Америка и Англия – главные враги Ирана. Теперь они сыграют на ЧМ

У группы B на чемпионате мира в Катаре рекордный объем подтекстов и смыслов, выходящих за рамки футбола. Жеребьевка свела Англию, Иран, США и Уэльс – с такой компанией очень тяжело думать лишь о тактике и голах.

До февраля 2022-го Иран много лет оставался страной, против которой ввели больше всего санкций. Сервис Castellum.al оценивал их количество в 3616.

Кроме рекорда по количеству санкций, у Ирана огромный список недружественных стран. Причем такие есть не только в Европе или Америке, но даже среди исламских государств.

Разбираемся, почему так произошло.

Когда Иран стал таким?

Впервые сборная Ирана попала на ЧМ в 1978 году. Следующая попытка случилась через 20 лет. На половину турниров между этими событиями команда не прошла отбор, а от половины отказалась сама. «Они долго не играли со сборными из Западной Европы. Первый матч после приличного перерыва случился только в 1997 году. Это связано с тем, что после исламской революции в Иране появилась градация дружественных и недружественных стран», – говорит Sports.ru иранист, преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Месамед.

Исламская революция произошла в 1979 году. Вместо шаха Резы Пахлеви, который проводил коррумпированную, при этом прозападную политику и отделял государство от религии, к власти пришли его религиозные противники во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни. «При шахе была нормальная страна, которая установила отношения со всем миром. В Тегеране следовали парижской моде, город был открытым для всех. Но после исламской революции Иран закрылся, случались даже годы полнейшей изоляции», – продолжает Месамед.

По его словам, после революции даже появились виды спорта, которые противоречат исламской морали – например, бокс. В последнее время жесткость в отношении него прошла.

Иногда Иран пытался идти с врагами на контакт. В 2015-м страна подписала соглашение по контролю над своей ядерной программой (СВПД), по которому обязалась допускать западных экспертов на ядерные объекты и вывозить большую часть обогащенного урана за границу. После этого иранские власти попросили у Запада создать условия для торговли с миром без международных банков.

«То есть они решили обойти систему SWIFT, – говорит иранист Месамед. – Запад обещал помощь, но ничего не получилось. Это еще сильнее обозлило Иран. Плюс сейчас у власти снова фундаменталисты, они хотят сократить до минимума связи с внешним миром. Их главная политика – антизападничество. Поэтому со многими странами у них очень плохие отношения».

Что Иран не поделил с Великобританией?

Откатимся на 100 лет назад. С начала XX века нефтедобычу в Иране контролировала Великобритания. Условия были дико невыгодными для богатого ресурсами Ирана: он почти не получал долю от прибыли и даже не мог добывать нефть на своей территории – приходилось закупать ее у СССР.

К 1950-м популярность набрал политик Мохаммед Моссадык, который лоббировал разрыв договора Великобританией. Несколько попыток провалились, но в 1951-м парламент все-таки проголосовал за национализацию нефтяной промышленности, а Моссадыка избрал премьер-министром.

Потеряв сверхдоходный бизнес, Великобритания устроила Ирану экономическую блокаду. В ответ тот разорвал с ней дипломатические отношения. Противоречия копились и внутри страны. Для части общества Моссадык был героем. Для другой – самоуправцем, который узурпировал власть и отодвинул от управления страной шаха Пехлеви, по сути, наследственного монарха.

Так у Великобритании и их союзников из США созрел план государственного переворота. В августе 1953-го в Иране началась мощная пропагандистская кампания против Моссадыка, агенты ЦРУ устраивали беспорядки в стране, привлекая к ним духовенство, одновременно за шаха выступилась армия, которая захватила дом Моссадыка. Премьер-министра арестовали, вся полнота власти перешла к шаху.

Иранцы впервые столкнулись с жестким вмешательством Запада во внутренние дела и затаили обиду, которую помнят до сих пор. «Недавно в Иране восстановили праздник национализации иранской нефти. Они много про него говорят. Считают, что если бы не было восстановления режима шаха, Иран пошел бы по другому, более успешному пути», – говорит иранист Владимир Месамед.

Что Иран не поделил с США?

После смены власти ситуация успокоилась. По новому договору, Иран получал 50% прибыли от добычи нефти, деньги выводили страну из депрессии, а шах проводил прозападные реформы. Правда, с годами они все сильнее сочетались с коррупцией и давлением на оппозицию. Диктатура не нравилась Америке – в 1977-м президент Джимми Картер попросил шаха ослабить репрессии и освободить из тюрем политических заключенных. Тот подчинился – и в Иране активизировалось подпольное оппозиционное движение.

Постепенно оно переросло в протесты по всей стране, шах подавлял их, но это еще сильнее заводило оппозицию. Когда ситуация стала критической, шах обратился к Америке, но Картер отказался его поддержать, потому что мировая репутация диктатора была скверной. В январе 1979-го тяжело больной Пехлеви бежал из страны, а к власти пришли исламисты во главе с аятоллой Хомейни.

«Главная причина революции – усиленная вестернизация, – считает Владимир Месамед. – Шах в 1963-м декларировал «белую революцию», которая продолжалась 16 лет и ставила задачей проводить западные реформы. Это оказалось невозможным в стране, где основа населения – мусульмане, а Европа была в нескольких городах. Случился подъем снизу. Люди поднялись и смели режим шаха, потому что он не имел социальной базы».

– Америку невзлюбили из-за того, что она привела шаха к власти?

– Это смесь плохих воспоминаний и фундаменталистских взглядов. Основа ненависти тянется со времен шаха. Революция 1979 года проходила под лозунгами борьбы с деспотией и монархией. А главная сила, которая поддерживала иранского монарха, – это США. Плюс исламисты прямо заявляли о неприятии Запада в силу того, что они другие. Запад для них сконцентрирован в Америке. США – образец мирового зла, которому они, как считают, успешно противостоят. Говорят, что никакие санкции их не сбивают, что они могут существовать без Америки и развиваться не в глобальном мире.

После революции отношения США и Ирана обострились до того, что режим Хомейни два года удерживал в заложниках сотрудников американского посольства в Тегеране. Страны разорвали дипломатические отношения, а Вашингтон ввел первые санкции. «Несмотря на то, что от революции в Америку сбежало 3-4 миллиона иранцев, за 43 года страны ни разу не вступили в прямые переговоры. Во время последних переговоров делегации Ирана и Америки работали из разных зданий, находящихся в 100 метрах друг от друга».

С годами комок противоречий рос. В 1988-м американский крейсер по ошибке сбил иранский Airbus 300 с 290 людьми на борту (все погибли), США обвинили Иран в поддержке терроризма и разработке ядерной программы. Пакет санкций только увеличивался. Дошло до того, что в 2012-м Барак Обама фактически исключил Иран из международной торговли. За три года доходы от продажи нефти скукожились с 101 миллиарда до 27 миллиардов долларов.

Поступления от нефти – 40% доходов бюджета Ирана, поэтому страна срочно пошла на компромисс. Заключила с Западом договор СВПД (о контроле над ядерной программой) в обмен на снятие эмбарго. Доходы снова пошли вверх, пока в 2019-м документ не аннулировал Дональд Трамп.

«Так Иран снова потерял главный источник дохода. Сейчас они хотят восстановить его, тогда страна оживет, потому что в год она недосчитывается 60-70 миллиардов долларов. В разные годы они продавали до 4 миллиардов баррелей в день. Сейчас продают миллиард. У них есть обходные пути, каким-то странам могут продавать, но скопилось много нефти в резерве. С этим связано желание Ирана подписать новый договор СВПД. Дальше вопрос – согласятся ли посредники», – комментирует Месамед.

В конце октября, выступая на сессии клуба «Валдай», Владимир Путин неожиданно вспомнил про убийство иранского генерала Касема Сулеймани: «Взяли, Сулеймани убили — иранского генерала. Убили и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? Совсем охамели».

Генерала убили ракетным ударом в Багдаде (то есть на территории соседнего Ирака) в январе 2020-го. Ответственность взяла на себя команда Дональда Трампа. Уточняю у Месамеда, повлияло ли это на отношения Ирана и США. «Да, он ведь до сих пор не отомщен. В Иране считают, что это плохо, – отвечает иранист. – Кстати, в целом Сулеймани занимал пост не первого уровня. В Иране есть религиозный лидер духовный лидер Али Хаменеи (сподвижник аятоллы Хомейни), есть президент и силовые структуры. Сулеймани руководил одним из отделений силовиков, при этом он был народным героем. Он сосредоточил в руках власть.

Помню, как-то выступил министр иностранных дел Ирана: «Кто такой генерал Сулеймани? Почему он принимает все решения, а не я?» А он на самом деле принимал решения, ездил по всему Ближнему Востоку. Возвышение Сулеймани привело к тому, что при либеральном президенте Рухани пошел подъем фундаментализма, и Запад решил его убрать. Но в итоге подъем все равно состоялся, президент Раиси – фундаменталист. Террористическая деятельность, возведенная в государственный уровень, продолжается. Но отмщения нет, и для Ирана это национальная травма».

Как Иран ведет себя с простыми американцами и британцами?

По словам Месамеда, гражданам США опасно приезжать в Иран. Даже тем, кто считается этническим иранцем и имеет местное гражданство, но использует второй паспорт. Власти Ирана дают команду силовикам захватывать таких людей, чтобы использовать как предмет торга в переговорах. «До сих пор несколько американцев находятся в тюрьме, – замечает иранист. – Переговорная работа идет, но в секретном режиме. О ней почти ничего неизвестно. Только то, что существуют посредники, например, в лице Омана».

Похожая история – с гражданами Великобритании. Исторические разногласия накладываются на актуальную повестку. После президентских выборов в Иране вспыхнули протесты – сторонники Мир-Хосейна Мусави кандидата не приняли победу ​​Махмуд Ахмадинежада. Духовный лидер Али Хаменеи заявил, что протесты подогревает Великобритания, и назвал ее наибольшим злом среди западных стран. Тогда все закончилось высылкой двух дипломатов. Спустя два года протестующие, недовольные новыми санкциями, разгромили посольство Великобритании. Дипломатов эвакуировали, посольство возобновило работу только через четыре года.

Последнее время Иран просит власти Соединенного королевства разблокировать иранские активы в местных банках, те отказываются – в ответ Иран не выпускает из страны обладателей британского подданства. «Недавно было дело одной женщины. Уже несколько лет ее не выпускают при наличии маленького ребенка. Сказали, что пока Великобритания не вернет 5 миллиардов долларов, отношения не будут нормализованы».

США и Великобритания не главный враг Ирана. Сейчас вы узнаете, кто страшнее

С Америкой, Англией и Уэльсом Иран спокойно сыграет на ЧМ. По словам Месамеда, спорт для Ирана – особая форма отношений. Они используют его, чтобы побеждать неисламские страны: «Даже через 43 года после революции они держат в голове, что главная цель – ее экспорт. Они хотят, чтобы она распространилась по миру. Победа в спорте, по их мнению, приближает эту цель».

Но даже эти идеи померкли бы, если бы в одну группу с Ираном попал Израиль. Исламисты называют его «маленьким сатаной», а в Тегеране даже установлены часы с обратным отсчетом – показывают, сколько лет осталось жить Израилю.

«С ним просто нельзя соревноваться, это запрещено, – комментирует преподаватель из Иерусалима. – За последние годы было несколько ситуаций, когда иранские спортсмены сдавались или не выходили на поединки против израильтян. Например, Алиреза Карими в 2019 году специально проиграл российскому спортсмену Алихану Жабраилову на чемпионате по вольной борьбе в Польше. Все для того, чтобы дальше не встречаться со спортсменом из Израиля. Тогда иранская команда с намеченного третьего места откатилась на восьмое. Но когда Карими вернулся в Иран, религиозный лидер наградил его медалью и большой премией».

Удивительно, но до 1979 года ситуация была обратной. Режим шаха считался единственным мусульманским правительством в мире, которое поддерживало контакты с Израилем, а Израиль входит в топ-10 экономических партнеров. Разлад случился с приходом к власти исламистов и в том числе из-за США. У Израиля были хорошие отношения с Америкой, а Штаты – та сила, против которой выступала исламская революция.

Не менее важная причина – религия. Победив в революции, Хомейни и его соратники

посчитали, что стали лидирующей силой на Ближнем Востоке. Они поставили задачу экспорта революции на все ближневосточное пространство, но столкнулись с Израилем, который находится в центре исламского мира, при этом не проповедует ислам. «По мнению Ирана, такого не может быть. Израиль должен быть сметен», – говорит Месамед.

Иранист добавляет, что со временем образ Израиля как главного внешнего врага усиливается: «Решение не вступать в поединки с израильтянами приняли не сразу. Это случилось в 1990-х. Постепенно возникают законы о шпионаже, которые сводятся к тому, что граждане Ирана не могут идти на контакт с израильтянами. Или что евреи, живущие в Иране, не имеют право на репатриацию в Израиль и на прямые контакты с родственниками. На своих ракетах иранцы пишут «Смерть Израилю». Этот лозунг кричат на всех демонстрациях, не важно, чему они посвящены. Антиизраилизм – основа внешней политики».

У Ирана есть враги даже среди мусульман. Саудовская Аравия – главный из них

Здесь снова влияет религия. Иранцы – шииты, саудиты – сунниты, которых 85% среди мусульман. Иран борется за титул главной исламской страны, при этом основные святые места ислама – Мекка и Медина – находятся на территории Саудовской Аравии. «Иранцев пускали туда, но периодически они использовали хадж в Мекку, чтобы проповедовать антисуннизм», – вспоминает Месамед.

По его словам, в последнее время Саудовская Аравия до такой степени обеспокоена иранскими ядерными разработками, что тайно поддерживает Израиль, хотя официально у стран нет дипломатических отношений: «Саудиты говорят Ирану: «Если вы станете обладателями атомной бомбы, то обратите ее против нас». И это не простые опасения. Иран уже работает с Саудовской Аравией через прокси-формирования. Не прямо атакует, а через хуситов – сирийских повстанцев в Йемене. Иранцы дали им дроны, а те недавно атаковали главный аэропорт Саудовской Аравии и бомбили нефтепроводы».

Эмираты, Египет, Пакистан, даже Азербайджан – да-да, это все еще список врагов

Кажется, методы Америки по спонсированию протестов так понравились Ирану, что теперь они сами пользуются ими. Владимир Месамед говорит, что Иран активно поддерживает шиитские общины во многих странах, чтобы подорвать ситуацию изнутри.

Например, два года назад мусульманский Бахрейн даже подписал соглашение с Израилем, чтобы противостоять Ирану и обезопасить себя: «Иранцы не раз устраивали там провокации, вооружали шиитскую общину. То же самое – в Ираке. Раньше шиитов там было большинство, но у власти находились сунниты во главе с Саддамом Хусейном. Иран решил свергнуть Хусейна, началась ирано-иракская война 1980-1988 годов».

Плохие отношения у Ирана даже со странами бывшего СССР. После развала Союза иранцы хотели вернуть Центральную Азию под свое влияние, потому что когда-то эта территория считалась частью Ирана. Но ничего не получилось. «Те страны – секулярные, а Иран – исламистская, они не могут быть вместе. Тем более среда вокруг Ирана – это недоверие и соперничество. Она ни с кем не может сотрудничать, хотя страна развитая. Но о чем говорить, если она работает даже на подрыв Азербайджана», – комментирует эксперт.

У Ирана есть хоть один друг?

«Они общаются с Ираком, и то – в половинчатой стадии. С Сирией, потому что это их сателлит. Может, с Катаром», – заключает иранист Месамед.

Кажется, недавно у Ирана появился еще один друг.

Фото: globallookpress.com/Ashraf Amra, Sobhan Farajvan; AFP/Dominika Zarzycka, Ann Ronan Picture Library, ATTA KENARE; wikimedia.org