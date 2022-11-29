Фернандеш фанател от Криштиану и скопировал его одержимость, а теперь сам ведет Португалию к финалу

Летом 2019-го «Тоттенхэм» предложил «Спортингу» за Фернандеша 50+10 миллионов евро, но сделка сорвалась. Португальцы отказались отпускать полузащитника меньше чем за 70 миллионов.

Бруну расстроился, но все к лучшему. Через полгода «МЮ» выложил за него 55+25 миллионов, и полузащитник оказался в клубе мечты. «Моя любовь к «Манчестер Юнайтед» началась, когда я наблюдал за игрой Криштиану Роналду. С тех пор я большой поклонник этого великого клуба», – сказал Фернандеш на презентации.

Здесь можно заподозрить игрока в лести, но нет: с детства он действительно фанател от «МЮ», а еще сильнее – от Криштиану.

Фернандеш влюбился в Криштиану перед Евро-2004 и считал его лучшим футболистом в истории. Он впечатлялся способности работать на 100% в каждом матче

Начало нулевых в Португалии – преддверие Евро-2004 и поколение великих игроков. Бруну говорит, что у него не было шансов не влюбиться в футбол: «Это время молодых Месси и Роналду, а Роналдиньо тогда находился на пике. Куда ни глянь – дети целыми днями спорили о том, кто же из них лучше. Мы с братом не были исключением. Кто выиграет «Золотой мяч» в этом году? У кого голы красивее? Кто лучший футболист в истории? Я всегда выбирал Криштиану. Мой брат – Месси».

Когда на Рождество отец привел их в магазин Nike и предложил выбрать форму любого клуба, брат запал на желтый комплект «Барселоны». Фернандеш, конечно, ткнул в майку с надписью Vodafone на груди. «Я обладал утонченным вкусом, – объяснял он. – Из-за Криштиану командой мечты в Англии всегда был «Юнайтед».

Спустя 13 лет после слез из-за проигранного финала Евро – Роналду плакал на поле, Фернандеш в фан-зоне в Порту – кумир и фанат впервые встретились в сборной. Бруну до сих пор помнит тот момент. Говорит, когда Криштиану вошел в раздевалку, он застеснялся и занервничал.

Кажется, стеснение не прошло до сих пор. «Я думал, что гол принадлежал ему, – аккуратно прокомментировал полузащитник мяч-фантом в ворота Уругвая. – Он нападающий, и, как и для Андре Силвы, голы имеют для него большое значение. В итоге цель все равно была достигнута».

Но теперь Бруну может спокойно позвонить кумиру, чтобы обсудить переход в «МЮ», и отлично понимает собственную значимость для подрастающего поколения: «Если они думают: «О, я никогда не смогу быть таким, как Бруну», я могу рассказать свою историю и честно сказать: «Нет, нет. Я такой же, как и ты. Я смотрел на Криштиану, мечтал стать таким же – так же, как и ты сейчас смотришь на нас».

Когда Фернандеша спросили, что именно вдохновляло его в Крише, тот ответил: «Менталитет и способность Роналду работать на 100% в каждом матче стали моей мотивацией. Он забивал в каждой игре, но все равно пытался быть лучше».

В Португалии-2022 подобный менталитет имеет уже не только один Роналду. «Я хочу учиться. Хочу становиться лучше. Чтобы быть лучшим Бруну каждый день», – сказал Фернандеш в колонке для The Player’s Tribune.

В Италии Фернандеш 4 месяца жил на 53 евро, плакал и просился домой. Спасли девушка и характер, который сформировал отец

Зацикленность Бруну на работе пришла в том числе из семьи. Его отца не волновало, сколько голов сын забил в матчах детей. Он следил только за ошибками.

Однажды в игре за юношей «Боавишты» полузащитника похвалил даже тренер «Порту» – главного соперника в городе. «Ты станешь настоящим футболистом!» – произнес коуч. Через пару минут налет волшебства стерла претензия отца: «Ты видел, как они забили гол? Если бы ты не располагался глубоко, их кросс не прошел бы так легко».

Португалец говорит, что постепенно стал одержимым из-за неудач, но не видит в этом ничего плохого: «Я терял аппетит. Я запирался в спальне, чтобы сосредоточить все мысли на прошедшем матче. Так зарождалась моя ментальность. Кому-то это может показаться лишним, но не мне».

Ментальность помогла не сломаться, когда «Боавишта» отказалась от 17-летнего футболиста. Или когда он оказался на грани депрессии в Италии. Один, в новой стране, без знания языка, с минимальным английским, на котором в «Новаре» все равно никто не говорил, и без денег. Клуб регулярно задерживал выплаты, на 53 евро пришлось жить 4 месяца. «Мама дала мне эти деньги на случай, если вдруг захочу что-то купить себе до зарплаты. Я и не думал, что протяну на них почти полгода. Повезло, что нас кормили на базе», – рассказывал Фернандеш.

Из-за тоски по дому у него не получалось творить на поле, тренер даже перевел в молодежку. «Он много плакал в первые недели в Италии», – откровенничал с журналистами бывший партнер по «Боавиште» Бруно Вийера.

В один момент Фернандешу стало так грустно и одиноко, что он позвонил девушке в Португалию и сказал, что хочет вернуться. «Нет, нет, нет. Это твоя мечта. Ни в коем случае», – отговорила она и сама приехала в Италию, бросив родителей и учебу.

Воссоединившись с любимой, Бруну расцвел. В конце сезона «Удинезе» купил парня из Серии В за 3,5 миллиона евро, хотя за 10 месяцев до этого «Новара» заплатила «Боавиште» всего 40 тысяч.

В Удине португалец подружился с ветераном Ди Натале, который учил его правильному удару, балансу тела и умению открываться. Партнеры общались на итальянском: взяв себя в руки, Фернандеш выучил его за несколько месяцев. «Его квартира выглядела как офис детектива – повсюду были расклеены стикеры. Я сначала удивился, а потом присмотрелся: на столе был приклеен стикер с надписью Tavolo, на кресле был Sedia, на холодильнике – Frigo», – восхищался спортивный директор «Новары» Кристиано Джаретта.

Италия еще сильнее втянула Бруну в футбол. Если раньше он страдал из-за поражений и был чрезвычайно ответственным (брат вспоминал: «Если в детстве нужно было быть готовым в 8 утра, он вставал уже в 6»), то на Апеннинах превратился в гика. Пересматривал матчи с блокнотом в руках и просил тренеров дополнительно разжевывать тактику.

Способности проявились еще в Португалии. Коуч «Боавишты» говорил, что полузащитник знает все об устройстве игры, его нечему учить: «Если Бруну захочет, в будущем станет топовым тренером». В «Удинезе» теоретической подкованности поражался даже Франческо Гвидолин – не самый последний тренер мира: «Он адаптируется в любой лиге, потому что быстро соображает и готов тренироваться, пока не станет сильнее партнеров».

Оценивая итальянский период, Фернандеш говорит, что его спасли девушка и характер, который привил отец: «Если бы он говорили «Ты играл невероятно» после каждого матча, не думаю, что я бы справился».

Отец критикует Фернандеша до сих пор, но все может поменяться после победы на ЧМ

Про работоспособность Фернандеша есть несколько историй.

В «Спортинге» он занимался дополнительно до тех пор, пока не возмущался тренер. Возвращаясь домой даже после вечерней игры, он садился пересматривать ее. Иногда анализ длился до 3 часов ночи.

В «МЮ» он первым приезжает на тренировки. Во время локдауна, когда игроки сидели по домам, он занимался больше всех, а однажды совместил с тренировками отпуск в Португалии. Посчитал, что две недели отдыха – слишком много. «Фернандеш принес менталитет победителя: 99% – недостаточно хорошо. Должно быть 100%», – наслаждался его отношением к игре Уле-Гуннар Сульшер.

Иногда кажется, что Бруну скопировал одержимость Роналду. У него, как и у Криша, особые отношения даже со сном. Сон Криштиану разбит на 5 циклов по полтора часа, из них 2 цикла приходятся на день. Фернандеш тоже спит днем: 90 минут после обеда, чтобы освежить организм.

Выступления за «Спортинг» – еще одна общая часть биографии. Лиссабонцы заплатили за центрального полузащитника «Удинезе» 8,5 миллионов евро, перевели его выше и превратили в дирижера атак. «В роли десятки моя задача состоит в том, чтобы найти пространство. Речь о поиске незанятых и мертвых зон, где никто не может тебя опекать», – объяснял Фернандеш миссию на поле.

– Как вы находите эти зоны? – уточнял журналист.

– Я называю их «зоны судьи», потому что никто не опекает рефери. Тренеры говорят об этом игрокам, которые играют между линиями, или вингерам, которые любят врываться в штрафную, или нападающему, когда он хочет опуститься. Конечно, все зависит от судьи, но я часто следую за его движениями, чтобы избежать опеки.

В одном, но очень существенном, подходы Бруну и Криштиану все-таки отличаются.

Фернандеш говорит, что ему нравится критика: она мотивирует и помогает не расслабляться. «Многие окружают себя подлизами и податливыми людьми, но это не про меня, – продолжает он. – Я хочу, чтобы меня окружали те же люди, что были со мной на детской площадке, которые показывали на меня пальцем и в глаза говорили, что я не прав». Даже от жены ему нравится слышать о том, что он упустил много моментов.

Критика не заставляет ждать. Дома игру Фернандеша действительно анализирует жена, потом – дочь. Футболист посвящает ей голы, прикладывая руки к ушам (так дочь делала в детстве, когда ее просили убрать игрушки), чему она сильно радуется.

Спустя сутки отзыв пишет отец. Раньше он звонил с разгромной рецензией сразу после матча, но в «МЮ» дает 24-часовую передышку.

«Может быть, однажды, если я выиграю чемпионат мира и не забуду приложить руки к ушам, когда забью гол, я наконец заслужу свои 48 часов спокойствия», – то ли шутит, то ли серьезно говорит Бруну.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Valerio Pennicino / Stringer; REUTERS/Rodrigo Antunes, David Klein, Hannah Mckay, Jennifer Lorenzini, Lee Smith; instagram.com/brunofernandes8; globallookpress.com/IMAGO/Andrew Yates, Dpi/ZUMAPRESS.com