до сих пор изредка общаемся на ветеранских матчах.

Хахалев в восторге от марокканцев, а его дочь стала там звездой. Но игрока преследовали травмы, которые не проходили из-за климата

– По сравнению с «Асмаралом» вы выиграли в зарплате?

– Да. Не скажу, что платили намного больше, но больше.

– То есть в «Асмарале» получали где-то 3 тысячи долларов, а в Марокко?

– Да не было трех тысяч долларов. Честно, конкретных цифр не помню – в голове все перепуталось. Но за четыре месяца я привез из Марокко несколько тысяч долларов – и это было больше, чем за то же время я заработал бы в «Асмарале».

Тем более в Марокко я жил и кормился бесплатно. Сначала клуб снимал гостиницу. Когда приехали жена с дочкой, нам сняли четырехкомнатную квартиру.

– Пишут, что вы выиграли Кубок Марокко.

– Нет, трофеев там не выигрывал. Вот в Кубке чемпионов сыграл матч и даже забил гол. Пробил по воротам, случился рикошет, от защитника мяч залетел в ворота. Но записали на меня.

Все случилось на выезде в Сенегале. Я не приписывал этот гол себе, но, когда мы вернулись в Марокко, в аэропорту болельщики встречали команду, и меня очень хвалили: «ХахалИв, ХахалИв! Гол, гол!» Подумал еще: «Что происходит?» Спросил у ребят, они ответили, что я гол забил. Но больше в Африке я не забивал.

– Какой там уровень футбола?

– В Марокко было три команды, которые показывали высокий уровень. В целом рубились все, но у этих трех было еще и мастерство. В России таких команд больше. При этом заряженность футболом там выше, все болели им.

ВАК проводил домашние матчи на 60-тысячном стадионе. Полностью он не заполнялся, но две большие трибуны собирались. То есть 2/3 от вместимости. На стадионе не было кресел, он выглядел как древний амфитеатр. Все каменное, вместо сидений – большие ступени, на которых стояли люди. Можно и сидеть, но тогда ты не увидишь футбол.

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– Каково жить в исламской стране?

– Марокканцы похожи на европейцев. У них я не заметил того, что видел даже в Турции. Турки тоже как европейцы, но там много туристов из арабских стран, которые выглядят как мусульмане – женщины в хиджабах, в масках. А в Марокко женщины-официантки в гостинице ходили в юбках по колено с открытыми лицами. Одевались абсолютно свободно.

Помню счастливых детей. По утрам я бегал вдоль океана, детишки подходили, я говорил на французском, который учил в школе: «Ну, побежали». И они бежали.

Все настолько открыто, что я не ожидал.

– Друзья из Марокко остались?

– Я не успел их завести. Но очень хорошо помню лица многих людей оттуда – футболистов, официантов, руководителя гостиницы, в которой жил. Владелец – такой красавец: статный, с арабским лицом, кудрявыми волосами.

Мне очень понравилась страна. Хотя пара людей в команде воротила нос: «Чего какой-то русский приехал?» Но большая часть относилась с добром.

Помню, как ко мне приехала семья. Дочке тогда было 3,5 года, она светленькая. Мужчины ее вообще не пропускали. Как видели на улице: «О, какая девочка!» И давай комплименты ей выдавать. Это было так мило.

– Самое красивое место, которое видели в Марокко?

– Побережье, где находилась гостиница. Океан, длинная песчаная коса, на которой отдыхало много людей, носились детишки. Правда, сам океан холодный, я редко купался.

Касабланка вообще красивая. Белокаменные здания, много зелени, окультуренные деревья, целые улицы особняков. Наверное, такое у нас сейчас на Рублевке, а в 1993-м я видел это в Марокко. Как будто попал в американский или бразильский сериал. В России не было подобной красоты.

Вкусная еда: много рыбы, соки каждое утро выжимали прямо при мне, кофе очень вкусный.

Благодаря Марокко я побывал в Сенегале, в Кот-д’Ивуаре, в Париже, поездил по самой стране. Интересное время.

– Каково возвращаться в Россию после такого?

– По большому счету нормально. Я люблю родину, в отрыве мне было не очень хорошо. Тем более в Марокко пошли травмы, которые помешали показать себя. При каждом ушибе – а они били по ногам постоянно – у меня раздувалась нога, а отек сходил долго. Один из совладельцев команды владел клиникой и лечил меня. По его словам, во всем виноват сырой климат.

Одна травма была такой тяжелой, что восстанавливался месяц. Как ее получил: бил по воротам, но после удара мне сделали накладку – шипами ударили в голень. Щиток съехал, и удар пришелся на частично незащищенную область. В итоге вся голень распухла, появилась сильная боль. Меня закололи антибиотиками.

Вроде восстановился, начал играть. Но малейший удар по колену – на следующий день оно распухает. Пришлось несладко, в итоге я сам решил уехать.

С одной стороны, ко мне уже приехала семья. С другой – сыграю несколько игр, опять получу удар и буду лечиться. А это уже какая-то наглость: приехал из другой страны, живет за счет клуба, не играет и только лечится. Что это такое? Мне было стыдно. Я приехал играть, а не лечиться. Сказал об этом руководителям, они меня поняли.

После Марокко Хахалев работал в казино, а потом вернулся в футбол. Сейчас он трудится на важной работе и ни о чем не жалеет

– Летом 1993-го вы вернулись в «Асмарал», но через полгода ушли оттуда. Почему?

– Из Марокко я возвращался в одном самолете с Валентином Козьмичом Ивановым. Он сказал: «Возможно, я приму «Торпедо». Было бы неплохо поработать вместе, созвонимся». Но у него не сложилось, и я вернулся в «Асмарал». По итогам сезона он вылетел из Высшей лиги. И в команду пришел Иванов.

Я начал тренироваться под его руководством, съездил на сбор. Но снова получил травму и выбыл на несколько недель. На следующий сбор уже не поехал и решил закончить с футболом.

– Из-за травм?

– Да. Они сыпались градом – начались в Марокко, продолжились в Москве. Где-то я психологически сломался.

После футбола устроился в казино – одно из первых во Владимире. Руководителями были два англичанина, а я считался как бы их заместителем. Связующим звеном между ними и русским персоналом. Мне нравилось. Может, из-за этого легко расстался с футболом.

В казино я работал полгода, пока оно не закрылось. У владельцев начались проблемы с криминальными авторитетами. На полгода ушел в другие организации – и вернулся в «Торпедо» Владимир. Ко мне пришел начальник команды Сергей Никоноров: «Чего ты, Влад, мыкаешься? Возвращайся в команду». Я согласился и играл за «Торпедо» до 2003 года (273 матча, 56 голов – Sports.ru).

В первую лигу я не успел. Когда «Торпедо» выступало в ней, я играл за «Асмарал», в Марокко и работал в казино. Вернулся, когда «Торпедо» вылетело в вторую лигу.

– Вы играли в клубе, который выиграл Лигу чемпионов Африки, играли в Высшей лиге против «Спартака», ЦСКА и «Динамо», забивали «Зениту». Не обидно после такого провести всю карьеру во второй-третьей лиге?

– Иногда это приходило в голову, но не мучило меня. Я люблю город, в «Торпедо» я почувствовал себя в своей тарелке – нужным болельщикам, клубу. И на душе стало хорошо.

До этого даже в «Асмарале» я чувствовал себя как-то не на своем месте. Мне не понравилась Москва 90-х: на каждом углу бандиты, разводилы, в отрыве от семьи. Это психологически давило. Даже в Марокко при всем очаровании страной я чувствовал, что это не мое.

Когда вернулся во Владимир, понял: где родился – там и пригодился. Это меня всегда успокаивало и не давало возможности обижаться на судьбу. Чего обижаться – все сложилось так, как сложилось. Не завоевал я трофеев – значит, так и должно было случиться. На то были причины: травмы, психология. Зато вернулся на свою землю, помогал команде, заслужил уважение болельщиков и футболистов, которые несколько лет выбирали меня капитаном.

Не зацепился наверху, что ж поделаешь.

– Если отмотать в 1994-й, вы бы ушли из футбола после «Асмарала»?

– Нет. Но я ушел не просто так, а из-за травм. Это было мучительно. Футбольная нереализованность сказывалась даже на семье, на отношениях, на мыслях о будущем. Как зарабатывать, если все время травмы?

– Где вы работаете сейчас?

– Занимаюсь очень простой, но нужной людям профессией. Я работаю в мебельной компании «Лазурит» сборщиком мебели. Езжу по регионам и весям Владимирской области, Московской области и собираю кучу разной мебели.

В компании я работаю уже 12 лет. Сборщицкая карьера приближается по сроку к футбольной.

Вышло так, что я не получил образование, хотя в школе учился очень хорошо. Поступил в радиотехнический институт и бросил его, потому что не понравилось. Когда после армии начал профессионально заниматься футболом, поступал, но быстро бросал другие институты – юрфак, истфак. Времени на учебу не оставалось, а выпрашивать оценки не хотел.

Но хорошо, что умею много чего делать руками. Сначала товарищ пригласил в свою компанию, которая занималась торговым оборудованием. Все шло хорошо, но в 2008 году стало плохо. Это было начало мирового кризиса.

Чтобы зарабатывать, мы отправились в Москву и стали собирать мебель. Потом друг уехал, а я остался в Москве. Проработал там три года, вернулся во Владимир и нашел работу в «Лазурите». Я был первым сборщиком и до сих пор остаюсь в компании.

Труд интересный, немного творческий. И главное – ты свободный человек. Ездишь на своей машине со своим инструментом. Делаешь дело – а тебе платят за это деньги.

– В Марокко с тех пор возвращались?

– Нет. Хотя страна симпатична, одно время следил за ней.

Но нельзя жить прошлым. Это грустно и тоскливо. Надо жить сегодняшним днем и завтрашним.

Футбол – это магия, которая захватывает и не отпускает. Мне повезло, что оказался в футболе. Я любил свое дело, получал за это деньги и ездил по миру. Разве это не чудо?

Но когда ты заканчиваешь, нужно смириться с тем, что ты закончил. Если будешь тосковать, останется только бутылка. А надо жить.

Фото: kluch.media; globallookpress.com/Walter Bibikow/Danita Delimont, Artur Widak/ZUMAPRESS.com, Jörg Dauerer/imageBROKER.com, Aleksey Bychkov/Global Look Press; Gettyimages.ru/Lars Baron; unsplash.com/Salah Regouane, Philipp Klausner; РИА Новости/Борис Приходько